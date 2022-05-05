США зроблять все можливе, щоб зміцнити позиції України, - Білий дім
Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США зроблять все можливе для того, щоб зміцнити позиції України. Підтримка буде на полі бою і за столом переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі.
У Києві вирішать за столом переговорів, що порахувати успіхом на полі бою і в рамках переговорів, уточнила представниця США, додавши, що Вашингтон буде підтримувати зусилля України.
"Ми говорили, що хочемо перемоги України, ми будемо робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, нарощувати можливості України на полі бою і за столом переговорів", - сказала вона.
Топ коментарі
+10 Sergey #515897
показати весь коментар05.05.2022 03:22 Посилання
+5 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар05.05.2022 03:27 Посилання
+4 Sergey #515897
показати весь коментар05.05.2022 03:16 Посилання
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Сначала надо противоракетная оборона дальнего и среднего радиуса действия, которой у нас нет, от слова - совсем, а потом только думать про боевые самолеты.
...У Києві вирішать за столом переговорів, що порахувати успіхом на полі бою і в рамках переговорів, уточнила представниця США, додавши, що Вашингтон буде підтримувати зусилля України"
Дивує чому читачи радіють?
У перекладі з офіційної дипломатичної мови - "ви там в Україні врешті самі розберіться чого ви хочите. США не має планів у довгостроковому терміні утримувати вас як напівколонію крємля чи країну, застрягшу на десятиліття у замороженому конфлікті, за рахунок власних платників податків."
Але не сумніваюся, за кілька годин з ОПУ це буде оголошено як чергова перемога.
Так що підтримка буде довгострокова, Ленд-ліз на підході.
P. S. "НЕ буде підтримки" - не мрій ****!
1. Ленд-ліз ще не підписаний. Навіть будучи підписаним, він не зобовязує надавати якісь обумовлені конкретні види озброєння у зазначених кількостях.
2. Дія договору про ленд-ліз обмежена 1 (одним!) роком. з можливим продовженням по мірі необхідности.
3. Від надсилання черевиків, армійських харчових пайків, волкі-толкі і навіть памперсів по цій прграмі це не перестане бути ленд-ліз.
4. Українцям нарешті слід перестати сприймати все на ура і вважати що весь світ їм щось винний за їхнє добровільне великомучеництво. Ставайте нарешті такими ж прагматиками як і решта розвитого світу. А поки користуйтеся нагодою і вигрібайте з "Будапешту-2 Ленд-ліз" максимум що вдасться.