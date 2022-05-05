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Новини Санкції проти Росії
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Орбан у листі до Єврокомісії назвав новий пакет санкцій проти Росії "історичною помилкою"

орбан

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, включно з ембарго на імпорт сирої нафти, завдасть більше шкоди Угорщині, ніж Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на Index., про це йдеться у листі угорського прем'єра Віктора Орбана на адресу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, пише 

Орбан надіслав листа президенту Єврокомісії в четвер вдень, назвавши можливе прийняття шостого пакету санкцій проти Росії історичною помилкою.

"Ні Угорщина, ні Євросоюз загалом не готові вжити та реалізувати заходи, запропоновані Комісією. Санкції можуть бути прийняті, якщо в усіх державах-членах буде дотримано всіх необхідних попередніх умов", — йдеться у листі.

Читайте також: Євросоюз планує ввести санкції проти Кабаєвої, - Bloomberg

За словами прем'єра Угорщини, запланований пакет призведе до подальшого збільшення навантаження на найбільш уразливі країни без будь-яких суттєвих зусиль ЄС щодо пом'якшення наслідків.

"Скорочення обсягів купівлі викопного палива у Росії буде неможливим без значних та швидких інвестицій у нашу енергетичну інфраструктуру та прискореного переходу до "зеленої" економіки. Проте через санкції необхідні національні ресурси мають бути перерозподілені на надлишкові інвестиції в копалини, тоді як ЄС матиме достатньо фінансування для нас тільки на папері", - заявив Орбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз планує ввести санкції проти Кабаєвої, - Bloomberg

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що постачання сирої нафти з РФ припиняться протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року.

В уряді Угорщини заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан сказав, що Росія планує закінчити війну до 9 травня, - Папа Римський Франциск

Автор: 

Віктор Орбан (572) фон дер Ляєн Урсула (792)


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Топ коментарі
+85
Шоб ти здох,чума мадярська…
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05.05.2022 21:35 Відповісти
+46
Орбан это ФАШИСТ ,его место в трибунале ,на скамье подсудимых !
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05.05.2022 21:35 Відповісти
+38
Помилкою був прийом Угорщини до Євросоюзу.
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05.05.2022 21:38 Відповісти
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Шоб ти здох,чума мадярська…
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05.05.2022 21:35 Відповісти
ну так не тре..
тим паче сам не з українським прапором...
Але Орбан, це "помилка" угорців, це факт -- там пряма аналогія з "бацькою".. Проте, дозволю собі нагадати -- що ще позавчора гарант рівнявся на вусатого, і більшість його виборців в ньому бачили "маленького" аналога...
То зара він такий борзий патріот (і це добре зрештою!)
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05.05.2022 21:38 Відповісти
орбан кровний брат кацапів - угро-фіни ті і інші, фашисти одні і другі, не дивись на прапор, а дивись на зміст посту. я підтримую Рулю.
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05.05.2022 22:03 Відповісти
несете ту ж пургу, що й лавровий лист.. така аргументація у антисемітів, ще напишіть, що Зеленський єврей, та й Порошенко теж
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05.05.2022 22:33 Відповісти
ошибиться можно один раз, но второй раз венгры сознательно его выбирали!
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05.05.2022 22:28 Відповісти
ви теж "сознатєльно" вибрали.. якщо не Зеленського, то хочаб мову спілкування.. Ага? що на це скажеш?...
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05.05.2022 22:35 Відповісти
Чувака уже пора изолировать❗Несет пургу типа как кива👎
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05.05.2022 21:42 Відповісти
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05.05.2022 22:19 Відповісти
Почему пургу? Он открытым текстом сказал "значительные и быстрые инвестиции", то есть бабло давай и договоримся. Нормальная продажная ****.
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05.05.2022 22:59 Відповісти
як то прибили мою відповідь? я ж засік бота!?
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05.05.2022 23:36 Відповісти
Історична помилка - це включення Угорщини до ЄС у 2004 р. Ніякої користі ця країна Європі не принесла, тільки на дотаціях ЄС з тих пір сидить і різні вето накладає, руйнуючи євросолідарність
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05.05.2022 22:13 Відповісти
історична помилка Бога це - мадяри
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05.05.2022 22:38 Відповісти
Орбан это ФАШИСТ ,его место в трибунале ,на скамье подсудимых !
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05.05.2022 21:35 Відповісти
а хто це?..
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05.05.2022 22:37 Відповісти
Цьому довбадятлу не прихлдить на розум, що можна розбити рашу, і газ і нафту отримати задаром. А коли Україна буде продавати йому нафту і газ раші він не *****....ть?
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05.05.2022 22:45 Відповісти
колаборант...
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05.05.2022 23:12 Відповісти
***** тримає орбана за яйця - у нього є відео де орбан бере гроші у сьоми могілевича
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06.05.2022 00:16 Відповісти
Пора прикончить этого подонка!
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05.05.2022 21:36 Відповісти
Історичною помилкою було надання територіїЗакарппаття мадярському Арпаду з усім його мадярським кагалом для прожиття. Може вже пора виправити цю історичну помилку та відправити всіх мадярів на історичну Батьківщину на Урал
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05.05.2022 22:34 Відповісти
Ублюдок цыгано ************..проститутка на члене Путина
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05.05.2022 21:36 Відповісти
не ображай циган, орбан звичайний угро-фінн, ще й кацапського типу, такий же й фашист.
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05.05.2022 22:05 Відповісти
цыган(((
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05.05.2022 21:37 Відповісти
Не чіпайте циган, вони індоарійці. А мад'яри родичі північних племен мансі. Але виявили перших циган у Європі дійсно в Угорщині ще 12-му сторіччі.
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05.05.2022 21:42 Відповісти
угро-фінн орбан, до циган, як британець до аборигенів в австралії.
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05.05.2022 22:08 Відповісти
Это ты оррбан историческая ошибка
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05.05.2022 21:37 Відповісти
Кац предлагает сдаться?
https://youtu.be/HjliPZwqXQU
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05.05.2022 21:37 Відповісти
Как оно ******* это мадярское питарское существо **** земельки Закарпатской захотелось.
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05.05.2022 21:38 Відповісти
ну вот і ви не розумієтесь.. там не про землі мова... а про політ вплив за який рашка добашлювала.. як і медведчуку! нахрін Закарпаття угорцям в складі Угорщини не здалось -- повірте, навіть берегівчинам.. їм норм сидіти на двох стільцях , а як один вибрати, то не факт, що угорський, бо всі хто себе вважав угорцями вже раніше повиїжджали..
навіть мій "верховинський" колега з роботи
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05.05.2022 21:45 Відповісти
Модьор кечке в жопі гречка, так в дитинстві ми дражнили мадяр!
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05.05.2022 21:52 Відповісти
Орбан та вся Угорщина - це одна велика помилка усієї Європи
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05.05.2022 21:38 Відповісти
знаю ви мене іноді підтримуєте в моїх думках, але змушений відіслатись до:
https://censor.net/ua/comments/locate/3339315/019213af-501a-7356-9fde-68699f4dcd4c
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05.05.2022 21:40 Відповісти
Якесь непорозуміння,а не президент
Коротше ************
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05.05.2022 21:38 Відповісти
Швабрик ...
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05.05.2022 21:46 Відповісти
Помилкою був прийом Угорщини до Євросоюзу.
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05.05.2022 21:38 Відповісти
Нах.й - це там
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05.05.2022 21:39 Відповісти
Є організм-це ЄС. Є апендицит-це Венгрія. Зараз запалення апендициту. Що робити? Хірурги знають.🤷
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05.05.2022 21:40 Відповісти
апендицит, ще й гнійний...
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05.05.2022 22:11 Відповісти
Гнійний, але не апендицит.
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05.05.2022 23:10 Відповісти
Есть механизм временного прекращения членства в ЕС. К Австрии уже применяли.
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05.05.2022 22:36 Відповісти
Х-ло керує Органом
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05.05.2022 21:40 Відповісти
европейская прошматроска
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05.05.2022 21:41 Відповісти
Історична місія Угорщини - завжди бути на стороні агресора з надією відхопити шматок тереторії, але до цього часу вони відхоплювали тільки пи*ди, сподіваюсь ця війна не буде виключенням.
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05.05.2022 21:41 Відповісти
ПНХ ****** гребанний.
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05.05.2022 21:42 Відповісти
Исключить из Евросоюза, отменить все преференции и субсидии: пусть с Россией дружит. Она ему поможет. В свое время Венгры воевали на стороне Гитлера.
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05.05.2022 21:42 Відповісти
Історичною помилкою було прийняття мадяр в НАТО та ЄС.
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05.05.2022 21:46 Відповісти
"iсторичною помилкою" було включення Угорщини до складу ЄС.....
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05.05.2022 21:46 Відповісти
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05.05.2022 21:47 Відповісти
А вот меняем лугандн + крым на Венгрию. Собрались и как многосот лет назад переехали. И нам спокойно и вам счастье. Ну и наx из ЕС
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05.05.2022 21:47 Відповісти
Vengri tocno kakije to neadekvatnyje.Neponimaju sto oni iz sebia prestavliajet zyvut za ciot ES deneg i ecio ucit drugix
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05.05.2022 21:48 Відповісти
До України у них особливий "респект". Утім, як і до всіх сусідів. Після WWII за участь у війні на боці третього рейху, спірні території Мадярщини було передано сусідам, етнічні групи яких жили на цих територіях. Тому мадяри шукають будь-який привід щоб, якщо не повернути ці території, то бодай нагидити сусідам. Чи шантажувати їх.
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05.05.2022 21:59 Відповісти
Сапер Водичка.
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05.05.2022 21:48 Відповісти
Ну як Угорщина не може запровадити нафтове ембарго то нафтопровід Дружба може випадково поламатися.
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05.05.2022 21:49 Відповісти
Враження,що ротовий отвір- анальний. Та,ще,й тупе
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05.05.2022 21:51 Відповісти
Корабль ждет клиента. СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.05.2022 21:55 Відповісти
Мадярський фашист....
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05.05.2022 21:55 Відповісти
Венгры пришлое с урала племя. Не коренные европейцы. Понаехавшие.
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05.05.2022 21:55 Відповісти
ще й листи пише, може й мемуари вже є про любов з путлєром

як санкції то не може прийняти, а як бабло від єс то бігом все приймає
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05.05.2022 21:56 Відповісти
Орбан це криса...
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05.05.2022 21:56 Відповісти
вот за таких Украина не когда не будет членом НАТО и ЕС
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05.05.2022 21:57 Відповісти
У кобзона зрителей маловато? СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.05.2022 21:58 Відповісти
Так выходи из ЕС, твое присутствие там есть историческая ошибка
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05.05.2022 21:59 Відповісти
Дружба с Кремлём всегда плохо заканчивается. Венгры похоже это не усвоили.
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05.05.2022 22:08 Відповісти
так говорили что для некоторых стран будет продлен этот период отказа
кажется кроме венгрии особо больше никто так не противится
(особенно вспоминаются их постоянные колеса в совете украина-нато)
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05.05.2022 22:11 Відповісти
******** вызывали? #ихтаместь
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05.05.2022 22:13 Відповісти
***** и под*****вник

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05.05.2022 22:17 Відповісти
Так работать надо, а не на пособиях европейских сидеть. Не нравятся европейские законы - вэлком ту таёжный юнион.
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05.05.2022 22:19 Відповісти
Лукашенковский последыш хочет денег... Гнида, однако!
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05.05.2022 22:20 Відповісти
Это походу эталон на долгие годы для порноиндустрии.Так глубоко и с предвкушением заглатывать,может разве шо может сама Рашка у Китая.Ну,а нам шо?Делаем выводы на будущее
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05.05.2022 22:28 Відповісти
Орбан не так за себя беспокоится, как за кореша своего путлера, это ещё та хитрая морда.
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05.05.2022 22:29 Відповісти
Ублюдок! Путинский жополиз!
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05.05.2022 22:33 Відповісти
орбан как и мадяры полное недоразумение посреди Европы. Только срут всем ублюдки.
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05.05.2022 22:34 Відповісти
шо він верзе!? в порівнянні з іншими країнами євросоюзу споживання газу Угорщиною ніхто навіть не помітить, шо йому все того газу не вистачає?
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05.05.2022 22:37 Відповісти
велика помилка бути холуйом фашистів... холуй фашистів Орбан закінчить так як і холуй фашистів Хорти...
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05.05.2022 22:57 Відповісти
Выходи с ЕС делай референду к вступу к поРаше!чё умник дебильный слабо?!Ха тебя сразу в утилизацию отправит свой же народ!увидев что в Украине творится!ДЫБИЛ!!!
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05.05.2022 23:00 Відповісти
"Орбан в письме к Еврокомиссии назвал новый пакет санкций против России "исторической ошибкой".

Мне его стиль изложения понравился, в старом, "добром" совкодрочерном виде аргументации. ))
Кстати, напомнило ещё кое о чём:

"Из выступления бывшего наркома НКВД Ежова на его собственном процессе :
>Н. Ежов:
>Я прошу передать СТАЛИНУ, что я никогда в жизни политически не обманывал партию, о чем знают тысячи лиц, знающие мою честность и скромность.
>Прошу передать СТАЛИНУ, что все то, что случилось со мною, является просто стечением обстоятельств и не исключена возможность, что и враги приложили свои руки, которых я проглядел.
>Передайте СТАЛИНУ, что умирать я буду с его именем на устах".

И подумалось, что если ху*ло когда-нибудь посетит мысль бомбить Венгрию, то орбан будет ему писать послания в таком же духе.
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05.05.2022 23:13 Відповісти
Єврочиновникам треба сказати товаріщу орбану: якщо не виконуватиме рішення Єврокомісії, то його мадярію разом з ним викинуть з Євросоюзу і НАТО і тоді він вмить "пом'якне" і стане на правильний шлях! 🤔😁
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05.05.2022 23:14 Відповісти
Кремлівська шльондра.
І куди угорці дивлять,чи вони всі там такі!
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05.05.2022 23:20 Відповісти
ну так выйди с ЕС раз так плохо
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05.05.2022 23:38 Відповісти
Орбан - нацист . Прамакашка путіна , до того ж корумпована . А з корупцією треба боротися .
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05.05.2022 23:39 Відповісти
Їм і словакам дозволили ж уже зробити вийняток, що всі відмовляться, а ці 2 країни ні і начеб то вони відуликали своє ветто, що ж іще їм треба?
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05.05.2022 23:42 Відповісти
Ти ба -як воно старанно відробляє бабло від плішивого?! Аж луснути ладне чи зі своєї паскудної шкіри вискочити - аби тільки догодити свому кремлядському хазяїну! Скоро пуйло сконає - тож і чморбану треба буде робити собі харакірі, бо кожен раб повинен йти слідом за своїм хазяїном!!
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06.05.2022 00:15 Відповісти
А не хоче цей орбан замість вигоди отримувати бомби від **********, як Україна. Тут іде мова про криваву війну в Европі, а воно грошенята рахує.
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06.05.2022 00:49 Відповісти
Нах пошел чмонька
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06.05.2022 01:00 Відповісти
Орбан- історична помилка
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06.05.2022 01:05 Відповісти
Значит хороший пакет санкций, нужно брать
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06.05.2022 01:38 Відповісти
Прошу пробачення, але на цій фотці він виглядає як типовий холуй, з парашкінського кабака "половой" тобто
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06.05.2022 01:41 Відповісти
А мне сдается, что исторической ошибкой было брать мадьяропитеков в ЕС и НАТО, так как эти потомки Хорти действуют только в своих мелочных интересах и выбирают уже который год ******** во главе с чОрбаном
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06.05.2022 02:03 Відповісти
Головна історична помилка - це Угорщина у складі ЕС.
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06.05.2022 02:23 Відповісти
Отже Угорщину геть з ЄС!
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06.05.2022 03:51 Відповісти
Фашист венгерский.
В свой табор возвращайся, конокрад.
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06.05.2022 08:26 Відповісти
какая же мерзкая сволочь,подхуйловник!тьфу!
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06.05.2022 16:40 Відповісти
 
 