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Новини Війна
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Триває третя операція евакуації з Маріуполя, - генсек ООН Гутерріш

евакуація

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив, що триває третя операція з евакуації з Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Два безпечні конвої після виходу були успішно завершені. У першому, завершеному 3 травня, із заводу "Азовсталь" було евакуйовано мирне населення, а також 59 людей із сусідніх околиць. У другій операції, завершеній минулої ночі, понад 320 цивільних було евакуйовано з Маріуполя та прилеглих районів. Третя операція продовжується. Але наша політика полягає в тому, щоб не говорити про деталі до їх завершення, щоб уникнути зриву можливого успіху", - пояснив він.

Гутерріш підкреслив, що до цього часу близько 500 мирних жителів "знайшли довгоочікуване полегшення після того, як жили під безперервним обстрілом і з обмеженим доступом до води, їжі та санітарії".

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Автор: 

Маріуполь (3243) евакуація (2341)


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Як що евакуювані в Запоріжжі, то нормально.
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05.05.2022 22:47 Відповісти
Ага, размечтались. Кацапы никогда не пустят туда. Сначала в фильтрационный лагерь с переписью личных данных. Затем определенных людей похитят для пыток и удерживая их как заложников, ну а остальных пропустят. Красный Крест на службе у ФСБ давно состоит, если уж на то пошло, то его члены участвовали в избирательных комиссиях для поддержания фальсификаций. И получали за это деньги. Им веры нет.
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06.05.2022 07:26 Відповісти
По цивільним -- це дійсно велика справа з міжнародною участю! Як гарантії життів для бігатьох це спрацювало. Подяка всім, хто долучився!
По військовим, особливо пораненим -- не знаю.. сподіваюсь на якийсь план. Можливо він таки існує..
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05.05.2022 22:47 Відповісти
Россияне должны испытать то, что испытываем мы. Честно будет, чтоб война пришла к ним

Я видел немало. Сожженые хаты и разрушенные города. Развороченная от снарядов земля. Убитые дети и казненные семьи.

А сегодня ночью к нам на позицию прилетело. Пять 300-тых. Один тяжелый и ему уже ампутировали ногу.

Молодой дядька, чуть старше меня. У него 4 детей. Так вот я хочу, чтоб это все пришло в Россию. Жестоко, скажете вы? Может.

Но я хочу, чтоб в их дома и семьи пришла та же беда, что и в наши.

Я хочу, чтоб горе пришло в семьи Соловьева и **********.

Хочу, чтоб их дети сидели в бомбоубежище и не знали, когда все закончится. Хочу чтобы горели их заводы, элеваторы и города

Хочу, чтоб око за око, зуб за зуб. Я не злюсь, но очень хочу чтоб они все испытали то, что испытали мы, наши семьи, наши знакомые и друзья.

Очень хочу чтоб какие-то города стали подобны Мариуполю, Харькову, Охтырке, Буче и Чернигову.

Не знаю станет ли мне от этого легче, но уверен, что это будет честное наказание всей этой беснующейся толпе, которая в пьяном рашистском угаре вопя и галдя поддержали войну. Теперь честно будет, чтоб она пришла к ним.

Они же хотели войну? Имеют право стать её жертвами.

Ведь тот, кто сеет ветер пожинает бурю. Так пусть же грянет буря на их головы. Это будет справедливо.
Амен!

БОРИСЛАВ БЕ
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05.05.2022 22:49 Відповісти
Так воно й прийде до них. Це частина плану
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05.05.2022 23:14 Відповісти
 
 