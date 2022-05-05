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Новини
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США стануть гарантом безпеки Швеції до вступу в НАТО, - Reuters

швеція

Міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде заявила, що її країна отримала від Сполучених Штатів запевнення в підтримці безпеки протягом періоду, поки заявка на вступ країни в НАТО буде розглядатися 30 країнами Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Зрозуміло, я не буду вдаватися в подробиці, але я абсолютно впевнена, що тепер у нас є американські гарантії", — сказала Лінде у Вашингтоні після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Лінде також заявила, що Сполучені Штати рішуче підтримують членство Швеції та Фінляндії в НАТО. На їхню думку, входження країн до Альянсу має підвищити стабільність в Балтійському й Арктичному регіонах.

Також читайте: США рішуче підтримають рішення Швеції і Фінляндії вступити до НАТО, - Блінкен

Автор: 

НАТО (6513) Швеція (965) Лінде Анн (56)


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Топ коментарі
+6
Хто б сумнівався.
Адже США немає сумнівів у послідовности, сталости і надійности внутрішньої політичної системи цих держав.
З Україною і українськими суспільством і політиками, ніхто не може передбачити на довший термін аніж наступні вибори.
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05.05.2022 02:23
+6
хватит уже таскать эту *****. Меморандум тот никого ни к чему не обязывал. Все вопросы к старым коммунистическим пердунам, которых тогда мутрый норот выбирал.
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05.05.2022 02:44
+2
та да. Мемуары уже написаны, осталось только получить Нобелевскую премию мира и орден Почетного легиона от макарона, и избирательная кампания под руководством уже нанятого Срулика Эйнхорна будет иметь оглушительный успех. Особенно после полной монополизации СМИ.
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05.05.2022 02:33
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Хто б сумнівався.
Адже США немає сумнівів у послідовности, сталости і надійности внутрішньої політичної системи цих держав.
З Україною і українськими суспільством і політиками, ніхто не може передбачити на довший термін аніж наступні вибори.
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05.05.2022 02:23 Відповісти
та да. Мемуары уже написаны, осталось только получить Нобелевскую премию мира и орден Почетного легиона от макарона, и избирательная кампания под руководством уже нанятого Срулика Эйнхорна будет иметь оглушительный успех. Особенно после полной монополизации СМИ.
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05.05.2022 02:33 Відповісти
Они уже были гарантами в Будапеште.Не сильно помогло это нам в 2014 г.
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05.05.2022 02:38 Відповісти
хватит уже таскать эту *****. Меморандум тот никого ни к чему не обязывал. Все вопросы к старым коммунистическим пердунам, которых тогда мутрый норот выбирал.
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05.05.2022 02:44 Відповісти
Нас избавится от ЯО обязывал,а их защищать нас не обязывал?Гнилые отмазкы обамовских мудаков.
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05.05.2022 03:34 Відповісти
Маєте повне право поскаржитись у Лігу Націй.
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05.05.2022 03:54 Відповісти
Ваши шутки не уместны.
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05.05.2022 04:12 Відповісти
Пожалуетесь на слобовольного обамку когда к вам рашкинское ЯО прилетит
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05.05.2022 04:45 Відповісти
Уси матчасть, мудень.
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05.05.2022 04:20 Відповісти
не обязывал. Меморандум не обязывает ни одну сторону-подписанта. Это выбранный мутрым нарітом старый коммунистический пердун так решил, что обязывает. Так что претензии к нему и к мутрому наріту.
Гнилые отмазки от ответственности инфантилов совкового разлива, выбирающих совков разных возрастов - от 42 годика до старых коммунистов.
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05.05.2022 07:35 Відповісти
Треба було голосувати за Чорновола в 91, він би не віідав ядерний арсенал...
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05.05.2022 11:02 Відповісти
Меморандум может и не обязывает а факт вывода третьего ядерного потенциала обязывает к гарантированию безопасности Украины и это надо было давно делать. Просто бывшие руководители Украины больше занимались своими офшорными делами чем государственными.
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05.05.2022 03:53 Відповісти
В те времена у них офшоров ещё не было. Хотя Кравчук хатинку в Швейцарии прикупил для мамы. (когда был президентом)
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05.05.2022 08:23 Відповісти
Мудозвон кремлёвский доволен? Скоро НАТО будет стучаться в двери из каждой щели, горите в аду твари кацапские
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05.05.2022 04:36 Відповісти
 
 