Продолжается третья операция эвакуации из Мариуполя, – генсек ООН Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что идет третья операция по эвакуации из Мариуполя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Два безопасных конвоя после выхода были успешно завершены. В первом, завершенном 3 мая, с завода "Азовсталь" было эвакуировано мирное население, а также 59 человек из соседних окрестностей. Во второй операции, завершенной минувшей ночью, более 320 гражданских были эвакуированы из Мариуполя и близлежащих районов. Третья операция продолжается. Но наша политика состоит в том, чтобы не говорить о деталях до их завершения во избежание срыва возможного успеха", - пояснил он.
Гутерриш подчеркнул, что к настоящему времени около 500 мирных жителей "обнаружили долгожданное облегчение после того, как жили под непрерывным обстрелом и с ограниченным доступом к воде, пище и санитарии".
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По військовим, особливо пораненим -- не знаю.. сподіваюсь на якийсь план. Можливо він таки існує..
Я видел немало. Сожженые хаты и разрушенные города. Развороченная от снарядов земля. Убитые дети и казненные семьи.
А сегодня ночью к нам на позицию прилетело. Пять 300-тых. Один тяжелый и ему уже ампутировали ногу.
Молодой дядька, чуть старше меня. У него 4 детей. Так вот я хочу, чтоб это все пришло в Россию. Жестоко, скажете вы? Может.
Но я хочу, чтоб в их дома и семьи пришла та же беда, что и в наши.
Я хочу, чтоб горе пришло в семьи Соловьева и **********.
Хочу, чтоб их дети сидели в бомбоубежище и не знали, когда все закончится. Хочу чтобы горели их заводы, элеваторы и города
Хочу, чтоб око за око, зуб за зуб. Я не злюсь, но очень хочу чтоб они все испытали то, что испытали мы, наши семьи, наши знакомые и друзья.
Очень хочу чтоб какие-то города стали подобны Мариуполю, Харькову, Охтырке, Буче и Чернигову.
Не знаю станет ли мне от этого легче, но уверен, что это будет честное наказание всей этой беснующейся толпе, которая в пьяном рашистском угаре вопя и галдя поддержали войну. Теперь честно будет, чтоб она пришла к ним.
Они же хотели войну? Имеют право стать её жертвами.
Ведь тот, кто сеет ветер пожинает бурю. Так пусть же грянет буря на их головы. Это будет справедливо.
Амен!
БОРИСЛАВ БЕ