ВСУ могут вернуть оккупированную часть Харьковщины, - американские аналитики

Аналитики американского Института исследований войны предполагают, что украинские войска могут вернуть контроль над захваченными территориями Харьковской области. Также они прогнозируют, что россияне в ближайшие дни захватят "Азовсталь".

Об этом говорится в отчете американского Института исследований войны (Institute for the Study of War, ISW), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

По мнению авторов документа, украинское контрнаступление вблизи Харькова может взорвать российские силы к северо-востоку от Харькова и заставить армию РФ решать, усиливать ли позиции вблизи Харькова, рисковать ли потерять большинство или все свои позиции в пределах досягаемости артиллерии.

"Российские силы добились незначительного прогресса в продолжении атак на востоке Украины, и украинские силы, возможно, смогут выстроить свои постоянные контратаки и успешное отражение российских атак вдоль Изюмской оси в более широкое контрнаступление, чтобы вернуть оккупированную Россией территорию в Харьковской области", - говорится в отчете.

Аналитики констатируют, что российские войска продолжают безрезультатные наступательные действия на юге Харьковской области, в Донецкой и Луганской областях, но за последние сутки не имеют существенных завоеваний.

"Украинские чиновники и военные подтвердили, что российские войска прорвали сам объект "Азовсталь", и подтвердили, что украинские силы теряют позиции. Российские войска, вероятно, захватят объект в ближайшие дни", - говорится в отчете.