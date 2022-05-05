РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13483 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
9 178 41

Евросоюз планирует ввести санкции против Кабаевой, - Bloomberg

путін,кабаєва

Европейский Союз предложил распространить санкции на возглавляющую National Media Group Алину Кабаеву, бывшую гимнастку, которая тесно связана с президентом России Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа и собеседников, близких к этому вопросу.

Список санкций еще должен быть утвержден правительствами европейских стран и текст решения может еще измениться, прежде чем будет согласован.

Ожидается, что послы ЕС встретятся утром 6 мая, чтобы обсудить и потенциально утвердить шестой пакет антироссийских санкций, включающий меры по постепенному прекращению импорта российской нефти.

В документе также указывается, что National Media Group (Национальная медиа-группа) – холдинговая компания, владеющая долями почти всех основных российских медиа, распространяющих государственную пропаганду, и поэтому компания ответственна за поддержку действий, подрывающих независимость и территориальную целостность Украины.

Согласно документу, Кабаева "тесно связана с президентом РФ Владимиром Путиным".

Также читайте: 80% европейцев поддерживают санкции против России

Кабаева Алина (59) санкции (11440)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
Правильно. Нагнуть ************.
показать весь комментарий
05.05.2022 21:27
+28
В раисю ее, на болота...
показать весь комментарий
05.05.2022 21:28
+19
50+

@PqqJydj0SfynTox

·
https://twitter.com/PqqJydj0SfynTox/status/1521895031401033730 4 мая

Лавров договорился о передаче Украине израильского оружия
показать весь комментарий
05.05.2022 21:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно. Нагнуть ************.
показать весь комментарий
05.05.2022 21:27 Ответить
Она именно нагинанием и засунула Вову в себя
показать весь комментарий
05.05.2022 21:33 Ответить
Евросоюз введи
показать весь комментарий
05.05.2022 21:44 Ответить
рашистке кабаевой. не противно было оплодотворяться от педофила маньяка *****⁉️🤮🤮🤮🤮🤮уму не постижимо РАШИСТЫ ВСЕ ИЗВРАЩНЦЫ И
показать весь комментарий
06.05.2022 01:47 Ответить
В раисю ее, на болота...
показать весь комментарий
05.05.2022 21:28 Ответить
Поставят кабаеву в позу вместе с педофилом кабаевым.
показать весь комментарий
05.05.2022 21:29 Ответить
Бревно ей в писду с ленточкой на батуте через козла на брусьях после обязательной программы...
показать весь комментарий
05.05.2022 21:41 Ответить
Отличная тема, продолжайте. Заодно и против National Media Group с арестом зарубежных активов. Это еще один тупинский кошелек.
показать весь комментарий
05.05.2022 21:29 Ответить
шел 71 день.... в европе надо лет на 100 запретить шахматы
показать весь комментарий
05.05.2022 21:30 Ответить
и научить играть в "Чапаева"......
показать весь комментарий
05.05.2022 21:36 Ответить
поки соплі жували вона вже все сховала..
показать весь комментарий
05.05.2022 21:31 Ответить
давно пора!
показать весь комментарий
05.05.2022 21:31 Ответить
Всі "ультра патріоти " ********** мають жити тільки за поребриком, варитися у "власному соку" і споживати власні продукти.
показать весь комментарий
05.05.2022 21:32 Ответить
І бути по вуха в лайні!
показать весь комментарий
05.05.2022 23:27 Ответить
ембарго на нафту потрібно а ви ****** займаєтесь..кому всралась ца шльондра *****? потрібні серьйозні санкції а не цей піар
показать весь комментарий
05.05.2022 21:32 Ответить
Кабаєва - один з гаманців путіна. Всі гаманці треба відбирати по можливості.
показать весь комментарий
06.05.2022 09:29 Ответить
Лучше в пыточную ее. И катовать пока не здохнет от болевого шока. Будет терять сознание и адреналин ей колоть. Шоб не пропетляла
показать весь комментарий
05.05.2022 21:33 Ответить
Пишуть, що шлюха в черговий раз вагітна, і невідомо від кого
показать весь комментарий
05.05.2022 21:33 Ответить
Від "духа не святого"!
показать весь комментарий
05.05.2022 23:28 Ответить
От педофила мань💩яка подсаживают замороженную мерзость ***** путлерастовича 72-летнего лысого ботоксного сморчка
показать весь комментарий
06.05.2022 01:51 Ответить
О, хрюшу будуть тривожити
Та невже
показать весь комментарий
05.05.2022 21:33 Ответить
такое пишут...., ждем подтверждения Генштаба.....
показать весь комментарий
05.05.2022 21:35 Ответить
Вот так ***** сбить 🔥🔥🔥ёршика его
письковаЛаврова и остальных пидоров ………
показать весь комментарий
06.05.2022 01:53 Ответить
Жизнь в России

@RussianLife2022

·
https://twitter.com/RussianLife2022/status/1521778622767448064 4 мая

Zапчасти zакончились. Zарплату zадерживают. *******. Zакусим *******.

показать весь комментарий
05.05.2022 21:37 Ответить
Вчера было видео с главой профсоюза Автоваза, где производство остановлено, потому что 80% комплектующих под санкциями, нет даже болтов местных (!)
показать весь комментарий
05.05.2022 21:46 Ответить
Придётся свои "болты" откручивать и использовать не по назначению! А яйца в подшипниках сгодятся, заодно и новых орков не будет! 😆🤣
показать весь комментарий
05.05.2022 23:35 Ответить
Кабаиха от него еще и ********* наплодила.... с ними тоже нужно что-то делать...., пока они маленькие....
показать весь комментарий
05.05.2022 21:39 Ответить
Старичку педофилу 72,мне кажется ,что кабаниха - ширма
показать весь комментарий
06.05.2022 01:58 Ответить
50+

@PqqJydj0SfynTox

·
https://twitter.com/PqqJydj0SfynTox/status/1521895031401033730 4 мая

Лавров договорился о передаче Украине израильского оружия
показать весь комментарий
05.05.2022 21:40 Ответить
да насрать на неё
показать весь комментарий
05.05.2022 21:41 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2022 22:10 Ответить
Соловей слух пустил, что она снова беременная, но не от *****, кольцо как раз от другого, и что дед сейчас в ярости еще и от этого...
показать весь комментарий
05.05.2022 21:49 Ответить
Круасан образять ?
показать весь комментарий
05.05.2022 21:53 Ответить
А пыню не боитесь рассердить. А то как дунет плюнет. Полетят клочки рашистов по закоулочкам.
показать весь комментарий
05.05.2022 21:55 Ответить
Это типо утка в зайце,а заяц в ларце....Сказочки.Бабки Пуйла реально в Ватикане.Бо лучшего места,щоб творить зло придумать сложно
показать весь комментарий
05.05.2022 21:59 Ответить
Сьогодня в пресі о явилася стаття .(Акушерка Путіна. )30 років працює на нього. Дала інтерьвью що вона принімала роди уКабаєвоі . І та народила 4 дітей , які записані на сестру.. Думаю в Путіна багато байстрюків..
показать весь комментарий
05.05.2022 22:09 Ответить
Прилюдно в *ОПУ!!!ВВЕДИТЕ!!!ой повеселиться с у либки педофила путинаХуйла!!!
показать весь комментарий
05.05.2022 23:02 Ответить
 
 