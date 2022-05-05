Євросоюз планує ввести санкції проти Кабаєвої, - Bloomberg
Європейський Союз запропонував поширити санкції на Аліну Кабаєву, колишню гімнастку, яка очолює National Media Group і яка тісно пов’язана з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg з посиланням на проєкт документу і співрозмовників, близьких до цього питання
Перелік санкцій ще має бути затверджений урядами європейських країн і текст рішення може ще змінитися, перш ніж буде погоджений.
Очікується, що посли ЄС зустрінуться вранці 6 травня, щоб обговорити й потенційно затвердити шостий пакет антиросійських санкцій, який також включає заходи щодо поступового припинення імпорту російської нафти.
У документі також вказується, що National Media Group (Національна медіа-група) – холдингова компанія, яка володіє частками майже всіх основних російських медіа, які поширюють державну пропаганду, і через це компанія відповідальна за підтримку дій, які підривають незалежність та територіальну цілісність України.
Згідно з документом, Кабаєва "тісно пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним".
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Та невже
письковаЛаврова и остальных пидоров ………
@RussianLife2022
·
https://twitter.com/RussianLife2022/status/1521778622767448064 4 мая
Zапчасти zакончились. Zарплату zадерживают. *******. Zакусим *******.
@PqqJydj0SfynTox
·
https://twitter.com/PqqJydj0SfynTox/status/1521895031401033730 4 мая
Лавров договорился о передаче Украине израильского оружия