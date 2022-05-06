Понад 360 справ про держзраду і колабораціонізм розслідує ДБР
Держбюро розслідувань (ДБР) здійснює досудове розслідування у 360 кримінальних провадженнях за фактами державної зради і колабораціонізму.
Про це на брифінгу сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ.
"ДБР продовжує досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами держзради, колабораційної діяльності та інших злочинів, що знижують обороноздатність нашої держави в умовах воєнного стану. Станом на 5 травня вже зареєстровано понад 360 проваджень за держзраду та колабораціонізм", - сказала Сапьян.
За її словами, лише за минулу добу працівники ДБР порушили більш як 10 таких проваджень, і у 3 провадженнях фігурантам уже оголошено про підозру.
Так, за фактами добровільного переходу на бік російсько-загарбницької влади та вчинення держзради про підозру було оголошено 2 співробітникам правоохоронних органів на Запоріжжі та одному співробітнику прокуратури на Луганщині.
"ДБР вчергове наголошує та застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотнім. Коротка вигода від служіння окупантам перетвориться на ганебне та тривале ув’язнення", - уточнила Сапьян.
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Ну ці нарозслідують..авжеж
Посадять бійців, генералів, які бубачку не *******
І над всим цим куратор той самий Татаров!