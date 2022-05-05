Триває третя операція евакуації з Маріуполя, - генсек ООН Гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив, що триває третя операція з евакуації з Маріуполя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Два безпечні конвої після виходу були успішно завершені. У першому, завершеному 3 травня, із заводу "Азовсталь" було евакуйовано мирне населення, а також 59 людей із сусідніх околиць. У другій операції, завершеній минулої ночі, понад 320 цивільних було евакуйовано з Маріуполя та прилеглих районів. Третя операція продовжується. Але наша політика полягає в тому, щоб не говорити про деталі до їх завершення, щоб уникнути зриву можливого успіху", - пояснив він.
Гутерріш підкреслив, що до цього часу близько 500 мирних жителів "знайшли довгоочікуване полегшення після того, як жили під безперервним обстрілом і з обмеженим доступом до води, їжі та санітарії".
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По військовим, особливо пораненим -- не знаю.. сподіваюсь на якийсь план. Можливо він таки існує..
Я видел немало. Сожженые хаты и разрушенные города. Развороченная от снарядов земля. Убитые дети и казненные семьи.
А сегодня ночью к нам на позицию прилетело. Пять 300-тых. Один тяжелый и ему уже ампутировали ногу.
Молодой дядька, чуть старше меня. У него 4 детей. Так вот я хочу, чтоб это все пришло в Россию. Жестоко, скажете вы? Может.
Но я хочу, чтоб в их дома и семьи пришла та же беда, что и в наши.
Я хочу, чтоб горе пришло в семьи Соловьева и **********.
Хочу, чтоб их дети сидели в бомбоубежище и не знали, когда все закончится. Хочу чтобы горели их заводы, элеваторы и города
Хочу, чтоб око за око, зуб за зуб. Я не злюсь, но очень хочу чтоб они все испытали то, что испытали мы, наши семьи, наши знакомые и друзья.
Очень хочу чтоб какие-то города стали подобны Мариуполю, Харькову, Охтырке, Буче и Чернигову.
Не знаю станет ли мне от этого легче, но уверен, что это будет честное наказание всей этой беснующейся толпе, которая в пьяном рашистском угаре вопя и галдя поддержали войну. Теперь честно будет, чтоб она пришла к ним.
Они же хотели войну? Имеют право стать её жертвами.
Ведь тот, кто сеет ветер пожинает бурю. Так пусть же грянет буря на их головы. Это будет справедливо.
Амен!
БОРИСЛАВ БЕ