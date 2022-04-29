УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11650 відвідувачів онлайн
Новини
2 615 18

США рішуче підтримають рішення Швеції і Фінляндії вступити до НАТО, - Блінкен

блінкен

Сполучені Штати Америки "рішуче підтримають" Швецію та Фінляндію, якщо вони вирішать вступити до НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час слухань у палаті представників.

"Ми, звичайно, сподіваємось, що вони ухвалять це рішення. Якщо це те, що вони вирішать, ми рішуче підтримаємо це", - сказав Блінкен.

Держсекретар уточнив, що не може назвати точних термінів, коли країни ухвалять рішення, але зазначив, що це питання "дуже активно розглядається обома країнами".

"Як ви знаєте, незабаром відбудеться саміт НАТО. Я очікую, що ми отримаємо конкретну інформацію до моменту, коли він розпочнеться", - сказав Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія і Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО вже у травні, – ЗМІ

Швеція та Фінляндія висловили зацікавленість у вступі до НАТО після початку російської агресії в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що Швеція і Фінляндія будуть прийняті в альянс.

"Це їхнє рішення", - цитує голову НАТО Associated Press.

"Але якщо вони вирішать подати заявку, Фінляндія та Швеція будуть тепло прийняті, і я очікую, що цей процес пройде швидко", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція отримала конкретні гарантії від США та Британії про захист на період входження до НАТО

Автор: 

НАТО (6719) США (24092) Фінляндія (1358) Швеція (988) Блінкен Ентоні (1157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
На фоне Украины все это словоблудие - омерзительное. С 2014 года можно было постепенно шаги навстречу Украине делать, а не трепать языком. Даже, ПДЧ не дали.
показати весь коментар
29.04.2022 08:29 Відповісти
+4
Усе це через те що там мононації, а тут ватносрані повно
показати весь коментар
29.04.2022 08:33 Відповісти
+4
Стесняюсь спросить в Венгрии сколько ватносрани или в Болгарии? А когда ватносрант управляет государством, как в Германии?
показати весь коментар
29.04.2022 08:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підтримайте і Україну. Якщо приймете її в НАТО, наприклад завтра, то недобитий щур з воєм за 20 хвилин виведе свої злочинні угрупування з території України, а що не встигне, то залишить. Їй те озброєння більше ніколи не знадобиться, бо накопичували виключно для нападу на нас. На Китай навіть і дімки не було нападати, дуже-дуже страшно, тільки роздували писки і показували мультіки, які сильні і нєпабєдімиє.
показати весь коментар
29.04.2022 08:27 Відповісти
На фоне Украины все это словоблудие - омерзительное. С 2014 года можно было постепенно шаги навстречу Украине делать, а не трепать языком. Даже, ПДЧ не дали.
показати весь коментар
29.04.2022 08:29 Відповісти
Усе це через те що там мононації, а тут ватносрані повно
показати весь коментар
29.04.2022 08:33 Відповісти
Стесняюсь спросить в Венгрии сколько ватносрани или в Болгарии? А когда ватносрант управляет государством, как в Германии?
показати весь коментар
29.04.2022 08:36 Відповісти
В Угорщині, Болгарії і Німеччині вати немає, там угорці, болгари і німці.
показати весь коментар
29.04.2022 09:03 Відповісти
Вы лично были в той же Германии или Чехии? Там ваты, которая переехала с бывшего совка - немерянно. Многие из них за 30 лет не смогли выучить язык страны в которой они живут.
показати весь коментар
29.04.2022 09:09 Відповісти
Недавний автопарад в Германии с кацапскими флагами и буквами З на машинах думаете немцы устроили?
показати весь коментар
29.04.2022 09:11 Відповісти
Я Вам відповім, що коли приймали угорців і німців в НАТО, то там ще не було корумпованих росією політиків - угорців, німців і французів, які сьогодні ставлять палки іншим, наприклад, для України.
показати весь коментар
30.04.2022 08:46 Відповісти
Кстати, именно Майдан и все последующие события, как раз показали, что ватносрани в Украине не так и полно.
показати весь коментар
29.04.2022 08:37 Відповісти
Получи касап гранату и распишись.
показати весь коментар
29.04.2022 08:31 Відповісти
***** все ж геніальний геополітик))
показати весь коментар
29.04.2022 08:32 Відповісти
Коли чуєш фразу "рішуче підтримуємо" - плюй межи очі її автору і йди далі.
показати весь коментар
29.04.2022 08:41 Відповісти
Какое там подлетное время до сраного Питера? Этарусафобия)
показати весь коментар
29.04.2022 08:43 Відповісти
Там хвилин за 20 поштовий кур'єр може привезти...
показати весь коментар
29.04.2022 08:57 Відповісти
Блінкен!!! вони завжди встигнуть
а ти заміни Швеція на Україна-і весь світ крім касабіі радісно заспівае Червону калину
показати весь коментар
29.04.2022 09:02 Відповісти
нас з 2004 року мурижили, а тут зразу й красиво... Козли ******...
показати весь коментар
29.04.2022 09:11 Відповісти
поскоріше би вже вони вступили і поставили хороші ракети прямо на кордоні біля підербурга, щоб лисий карлик зі всіма своїми москалями почав ще більше потіти...
показати весь коментар
29.04.2022 09:33 Відповісти
дверь никто ногой не подпирает?
показати весь коментар
29.04.2022 09:57 Відповісти
 
 