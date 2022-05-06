До порятунку військових з "Азовсталі" залучено впливових посередників, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про евакуацію цивільних осіб з "Азовсталі", а також повідомив про дипломатичні варіанти порятунку військових з заводу.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо евакуаційну місію з "Азовсталі" за посередництва ООН та Червоно Хреста. Протягом дня наша команда організувала порятунок для більш ніж 40 цивільних жінок та дітей. Сподіваємось, що незабаром вони зможуть прибути на безпечну територію", - сказав він.

"Працюємо також над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються ще на "Азовсталі". Залучені впливові посередники, впливові держави", - додав президент.

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