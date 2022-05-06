ЗСУ можуть повернути окуповану частину Харківщини, - америкаські аналітики
Аналітики американського Інституту досліджень війни припускають, що українські війська можуть повернути контроль над захопленими територіями Харківської області. Також вони прогнозують, що росіяни в найближчі дні захоплять "Азовсталь".
Про це йдеться у звіті американського Інституту досліджень війни (Institute for the Study of War, ISW), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".
На думку авторів документу, український контрнаступ поблизу Харкова може підірвати російські сили на північний схід від Харкова і змусити армію РФ вирішувати, чи посилювати позиції поблизу Харкова, чи ризикувати втратити більшість або всі свої позиції в межах досяжності артилерії.
"Російські сили досягли незначного прогресу в продовженні атак на сході України, і українські сили, можливо, зможуть вибудувати свої постійні контратаки та успішне відбиття російських атак уздовж Ізюмської осі в ширший контрнаступ, щоб повернути окуповану Росією територію в Харківській області", - йдеться у звіті.
Аналітики констатують, що російські війська продовжують безрезультатні наступальні дії на півдні Харківської області, в Донецькій та Луганській областях, але за останню добу не мають суттєвих завоювань.
"Українські чиновники та військові підтвердили, що російські війська прорвали сам об’єкт "Азовсталь", і підтвердили, що українські сили втрачають позиції. Російські війська, ймовірно, захоплять об'єкт найближчими днями", - також ідеться у звіті.
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І тоді буде сама таж історія що і з кифвською областю.
по сути єто Иловайск 2 и он Зеленскому доверия не добавит
Іловайськ - 300 чоловік
Маріупіль - 5 500 воінів знаходилось на початок вторгнення
це п'ята частина (!!!) від втрат рашки на сьогодні
Бог їм у поміч.
Б**дська Зе влада і Зе торгує життям Українців як свинями.
2019 рік ЦЕ РІК ПРОКЛЯТТЯ ДЛЯ УКРАЇНИ .