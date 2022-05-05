6 травня о 12:00 буде евакуація з Маріуполя, - Верещук
Завтра о 12:00 очікується евакуація з Маріуполя.
Про це повідомила Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра, 06 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12.00", - йдеться в повідомленні.
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