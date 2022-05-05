Орбан у листі до Єврокомісії назвав новий пакет санкцій проти Росії "історичною помилкою"
Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, включно з ембарго на імпорт сирої нафти, завдасть більше шкоди Угорщині, ніж Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на Index., про це йдеться у листі угорського прем'єра Віктора Орбана на адресу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, пише
Орбан надіслав листа президенту Єврокомісії в четвер вдень, назвавши можливе прийняття шостого пакету санкцій проти Росії історичною помилкою.
"Ні Угорщина, ні Євросоюз загалом не готові вжити та реалізувати заходи, запропоновані Комісією. Санкції можуть бути прийняті, якщо в усіх державах-членах буде дотримано всіх необхідних попередніх умов", — йдеться у листі.
За словами прем'єра Угорщини, запланований пакет призведе до подальшого збільшення навантаження на найбільш уразливі країни без будь-яких суттєвих зусиль ЄС щодо пом'якшення наслідків.
"Скорочення обсягів купівлі викопного палива у Росії буде неможливим без значних та швидких інвестицій у нашу енергетичну інфраструктуру та прискореного переходу до "зеленої" економіки. Проте через санкції необхідні національні ресурси мають бути перерозподілені на надлишкові інвестиції в копалини, тоді як ЄС матиме достатньо фінансування для нас тільки на папері", - заявив Орбан.
Як повідомлялося, президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України.
Урсула фон дер Ляєн пояснила, що постачання сирої нафти з РФ припиняться протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року.
В уряді Угорщини заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці країни.
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тим паче сам не з українським прапором...
Але Орбан, це "помилка" угорців, це факт -- там пряма аналогія з "бацькою".. Проте, дозволю собі нагадати -- що ще позавчора гарант рівнявся на вусатого, і більшість його виборців в ньому бачили "маленького" аналога...
То зара він такий борзий патріот (і це добре зрештою!)
https://youtu.be/HjliPZwqXQU
навіть мій "верховинський" колега з роботи
https://censor.net/ua/comments/locate/3339315/019213af-501a-7356-9fde-68699f4dcd4c
Коротше ************
як санкції то не може прийняти, а як бабло від єс то бігом все приймає
кажется кроме венгрии особо больше никто так не противится
(особенно вспоминаются их постоянные колеса в совете украина-нато)
Мне его стиль изложения понравился, в старом, "добром" совкодрочерном виде аргументации. ))
Кстати, напомнило ещё кое о чём:
"Из выступления бывшего наркома НКВД Ежова на его собственном процессе :
>Н. Ежов:
>Я прошу передать СТАЛИНУ, что я никогда в жизни политически не обманывал партию, о чем знают тысячи лиц, знающие мою честность и скромность.
>Прошу передать СТАЛИНУ, что все то, что случилось со мною, является просто стечением обстоятельств и не исключена возможность, что и враги приложили свои руки, которых я проглядел.
>Передайте СТАЛИНУ, что умирать я буду с его именем на устах".
И подумалось, что если ху*ло когда-нибудь посетит мысль бомбить Венгрию, то орбан будет ему писать послания в таком же духе.
І куди угорці дивлять,чи вони всі там такі!
В свой табор возвращайся, конокрад.