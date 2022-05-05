Орбан у листі до Єврокомісії назвав новий пакет санкцій проти Росії "історичною помилкою"

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, включно з ембарго на імпорт сирої нафти, завдасть більше шкоди Угорщині, ніж Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на Index., про це йдеться у листі угорського прем'єра Віктора Орбана на адресу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, пише

Орбан надіслав листа президенту Єврокомісії в четвер вдень, назвавши можливе прийняття шостого пакету санкцій проти Росії історичною помилкою.

"Ні Угорщина, ні Євросоюз загалом не готові вжити та реалізувати заходи, запропоновані Комісією. Санкції можуть бути прийняті, якщо в усіх державах-членах буде дотримано всіх необхідних попередніх умов", — йдеться у листі.

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За словами прем'єра Угорщини, запланований пакет призведе до подальшого збільшення навантаження на найбільш уразливі країни без будь-яких суттєвих зусиль ЄС щодо пом'якшення наслідків.

"Скорочення обсягів купівлі викопного палива у Росії буде неможливим без значних та швидких інвестицій у нашу енергетичну інфраструктуру та прискореного переходу до "зеленої" економіки. Проте через санкції необхідні національні ресурси мають бути перерозподілені на надлишкові інвестиції в копалини, тоді як ЄС матиме достатньо фінансування для нас тільки на папері", - заявив Орбан.

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Як повідомлялося, президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що постачання сирої нафти з РФ припиняться протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року.

В уряді Угорщини заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці країни.

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