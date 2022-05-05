Триває третя операція евакуації з Маріуполя, - генсек ООН Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив, що триває третя операція з евакуації з Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Два безпечні конвої після виходу були успішно завершені. У першому, завершеному 3 травня, із заводу "Азовсталь" було евакуйовано мирне населення, а також 59 людей із сусідніх околиць. У другій операції, завершеній минулої ночі, понад 320 цивільних було евакуйовано з Маріуполя та прилеглих районів. Третя операція продовжується. Але наша політика полягає в тому, щоб не говорити про деталі до їх завершення, щоб уникнути зриву можливого успіху", - пояснив він.

Гутерріш підкреслив, що до цього часу близько 500 мирних жителів "знайшли довгоочікуване полегшення після того, як жили під безперервним обстрілом і з обмеженим доступом до води, їжі та санітарії".

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