РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13009 посетителей онлайн
Новости Война
17 597 20

ВСУ могут вернуть оккупированную часть Харьковщины, - американские аналитики

війна,зсу,воїн,захисник,піхота

Аналитики американского Института исследований войны предполагают, что украинские войска могут вернуть контроль над захваченными территориями Харьковской области. Также они прогнозируют, что россияне в ближайшие дни захватят "Азовсталь".

Об этом говорится в отчете американского Института исследований войны (Institute for the Study of War, ISW), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

По мнению авторов документа, украинское контрнаступление вблизи Харькова может взорвать российские силы к северо-востоку от Харькова и заставить армию РФ решать, усиливать ли позиции вблизи Харькова, рисковать ли потерять большинство или все свои позиции в пределах досягаемости артиллерии.

"Российские силы добились незначительного прогресса в продолжении атак на востоке Украины, и украинские силы, возможно, смогут выстроить свои постоянные контратаки и успешное отражение российских атак вдоль Изюмской оси в более широкое контрнаступление, чтобы вернуть оккупированную Россией территорию в Харьковской области", - говорится в отчете.

Также читайте: Российский фрегат горит возле острова Змеиный

Аналитики констатируют, что российские войска продолжают безрезультатные наступательные действия на юге Харьковской области, в Донецкой и Луганской областях, но за последние сутки не имеют существенных завоеваний.

"Украинские чиновники и военные подтвердили, что российские войска прорвали сам объект "Азовсталь", и подтвердили, что украинские силы теряют позиции. Российские войска, вероятно, захватят объект в ближайшие дни", - говорится в отчете.

Харьковщина (5577) ВСУ (6683)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
Якщо ЗСУ захопить всю Харківщину. то плани що до оточення ЗСУ на Донбасі автоматично руйнуються. Зараз ЗСУ намагаються взяти в котел сили. що давлять на Слов'янськ. По деяким даним ЗСУ вже в Ізюмському лісі.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:52 Ответить
+18
К 9 мая будет сюрприз оккупантам.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:57 Ответить
+13
і шматочок белгорода, шоб було шо на крим міняти )
показать весь комментарий
06.05.2022 13:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повертають
показать весь комментарий
06.05.2022 12:52 Ответить
Якщо ЗСУ захопить всю Харківщину. то плани що до оточення ЗСУ на Донбасі автоматично руйнуються. Зараз ЗСУ намагаються взяти в котел сили. що давлять на Слов'янськ. По деяким даним ЗСУ вже в Ізюмському лісі.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:52 Ответить
котел там наврядчи можливий, а ось перерізання найважливіших шляхів логістики (паливо, снаряди, поповнення), можливе.
І тоді буде сама таж історія що і з кифвською областю.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:58 Ответить
Щось не ье. Як тоді пояснити повідомлення Синегубова про бої на околицях Барвінково?
показать весь комментарий
06.05.2022 15:47 Ответить
К 9 мая будет сюрприз оккупантам.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:57 Ответить
до 24 лютого у нас був окупований Крим і Донбасс їх потрібно звільнити Харківська Херсонська частина Запорізької це по ходу тимчасово окуповані звільяться само собой не потрібно акцентувати нові окуповані Харківську та Херсонська за досягнення так як головне Донбасс і Крим так само залишаеться окупований+ маємо міста розбомблені і села, смерті людей, мільони біженців
показать весь комментарий
06.05.2022 13:02 Ответить
Маладєц, ботяра, старався.
показать весь комментарий
06.05.2022 16:00 Ответить
і шматочок белгорода, шоб було шо на крим міняти )
показать весь комментарий
06.05.2022 13:06 Ответить
Быстрей бы уже !
показать весь комментарий
06.05.2022 13:18 Ответить
Не «можуть повернути», а «повернуть». Так правильно.
показать весь комментарий
06.05.2022 13:21 Ответить
Россия стала богаче на целый завод Азовсталь,это величие
показать весь комментарий
06.05.2022 13:22 Ответить
дело не в Азовстале, а Азове.
по сути єто Иловайск 2 и он Зеленскому доверия не добавит
показать весь комментарий
06.05.2022 13:42 Ответить
втрати:

Іловайськ - 300 чоловік
Маріупіль - 5 500 воінів знаходилось на початок вторгнення

це п'ята частина (!!!) від втрат рашки на сьогодні
показать весь комментарий
06.05.2022 15:14 Ответить
Біля 3000 військових було в Маріуполі
показать весь комментарий
06.05.2022 15:43 Ответить
"ЗСУ можуть повернути окуповану частину Харківщини, - америкаські аналітики "

Бог їм у поміч.
показать весь комментарий
06.05.2022 13:27 Ответить
Азовсталь в ближайшие дни, а Киев в течении 96 часов... Американские аналитики всё никак не могут понять, что здесь другие расчеты нужны. Азовсталь будет захвачена только тогда, когда оттуда на турецких кораблях к примеру вывезут весь гарнизон. Иначе ребята там будут держаться до последнего патрона, а в этих лабиринтах они короли.
показать весь комментарий
06.05.2022 14:19 Ответить
вопрос сколько у них осталось патронов....
показать весь комментарий
06.05.2022 23:55 Ответить
До кінця року на планеті Земля кацапії не буде.
показать весь комментарий
06.05.2022 14:20 Ответить
Захоплять обєкт (Маріуполь) ?
Б**дська Зе влада і Зе торгує життям Українців як свинями.
2019 рік ЦЕ РІК ПРОКЛЯТТЯ ДЛЯ УКРАЇНИ .
показать весь комментарий
06.05.2022 14:36 Ответить
Що ж так товсто, лаптєногий Валєрчик?
показать весь комментарий
06.05.2022 16:02 Ответить
 
 