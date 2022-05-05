В ЄС майже досягли домовленості про нові санкції, - Боррель

Країни Європейського Союзу "майже готові" узгодити запропонований новий пакет санкцій проти Росії, включаючи нафтове ембарго.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Сподіваюся, що вони досягнуть угоди. Вони майже досягли її. І ця угода нам потрібна, тому що ми повинні ще більше посилювати наш економічний і фінансовий тиск на Росію", - сказав Боррель.

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