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Новини Війна
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Окупанти не випускатимуть з Херсона людей до 11 травня, - мер Колихаєв

херсон,війна

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що до 11 травня на блок-постах Херсона окупанти планують повністю заблокувати рух для цивільних, в місті залишається біля 200 тис. людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зараз ситуація напружена. Зараз нікого не випускають,… майже 47 блок-постів до Борислава у напрямку виїзду до Кривого Рогу, і люди не можуть виїхати. До 11 травня на блок-постах кажуть, що не будуть впускати-випускати", - розповів очільник міста.

Колихаєв повідомив, що в місті залишається біля 200 тис. людей, до 40% мешканців в небезпечних умовах змогли виїхати з міста на автомобілях, об’єднуючись у групи.

"За 64 доби війни в нас не було жодного безпечного "зеленого коридора", для того, щоб ми могли вивезти людей… Це дуже велика проблема для нашого міста, але ми сподіваємось, що "зелені коридори" будуть, тому що є багато людей, які хочуть виїхати з нашого міста, але бояться за своє життя", - додав мер.

Також, за словами Колихаєва, наразі не спостерігається якихось великих приготувань окупантів до святкування 9 травня у Херсоні.

Також читайте: Окупанти в Херсоні призначили "голову ОДА" та "мера": Законний очільник міста Колихаєв залишається у місті та відмовився співпрацювати з рашистами

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Борислав у Львівській обл. за Трускавцем.... може - Берислав? - і далі берегом водосховища на Мар'янське? - видно один шлях лишився...
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06.05.2022 00:30 Відповісти
 
 