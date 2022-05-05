Евросоюз планирует ввести санкции против Кабаевой, - Bloomberg
Европейский Союз предложил распространить санкции на возглавляющую National Media Group Алину Кабаеву, бывшую гимнастку, которая тесно связана с президентом России Владимиром Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа и собеседников, близких к этому вопросу.
Список санкций еще должен быть утвержден правительствами европейских стран и текст решения может еще измениться, прежде чем будет согласован.
Ожидается, что послы ЕС встретятся утром 6 мая, чтобы обсудить и потенциально утвердить шестой пакет антироссийских санкций, включающий меры по постепенному прекращению импорта российской нефти.
В документе также указывается, что National Media Group (Национальная медиа-группа) – холдинговая компания, владеющая долями почти всех основных российских медиа, распространяющих государственную пропаганду, и поэтому компания ответственна за поддержку действий, подрывающих независимость и территориальную целостность Украины.
Согласно документу, Кабаева "тесно связана с президентом РФ Владимиром Путиным".
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Та невже
письковаЛаврова и остальных пидоров ………
@RussianLife2022
·
https://twitter.com/RussianLife2022/status/1521778622767448064 4 мая
Zапчасти zакончились. Zарплату zадерживают. *******. Zакусим *******.
@PqqJydj0SfynTox
·
https://twitter.com/PqqJydj0SfynTox/status/1521895031401033730 4 мая
Лавров договорился о передаче Украине израильского оружия