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Новини Війна
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6 травня о 12:00 буде евакуація з Маріуполя, - Верещук

маріуполь

Завтра о 12:00 очікується евакуація з Маріуполя.

Про це повідомила Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 06 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12.00", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

евакуація (2341)


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05.05.2022 23:35 Відповісти
Верещучка тріпло зелене. Військова адміністрація закликає помовчати про це.
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05.05.2022 23:55 Відповісти
Новые селфи от этой твари ждать?
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06.05.2022 02:04 Відповісти
Ти вже в 2021 р. "еваюкувала" вибухівку з мостів.
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06.05.2022 06:56 Відповісти
 
 