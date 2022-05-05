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США зроблять все можливе, щоб зміцнити позиції України, - Білий дім

псакі

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США зроблять все можливе для того, щоб зміцнити позиції України. Підтримка буде на полі бою і за столом переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі.

У Києві вирішать за столом переговорів, що порахувати успіхом на полі бою і в рамках переговорів, уточнила представниця США, додавши, що Вашингтон буде підтримувати зусилля України.

"Ми говорили, що хочемо перемоги України, ми будемо робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, нарощувати можливості України на полі бою і за столом переговорів", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден хотів би відвідати Україну, але наразі таких планів немає, - Білий дім

Автор: 

США (23335) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+10
У тому й справа, що США хочуть повної війскової поразки мордору, а єрмаки, що керують зелей, з усих сил рвуться до підписання сепаратного перемир'я з "компромісними територіями", та нейтральними статусами.
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05.05.2022 03:22
+5
Байден сказав що мрії рашизздов про те що Америка втратить інтерес до України НЕ ЗДІСНЯТЬСЯ !
Так що підтримка буде довгострокова, Ленд-ліз на підході.
P. S. "НЕ буде підтримки" - не мрій ****!
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05.05.2022 03:27
+4
Зато авиации нужны аэродромы и центры управления. И там они даже более уязвимы для ракетных атак, чем железная дорога.
Сначала надо противоракетная оборона дальнего и среднего радиуса действия, которой у нас нет, от слова - совсем, а потом только думать про боевые самолеты.
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05.05.2022 03:16
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Украине надо: боевые самолеты, вертолеты, самые мощные дроны. Авиации не нужна железная дорога, по которой русские орки наносят ракетные удары! Быстрее помогите! русские геноцид проводят Украинцев. Дайте самое мощное вооружение!
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05.05.2022 02:07 Відповісти
Зато авиации нужны аэродромы и центры управления. И там они даже более уязвимы для ракетных атак, чем железная дорога.
Сначала надо противоракетная оборона дальнего и среднего радиуса действия, которой у нас нет, от слова - совсем, а потом только думать про боевые самолеты.
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05.05.2022 03:16 Відповісти
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05.05.2022 02:15 Відповісти
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05.05.2022 02:37 Відповісти
"США зроблять все можливе для того, щоб зміцнити позиції України. Підтримка буде на полі бою і за столом переговорів...
...У Києві вирішать за столом переговорів, що порахувати успіхом на полі бою і в рамках переговорів, уточнила представниця США, додавши, що Вашингтон буде підтримувати зусилля України"

Дивує чому читачи радіють?

У перекладі з офіційної дипломатичної мови - "ви там в Україні врешті самі розберіться чого ви хочите. США не має планів у довгостроковому терміні утримувати вас як напівколонію крємля чи країну, застрягшу на десятиліття у замороженому конфлікті, за рахунок власних платників податків."

Але не сумніваюся, за кілька годин з ОПУ це буде оголошено як чергова перемога.
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05.05.2022 03:06 Відповісти
У тому й справа, що США хочуть повної війскової поразки мордору, а єрмаки, що керують зелей, з усих сил рвуться до підписання сепаратного перемир'я з "компромісними територіями", та нейтральними статусами.
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05.05.2022 03:22 Відповісти
Зєля-95 ідеально репрезентує абсолютну більшість українського населення.
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05.05.2022 05:43 Відповісти
Байден сказав що мрії рашизздов про те що Америка втратить інтерес до України НЕ ЗДІСНЯТЬСЯ !
Так що підтримка буде довгострокова, Ленд-ліз на підході.
P. S. "НЕ буде підтримки" - не мрій ****!
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05.05.2022 03:27 Відповісти
Для тих хто у танку:

1. Ленд-ліз ще не підписаний. Навіть будучи підписаним, він не зобовязує надавати якісь обумовлені конкретні види озброєння у зазначених кількостях.

2. Дія договору про ленд-ліз обмежена 1 (одним!) роком. з можливим продовженням по мірі необхідности.

3. Від надсилання черевиків, армійських харчових пайків, волкі-толкі і навіть памперсів по цій прграмі це не перестане бути ленд-ліз.

4. Українцям нарешті слід перестати сприймати все на ура і вважати що весь світ їм щось винний за їхнє добровільне великомучеництво. Ставайте нарешті такими ж прагматиками як і решта розвитого світу. А поки користуйтеся нагодою і вигрібайте з "Будапешту-2 Ленд-ліз" максимум що вдасться.
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05.05.2022 03:51 Відповісти
Україні винен весь цивілізований світ (крім угрів), оскільки саме вона розкрила сплячі очі цього зажратого світу на реальний вигляд матрьошкі.
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05.05.2022 04:58 Відповісти
Отут https://mnenia.zahav.ru/Articles/3504249/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC пишуть те саме , за винятком власних задрочок в кінці.
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05.05.2022 05:56 Відповісти
И что теперь Зеленскаму делать, как сдать Украину при этом остаться популярным патриотом, которому рукоплещет 73% придурков (большинство с заграницы)?
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05.05.2022 08:05 Відповісти
Давным давно уже никто не рукоплещет, у вас старые данные. И мы вам президента из-за границы не выбирали. Це питання до мудрого народу: "бачили очі що вибирали? дивіться хоч полазьте."
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05.05.2022 08:30 Відповісти
Більшість на фронті. Це елементарна логіка
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05.05.2022 09:20 Відповісти
Так допомагають, що до цього часу не підписаний Байденом ленд-ліз, заблоковано поставку літаків. Все ще мало крові віддала Україна на захист світу від дикої орди. Слова одні, а дії - інші...
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05.05.2022 08:41 Відповісти
Щиро дякуємо.
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05.05.2022 09:52 Відповісти
 
 