80% європейців підтримують санкції проти Росії

Європейці схвалюють реакцію ЄС на війну в Україні. Більшість виступає за підтримку України та її народу та схвалюють санкції проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську комісію.

Згідно з даними, підтримка санкцій, запроваджених проти Росії після її нападу на Україну дуже висока. 80% респондентів схвалюють економічні санкції проти Росії.

Також учасники опитування широко виступають за непохитну підтримку України та її народу.

Зокрема, 93% респондентів схвалюють надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни. 88% європейців підтримують ідею прихистити у ЄС людей, які тікають від війни.

Окрім того, 80% схвалюють фінансову підтримку, надану Україні.

Зазначається, що в онлайн-опитуванні взяли участь 26 066 громадян ЄС.

