Продолжается третья операция эвакуации из Мариуполя, – генсек ООН Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что идет третья операция по эвакуации из Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Два безопасных конвоя после выхода были успешно завершены. В первом, завершенном 3 мая, с завода "Азовсталь" было эвакуировано мирное население, а также 59 человек из соседних окрестностей. Во второй операции, завершенной минувшей ночью, более 320 гражданских были эвакуированы из Мариуполя и близлежащих районов. Третья операция продолжается. Но наша политика состоит в том, чтобы не говорить о деталях до их завершения во избежание срыва возможного успеха", - пояснил он.

Гутерриш подчеркнул, что к настоящему времени около 500 мирных жителей "обнаружили долгожданное облегчение после того, как жили под непрерывным обстрелом и с ограниченным доступом к воде, пище и санитарии".

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