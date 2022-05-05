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Новини Санкції проти Росії
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80% європейців підтримують санкції проти Росії

санкції

Європейці схвалюють реакцію ЄС на війну в Україні. Більшість виступає за підтримку України та її народу та схвалюють санкції проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську комісію.

Згідно з даними, підтримка санкцій, запроваджених проти Росії після її нападу на Україну дуже висока. 80% респондентів схвалюють економічні санкції проти Росії.

Також учасники опитування широко виступають за непохитну підтримку України та її народу.

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Зокрема, 93% респондентів схвалюють надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни. 88% європейців підтримують ідею прихистити у ЄС людей, які тікають від війни.

Окрім того, 80% схвалюють фінансову підтримку, надану Україні.

Зазначається, що в онлайн-опитуванні взяли участь 26 066 громадян ЄС.

93% of Europeans support humanitarian aid for Ukraine.

80% support both financial aid to Ukrainians and economic sanctions against Russia and its oligarchs.

The @EurobarometerEU survey indicates high levels of approval for all the measures taken by the EU.#StandWithUkraine pic.twitter.com/u4mQz6OPaT

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) May 5, 2022

Автор: 

Єврокомісія (2178) санкції (12079)


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Топ коментарі
+13
професор Ужгородського національного університету Федір Шандор.
Читає лекцію-онлайн своїм студентам

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05.05.2022 21:26 Відповісти
+5
ну и наши манкурты тоже,которые приехали в Германию как потомки репрессированых и маршируют с флагами совка.твари *****.
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05.05.2022 21:22 Відповісти
+4
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05.05.2022 21:20 Відповісти
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05.05.2022 21:15 Відповісти
Рекрут где ты такое ипало ху.ла отковырял. Такое фото должно быть на его могиле.
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05.05.2022 21:22 Відповісти
В ФБ нашел, решил тут поделится, прикольная рожа.
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05.05.2022 21:26 Відповісти
Спасибо прикольно.
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05.05.2022 21:30 Відповісти
20 процентов это мадяры и австрияки.
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05.05.2022 21:19 Відповісти
ну и наши манкурты тоже,которые приехали в Германию как потомки репрессированых и маршируют с флагами совка.твари *****.
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05.05.2022 21:22 Відповісти
А москалі "понаєхавшиє"?
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05.05.2022 22:16 Відповісти
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05.05.2022 21:20 Відповісти
Прокинулись, бачать, що краще щоб українці русню зупинили.
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05.05.2022 21:21 Відповісти
професор Ужгородського національного університету Федір Шандор.
Читає лекцію-онлайн своїм студентам

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05.05.2022 21:26 Відповісти
Все вірно мізкують європейці... Краще зараз санкції, ніж потім воювати з москалем ...
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05.05.2022 22:02 Відповісти
По ходу русофобия
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05.05.2022 22:06 Відповісти
 
 