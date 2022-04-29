США рішуче підтримають рішення Швеції і Фінляндії вступити до НАТО, - Блінкен
Сполучені Штати Америки "рішуче підтримають" Швецію та Фінляндію, якщо вони вирішать вступити до НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час слухань у палаті представників.
"Ми, звичайно, сподіваємось, що вони ухвалять це рішення. Якщо це те, що вони вирішать, ми рішуче підтримаємо це", - сказав Блінкен.
Держсекретар уточнив, що не може назвати точних термінів, коли країни ухвалять рішення, але зазначив, що це питання "дуже активно розглядається обома країнами".
"Як ви знаєте, незабаром відбудеться саміт НАТО. Я очікую, що ми отримаємо конкретну інформацію до моменту, коли він розпочнеться", - сказав Блінкен.
Швеція та Фінляндія висловили зацікавленість у вступі до НАТО після початку російської агресії в Україну.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що Швеція і Фінляндія будуть прийняті в альянс.
"Це їхнє рішення", - цитує голову НАТО Associated Press.
"Але якщо вони вирішать подати заявку, Фінляндія та Швеція будуть тепло прийняті, і я очікую, що цей процес пройде швидко", - наголосив він.
а ти заміни Швеція на Україна-і весь світ крім касабіі радісно заспівае Червону калину