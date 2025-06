"ЗСУ можуть повернути окуповану частину Харківщини, - америкаські аналітики "

Аналітики американського Інституту досліджень війни припускають, що українські війська можуть повернути контроль над захопленими територіями Харківської області. Також вони прогнозують, що росіяни в найближчі дні захоплять "Азовсталь".

Про це йдеться у звіті американського Інституту досліджень війни (Institute for the Study of War, ISW), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

На думку авторів документу, український контрнаступ поблизу Харкова може підірвати російські сили на північний схід від Харкова і змусити армію РФ вирішувати, чи посилювати позиції поблизу Харкова, чи ризикувати втратити більшість або всі свої позиції в межах досяжності артилерії.

"Російські сили досягли незначного прогресу в продовженні атак на сході України, і українські сили, можливо, зможуть вибудувати свої постійні контратаки та успішне відбиття російських атак уздовж Ізюмської осі в ширший контрнаступ, щоб повернути окуповану Росією територію в Харківській області", - йдеться у звіті.

Аналітики констатують, що російські війська продовжують безрезультатні наступальні дії на півдні Харківської області, в Донецькій та Луганській областях, але за останню добу не мають суттєвих завоювань.

"Українські чиновники та військові підтвердили, що російські війська прорвали сам об’єкт "Азовсталь", і підтвердили, що українські сили втрачають позиції. Російські війська, ймовірно, захоплять об'єкт найближчими днями", - також ідеться у звіті.