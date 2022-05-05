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Новини Санкції проти Росії Війна
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В ЄС майже досягли домовленості про нові санкції, - Боррель

россия,кремль

Країни Європейського Союзу "майже готові" узгодити запропонований новий пакет санкцій проти Росії, включаючи нафтове ембарго.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Сподіваюся, що вони досягнуть угоди. Вони майже досягли її. І ця угода нам потрібна, тому що ми повинні ще більше посилювати наш економічний і фінансовий тиск на Росію", - сказав Боррель.

Також читайте: Орбан у листі до Єврокомісії назвав новий пакет санкцій проти Росії "історичною помилкою"

Автор: 

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А баба Яга (Угорщина) проти.
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05.05.2022 23:45 Відповісти
Орбан... оно упорото проросийское...
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05.05.2022 23:48 Відповісти
Оно ***********
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06.05.2022 05:35 Відповісти
 
 