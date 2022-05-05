Центральний банк Естонії випустить монету, присвячену Україні

Центральний банк Естонії повідомив, що випустить 2-єврову монету, присвячену Україні, і показав її дизайн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу центробанку Естонії.

Дизайн монети створила українка-студентка Дарина Тітова, яка виїхала з Харкова через війну і зараз навчається в Естонській академії мистецтв, його вже затвердила наглядова рада банку.

Це рекордно швидка розробка нової монети - зазвичай процес триває півтора року і більше.

"Ми хотіли, щоб монета, присвячена Україні і свободі, з’явилась якнайшвидше, і щоб дизайн розробив хтось із українців. Молоді українські студенти, професор Івар Сакк та Естонська академія мистецтв допомогли нам реалізувати цей задум", - зазначив керівник Банку Естонії Мадіс Мюллер.

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Також це перший випадок, коли у дизайні естонської монети використано іноземний текст - "Слава Україні", хоча й латиницею.

Щиро дякуємо Центральному Банку Естонії за прояв солідарності. Посольство України в Естонії мало честь також долучитись до розробки дизайну монети в 2 євро, присвяченій Україні. Окрема подяка Дарини Тітовій з Харкова за розроблений дизайн.Aitäh! Слава Україні! #StandWithUkraine pic.twitter.com/mQr2G7y68C — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 5, 2022

Монета має надійти в обіг ближче до кінця 2022 року, але вже з літа буде у продажу в монетних картках, яких виготовлять 40 тисяч. Ціну визначать перед випуском у продаж. Виручені кошти Банк Естонії передасть українському Нацбанку. Загалом планують випустити 2 мільйони таких монет.

У релізі зазначають, що випустити присвячені Україні єврові монети планують також центральні банки Литви і Латвії.