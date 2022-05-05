Сьогодні проводитимуться військові навчання на Чернігівщині, мешканців закликають зберігати спокій
Сьогодні, 5 травня в Чернігівській області можуть чути звуки вибухів та пострілів. Мешканців попереджають про військові навчання та закликають зберігати спокій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Городнянської міської ради.
"Сьогодні, 5 травня, на околицях Городні проводитимуться військові навчання. Тому можливі звуки вибухів та пострілів. Прохання зберігати спокій", - йдеться в повідомленні.
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Bob Fayn
показати весь коментар05.05.2022 09:48 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Urs
показати весь коментар05.05.2022 09:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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