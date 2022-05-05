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Новости Война
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Продолжается третья операция эвакуации из Мариуполя, – генсек ООН Гутерриш

евакуація

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что идет третья операция по эвакуации из Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Два безопасных конвоя после выхода были успешно завершены. В первом, завершенном 3 мая, с завода "Азовсталь" было эвакуировано мирное население, а также 59 человек из соседних окрестностей. Во второй операции, завершенной минувшей ночью, более 320 гражданских были эвакуированы из Мариуполя и близлежащих районов. Третья операция продолжается. Но наша политика состоит в том, чтобы не говорить о деталях до их завершения во избежание срыва возможного успеха", - пояснил он.

Гутерриш подчеркнул, что к настоящему времени около 500 мирных жителей "обнаружили долгожданное облегчение после того, как жили под непрерывным обстрелом и с ограниченным доступом к воде, пище и санитарии".

Смотрите: Рашисты продолжают штурм "Азовстали". ВИДЕО

Мариуполь (5724) эвакуация (2101)


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Як що евакуювані в Запоріжжі, то нормально.
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05.05.2022 22:47 Ответить
Ага, размечтались. Кацапы никогда не пустят туда. Сначала в фильтрационный лагерь с переписью личных данных. Затем определенных людей похитят для пыток и удерживая их как заложников, ну а остальных пропустят. Красный Крест на службе у ФСБ давно состоит, если уж на то пошло, то его члены участвовали в избирательных комиссиях для поддержания фальсификаций. И получали за это деньги. Им веры нет.
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06.05.2022 07:26 Ответить
По цивільним -- це дійсно велика справа з міжнародною участю! Як гарантії життів для бігатьох це спрацювало. Подяка всім, хто долучився!
По військовим, особливо пораненим -- не знаю.. сподіваюсь на якийсь план. Можливо він таки існує..
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05.05.2022 22:47 Ответить
Россияне должны испытать то, что испытываем мы. Честно будет, чтоб война пришла к ним

Я видел немало. Сожженые хаты и разрушенные города. Развороченная от снарядов земля. Убитые дети и казненные семьи.

А сегодня ночью к нам на позицию прилетело. Пять 300-тых. Один тяжелый и ему уже ампутировали ногу.

Молодой дядька, чуть старше меня. У него 4 детей. Так вот я хочу, чтоб это все пришло в Россию. Жестоко, скажете вы? Может.

Но я хочу, чтоб в их дома и семьи пришла та же беда, что и в наши.

Я хочу, чтоб горе пришло в семьи Соловьева и **********.

Хочу, чтоб их дети сидели в бомбоубежище и не знали, когда все закончится. Хочу чтобы горели их заводы, элеваторы и города

Хочу, чтоб око за око, зуб за зуб. Я не злюсь, но очень хочу чтоб они все испытали то, что испытали мы, наши семьи, наши знакомые и друзья.

Очень хочу чтоб какие-то города стали подобны Мариуполю, Харькову, Охтырке, Буче и Чернигову.

Не знаю станет ли мне от этого легче, но уверен, что это будет честное наказание всей этой беснующейся толпе, которая в пьяном рашистском угаре вопя и галдя поддержали войну. Теперь честно будет, чтоб она пришла к ним.

Они же хотели войну? Имеют право стать её жертвами.

Ведь тот, кто сеет ветер пожинает бурю. Так пусть же грянет буря на их головы. Это будет справедливо.
Амен!

БОРИСЛАВ БЕ
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05.05.2022 22:49 Ответить
Так воно й прийде до них. Це частина плану
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05.05.2022 23:14 Ответить
 
 