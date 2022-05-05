УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13248 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
9 178 41

Євросоюз планує ввести санкції проти Кабаєвої, - Bloomberg

путін,кабаєва

Європейський Союз запропонував поширити санкції на Аліну Кабаєву, колишню гімнастку, яка очолює National Media Group і яка тісно пов’язана з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Bloomberg з посиланням на проєкт документу і співрозмовників, близьких до цього питання

 Перелік санкцій ще має бути затверджений урядами європейських країн і текст рішення може ще змінитися, перш ніж буде погоджений.

Очікується, що посли ЄС зустрінуться вранці 6 травня, щоб обговорити й потенційно затвердити шостий пакет антиросійських санкцій, який також включає заходи щодо поступового припинення імпорту російської нафти.

У документі також вказується, що National Media Group (Національна медіа-група) – холдингова компанія, яка володіє частками майже всіх основних російських медіа, які поширюють державну пропаганду, і через це компанія відповідальна за підтримку дій, які підривають незалежність та територіальну цілісність України.

Згідно з документом, Кабаєва "тісно пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поки не запроваджуватимуть санкції проти Кабаєвої, бо не хочуть агресивної реакції Путіна, - WSJ

Автор: 

Кабаєва Аліна (39) санкції (12079)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Правильно. Нагнуть ************.
показати весь коментар
05.05.2022 21:27 Відповісти
+28
В раисю ее, на болота...
показати весь коментар
05.05.2022 21:28 Відповісти
+19
50+

@PqqJydj0SfynTox

·
https://twitter.com/PqqJydj0SfynTox/status/1521895031401033730 4 мая

Лавров договорился о передаче Украине израильского оружия
показати весь коментар
05.05.2022 21:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно. Нагнуть ************.
показати весь коментар
05.05.2022 21:27 Відповісти
Она именно нагинанием и засунула Вову в себя
показати весь коментар
05.05.2022 21:33 Відповісти
Евросоюз введи
показати весь коментар
05.05.2022 21:44 Відповісти
рашистке кабаевой. не противно было оплодотворяться от педофила маньяка *****⁉️🤮🤮🤮🤮🤮уму не постижимо РАШИСТЫ ВСЕ ИЗВРАЩНЦЫ И
показати весь коментар
06.05.2022 01:47 Відповісти
В раисю ее, на болота...
показати весь коментар
05.05.2022 21:28 Відповісти
Поставят кабаеву в позу вместе с педофилом кабаевым.
показати весь коментар
05.05.2022 21:29 Відповісти
Бревно ей в писду с ленточкой на батуте через козла на брусьях после обязательной программы...
показати весь коментар
05.05.2022 21:41 Відповісти
Отличная тема, продолжайте. Заодно и против National Media Group с арестом зарубежных активов. Это еще один тупинский кошелек.
показати весь коментар
05.05.2022 21:29 Відповісти
шел 71 день.... в европе надо лет на 100 запретить шахматы
показати весь коментар
05.05.2022 21:30 Відповісти
и научить играть в "Чапаева"......
показати весь коментар
05.05.2022 21:36 Відповісти
поки соплі жували вона вже все сховала..
показати весь коментар
05.05.2022 21:31 Відповісти
давно пора!
показати весь коментар
05.05.2022 21:31 Відповісти
Всі "ультра патріоти " ********** мають жити тільки за поребриком, варитися у "власному соку" і споживати власні продукти.
показати весь коментар
05.05.2022 21:32 Відповісти
І бути по вуха в лайні!
показати весь коментар
05.05.2022 23:27 Відповісти
ембарго на нафту потрібно а ви ****** займаєтесь..кому всралась ца шльондра *****? потрібні серьйозні санкції а не цей піар
показати весь коментар
05.05.2022 21:32 Відповісти
Кабаєва - один з гаманців путіна. Всі гаманці треба відбирати по можливості.
показати весь коментар
06.05.2022 09:29 Відповісти
Лучше в пыточную ее. И катовать пока не здохнет от болевого шока. Будет терять сознание и адреналин ей колоть. Шоб не пропетляла
показати весь коментар
05.05.2022 21:33 Відповісти
Пишуть, що шлюха в черговий раз вагітна, і невідомо від кого
показати весь коментар
05.05.2022 21:33 Відповісти
Від "духа не святого"!
показати весь коментар
05.05.2022 23:28 Відповісти
От педофила мань💩яка подсаживают замороженную мерзость ***** путлерастовича 72-летнего лысого ботоксного сморчка
показати весь коментар
06.05.2022 01:51 Відповісти
О, хрюшу будуть тривожити
Та невже
показати весь коментар
05.05.2022 21:33 Відповісти
такое пишут...., ждем подтверждения Генштаба.....
показати весь коментар
05.05.2022 21:35 Відповісти
Вот так ***** сбить 🔥🔥🔥ёршика его
письковаЛаврова и остальных пидоров ………
показати весь коментар
06.05.2022 01:53 Відповісти
Жизнь в России

@RussianLife2022

·
https://twitter.com/RussianLife2022/status/1521778622767448064 4 мая

Zапчасти zакончились. Zарплату zадерживают. *******. Zакусим *******.

показати весь коментар
05.05.2022 21:37 Відповісти
Вчера было видео с главой профсоюза Автоваза, где производство остановлено, потому что 80% комплектующих под санкциями, нет даже болтов местных (!)
показати весь коментар
05.05.2022 21:46 Відповісти
Придётся свои "болты" откручивать и использовать не по назначению! А яйца в подшипниках сгодятся, заодно и новых орков не будет! 😆🤣
показати весь коментар
05.05.2022 23:35 Відповісти
Кабаиха от него еще и ********* наплодила.... с ними тоже нужно что-то делать...., пока они маленькие....
показати весь коментар
05.05.2022 21:39 Відповісти
Старичку педофилу 72,мне кажется ,что кабаниха - ширма
показати весь коментар
06.05.2022 01:58 Відповісти
50+

@PqqJydj0SfynTox

·
https://twitter.com/PqqJydj0SfynTox/status/1521895031401033730 4 мая

Лавров договорился о передаче Украине израильского оружия
показати весь коментар
05.05.2022 21:40 Відповісти
да насрать на неё
показати весь коментар
05.05.2022 21:41 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2022 22:10 Відповісти
Соловей слух пустил, что она снова беременная, но не от *****, кольцо как раз от другого, и что дед сейчас в ярости еще и от этого...
показати весь коментар
05.05.2022 21:49 Відповісти
Круасан образять ?
показати весь коментар
05.05.2022 21:53 Відповісти
А пыню не боитесь рассердить. А то как дунет плюнет. Полетят клочки рашистов по закоулочкам.
показати весь коментар
05.05.2022 21:55 Відповісти
Это типо утка в зайце,а заяц в ларце....Сказочки.Бабки Пуйла реально в Ватикане.Бо лучшего места,щоб творить зло придумать сложно
показати весь коментар
05.05.2022 21:59 Відповісти
Сьогодня в пресі о явилася стаття .(Акушерка Путіна. )30 років працює на нього. Дала інтерьвью що вона принімала роди уКабаєвоі . І та народила 4 дітей , які записані на сестру.. Думаю в Путіна багато байстрюків..
показати весь коментар
05.05.2022 22:09 Відповісти
Прилюдно в *ОПУ!!!ВВЕДИТЕ!!!ой повеселиться с у либки педофила путинаХуйла!!!
показати весь коментар
05.05.2022 23:02 Відповісти
 
 