80% европейцев поддерживают санкции против России

Европейцы одобряют реакцию ЕС на войну на Украине. Большинство выступают за поддержку Украины и ее народа и одобряют санкции против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую комиссию.

Согласно данным, поддержка санкций, введенных против России после ее нападения на Украину, очень высока. 80% респондентов одобряют экономические санкции против России.

Также участники опроса широко выступают за непреклонную поддержку Украины и ее народа.

В частности, 93% респондентов одобряют предоставление гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны. 88% европейцев поддерживают идею приютить в ЕС людей, бегущих от войны.

Кроме того, 80% одобряют финансовую поддержку, оказанную Украине.

Отмечается, что в онлайн-опросе приняли участие 26 066 граждан ЕС.

