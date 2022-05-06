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Новини Війна
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ЗСУ можуть повернути окуповану частину Харківщини, - америкаські аналітики

війна,зсу,воїн,захисник,піхота

Аналітики американського Інституту досліджень війни припускають, що українські війська можуть повернути контроль над захопленими територіями Харківської області. Також вони прогнозують, що росіяни в найближчі дні захоплять "Азовсталь".

Про це йдеться у звіті американського Інституту досліджень війни (Institute for the Study of War, ISW), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

На думку авторів документу, український контрнаступ поблизу Харкова може підірвати російські сили на північний схід від Харкова і змусити армію РФ вирішувати, чи посилювати позиції поблизу Харкова, чи ризикувати втратити більшість або всі свої позиції в межах досяжності артилерії.

"Російські сили досягли незначного прогресу в продовженні атак на сході України, і українські сили, можливо, зможуть вибудувати свої постійні контратаки та успішне відбиття російських атак уздовж Ізюмської осі в ширший контрнаступ, щоб повернути окуповану Росією територію в Харківській області", - йдеться у звіті.

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Аналітики констатують, що російські війська продовжують безрезультатні наступальні дії на півдні Харківської області, в Донецькій та Луганській областях, але за останню добу не мають суттєвих завоювань.

"Українські чиновники та військові підтвердили, що російські війська прорвали сам об’єкт "Азовсталь", і підтвердили, що українські сили втрачають позиції. Російські війська, ймовірно, захоплять об'єкт найближчими днями", - також ідеться у звіті.

Автор: 

Харківщина (6054) ЗСУ (7655)


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Топ коментарі
+27
Якщо ЗСУ захопить всю Харківщину. то плани що до оточення ЗСУ на Донбасі автоматично руйнуються. Зараз ЗСУ намагаються взяти в котел сили. що давлять на Слов'янськ. По деяким даним ЗСУ вже в Ізюмському лісі.
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06.05.2022 12:52 Відповісти
+18
К 9 мая будет сюрприз оккупантам.
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06.05.2022 12:57 Відповісти
+13
і шматочок белгорода, шоб було шо на крим міняти )
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06.05.2022 13:06 Відповісти
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06.05.2022 12:52 Відповісти
Якщо ЗСУ захопить всю Харківщину. то плани що до оточення ЗСУ на Донбасі автоматично руйнуються. Зараз ЗСУ намагаються взяти в котел сили. що давлять на Слов'янськ. По деяким даним ЗСУ вже в Ізюмському лісі.
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06.05.2022 12:52 Відповісти
котел там наврядчи можливий, а ось перерізання найважливіших шляхів логістики (паливо, снаряди, поповнення), можливе.
І тоді буде сама таж історія що і з кифвською областю.
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06.05.2022 12:58 Відповісти
Щось не ье. Як тоді пояснити повідомлення Синегубова про бої на околицях Барвінково?
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06.05.2022 15:47 Відповісти
К 9 мая будет сюрприз оккупантам.
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06.05.2022 12:57 Відповісти
до 24 лютого у нас був окупований Крим і Донбасс їх потрібно звільнити Харківська Херсонська частина Запорізької це по ходу тимчасово окуповані звільяться само собой не потрібно акцентувати нові окуповані Харківську та Херсонська за досягнення так як головне Донбасс і Крим так само залишаеться окупований+ маємо міста розбомблені і села, смерті людей, мільони біженців
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06.05.2022 13:02 Відповісти
Маладєц, ботяра, старався.
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06.05.2022 16:00 Відповісти
і шматочок белгорода, шоб було шо на крим міняти )
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06.05.2022 13:06 Відповісти
Быстрей бы уже !
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06.05.2022 13:18 Відповісти
Не «можуть повернути», а «повернуть». Так правильно.
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06.05.2022 13:21 Відповісти
Россия стала богаче на целый завод Азовсталь,это величие
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06.05.2022 13:22 Відповісти
дело не в Азовстале, а Азове.
по сути єто Иловайск 2 и он Зеленскому доверия не добавит
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06.05.2022 13:42 Відповісти
втрати:

Іловайськ - 300 чоловік
Маріупіль - 5 500 воінів знаходилось на початок вторгнення

це п'ята частина (!!!) від втрат рашки на сьогодні
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06.05.2022 15:14 Відповісти
Біля 3000 військових було в Маріуполі
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06.05.2022 15:43 Відповісти
"ЗСУ можуть повернути окуповану частину Харківщини, - америкаські аналітики "

Бог їм у поміч.
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06.05.2022 13:27 Відповісти
Азовсталь в ближайшие дни, а Киев в течении 96 часов... Американские аналитики всё никак не могут понять, что здесь другие расчеты нужны. Азовсталь будет захвачена только тогда, когда оттуда на турецких кораблях к примеру вывезут весь гарнизон. Иначе ребята там будут держаться до последнего патрона, а в этих лабиринтах они короли.
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06.05.2022 14:19 Відповісти
вопрос сколько у них осталось патронов....
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06.05.2022 23:55 Відповісти
До кінця року на планеті Земля кацапії не буде.
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06.05.2022 14:20 Відповісти
Захоплять обєкт (Маріуполь) ?
Б**дська Зе влада і Зе торгує життям Українців як свинями.
2019 рік ЦЕ РІК ПРОКЛЯТТЯ ДЛЯ УКРАЇНИ .
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06.05.2022 14:36 Відповісти
Що ж так товсто, лаптєногий Валєрчик?
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06.05.2022 16:02 Відповісти
 
 