До порятунку військових з "Азовсталі" залучено впливових посередників, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про евакуацію цивільних осіб з "Азовсталі", а також повідомив про дипломатичні варіанти порятунку військових з заводу.
Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо евакуаційну місію з "Азовсталі" за посередництва ООН та Червоно Хреста. Протягом дня наша команда організувала порятунок для більш ніж 40 цивільних жінок та дітей. Сподіваємось, що незабаром вони зможуть прибути на безпечну територію", - сказав він.
"Працюємо також над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються ще на "Азовсталі". Залучені впливові посередники, впливові держави", - додав президент.
Топ коментарі
+29 Urs
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+13 Андрей Антипов #307626
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Чи ти пропонуєш асвальтом закидати орків?
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що це, як не анексiя?
гiвно наришкiн мукало не даремно, ще в лютому проговорилось - присаединение к рассее.
Мобильные операторы дыныры и лыныры перейдут на рассеянскую нумерацию
жителям псевдореспублик дыныры и лыныры присвоят код мобильного номера +7, следующие цифры - 949 для дыныр и 959 для лыныры.
Последние семь цифр будут совпадать с последними цифрами действующих номеров.
Сим-карты при этом менять не нужно.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/07/05/2022/627637b59a7947ce6178be80?from=newsfeed