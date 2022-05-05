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Сьогодні проводитимуться військові навчання на Чернігівщині, мешканців закликають зберігати спокій

навчання

Сьогодні, 5 травня в Чернігівській області можуть чути звуки вибухів та пострілів. Мешканців попереджають про військові навчання та закликають зберігати спокій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Городнянської міської ради.

"Сьогодні, 5 травня, на околицях Городні проводитимуться військові навчання. Тому можливі звуки вибухів та пострілів. Прохання зберігати спокій", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

військові навчання (2781) Чернігівщина (1584)


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а можна навчання так провести.щоб рашку залетіли ракети та снаряди?
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05.05.2022 09:48 Відповісти
Прекращайте! Вы пугаете крестьян и коров в Понуровке. У них надои падают.
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05.05.2022 09:51 Відповісти
 
 