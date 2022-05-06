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Понад 360 справ про держзраду і колабораціонізм розслідує ДБР

дбр

Держбюро розслідувань (ДБР) здійснює досудове розслідування у 360 кримінальних провадженнях за фактами державної зради і колабораціонізму.

Про це на брифінгу сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР продовжує досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами держзради, колабораційної діяльності та інших злочинів, що знижують обороноздатність нашої держави в умовах воєнного стану. Станом на 5 травня вже зареєстровано понад 360 проваджень за держзраду та колабораціонізм", - сказала Сапьян.

За її словами, лише за минулу добу працівники ДБР порушили більш як 10 таких проваджень, і у 3 провадженнях фігурантам уже оголошено про підозру.

Так, за фактами добровільного переходу на бік російсько-загарбницької влади та вчинення держзради про підозру було оголошено 2 співробітникам правоохоронних органів на Запоріжжі та одному співробітнику прокуратури на Луганщині.

"ДБР вчергове наголошує та застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотнім. Коротка вигода від служіння окупантам перетвориться на ганебне та тривале ув’язнення", - уточнила Сапьян.

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Автор: 

державна зрада (1713) колабораціонізм (1170) ДБР (3549)


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Топ коментарі
+11
Покидьки роблять вигляд що розслідують сьогодні "зраду і колабораціонізм" але результату не дочекаємося. Як і завжди його не було від праці ДБР.
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06.05.2022 07:45 Відповісти
+9
да счас..., у нас даже не убрали норму отпускать этих гнид под залог во время войны..., депутанги, привет, как вам спится?....
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06.05.2022 07:45 Відповісти
+9
Ні , буде створено слідчу коміссію на чолі з Безуглою і за всіх винним призначать Порошенка.
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06.05.2022 08:06 Відповісти
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Всі гниди та зрадники в Ураїні мають бути викриті та знищенні...
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06.05.2022 07:41 Відповісти
Чи не самим ДБР, випадково?
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06.05.2022 07:43 Відповісти
Ні , буде створено слідчу коміссію на чолі з Безуглою і за всіх винним призначать Порошенка.
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06.05.2022 08:06 Відповісти
да счас..., у нас даже не убрали норму отпускать этих гнид под залог во время войны..., депутанги, привет, как вам спится?....
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06.05.2022 07:45 Відповісти
А починати треба з ОПУ. Ось там вже справжнє кубло.
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06.05.2022 08:43 Відповісти
Покидьки роблять вигляд що розслідують сьогодні "зраду і колабораціонізм" але результату не дочекаємося. Як і завжди його не було від праці ДБР.
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06.05.2022 07:45 Відповісти
За Херсон і Маріуполь не забудьте! Хто винен?
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06.05.2022 08:12 Відповісти
Та вже ж всім відомо що ніхто не винен. Все якось само вийшло. І мінні поля ніхто не розміновував накануні вторгнення. А якщо хтось і винен то все то на місцевому рівні. Якось отак і *************.
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06.05.2022 08:40 Відповісти
Як і виявився «ніхто невинним» за Іловайськ та Дебальцево. Історія повторюватиметься коли при владі прокремлядські олігархи
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06.05.2022 11:40 Відповісти
будуть роками розслідувати.. час іде-зарплата капае
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06.05.2022 08:13 Відповісти
Портновське дбр?
Ну ці нарозслідують..авжеж

Посадять бійців, генералів, які бубачку не *******
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06.05.2022 08:23 Відповісти
одного вже відпустили за заставу в півтора ляма
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06.05.2022 08:23 Відповісти
Цікаво як можна розслідувати справи про колабораціонізм якщо в УК немає такої статті, а зелена влада не хоче такий закон приймати. Мабудь бояться що самі підпадуть під цю статтю.
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06.05.2022 08:36 Відповісти
Чим ваш колабораціонізм відрізняється від державної зради?
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06.05.2022 11:42 Відповісти
Справа №1 про держзраду повинна бути проти Єрмака!!! Але, при владі Зе, яким той Єрмак керує, цього ніколи не буде! Тому всі ці справи виглядають, як фарс та розраховані на тупих зефілітиків!
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06.05.2022 08:37 Відповісти
Справу про розмінування Чонгару теж порушено?
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06.05.2022 09:09 Відповісти
Це не компетенція ДБР розслідувати такі справи. Ви краще займіться зловживаннями і розкраданнями на державному рівні кредитних коштів державних банків, гуманітаркою, зловживанням владою і службовим становищем і т.д., а то показник набивають на зрадах, а економічні злочини на "гальмах спускають".
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06.05.2022 10:53 Відповісти
Справу проти Бенядиктової і Татарова порушено за те,що надали змогу втікти Портнову?
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06.05.2022 12:58 Відповісти
Зато ДБР при ділі - аж 360 справ! Здійснюють досудове розслідування! Довго-довго будуть здійснювати

І над всим цим куратор той самий Татаров!
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06.05.2022 13:01 Відповісти
дбр знищували ППО України , вони винні в смертях багатьох українців , їх варто стратити
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06.05.2022 14:01 Відповісти
 
 