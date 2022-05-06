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Новини Війна
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До порятунку військових з "Азовсталі" залучено впливових посередників, - Зеленський

азовсталь

Президент Володимир Зеленський розповів про евакуацію цивільних осіб з "Азовсталі", а також повідомив про дипломатичні варіанти порятунку військових з заводу.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо евакуаційну місію з "Азовсталі" за посередництва ООН та Червоно Хреста. Протягом дня наша команда організувала порятунок для більш ніж 40 цивільних жінок та дітей. Сподіваємось, що незабаром вони зможуть прибути на безпечну територію", - сказав він.

"Працюємо також над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються ще на "Азовсталі". Залучені впливові посередники, впливові держави", - додав президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прошу всіх - особливо цими днями - не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) евакуація (2342) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+29
Отже, зеленський:
1. Попросив Байдена не вводити санкції проти Абрамовича
2. Ветував закон про санкції щодо активів осіб пов'язаних з РФ
3. Заблокував закон про збільшення податків для фірм що працюють в РФ 4. Заблокував заборону РПЦ

А хто б це робив, якби він втік?
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06.05.2022 23:38 Відповісти
+21
ціна для країни- це оголений північний напрямок та відкрито здані південь і схід, десятки тисяч вбитих і поранених, знищена інфраструктура, третина країни окупована, і це тільки початок. Зебидло зробило самих себе, як і обіцяли. Оце і є біографія.
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07.05.2022 00:00 Відповісти
+13
Там "посредник" может быть только один - ЗСУ.
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06.05.2022 23:42 Відповісти
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Отже, зеленський:
1. Попросив Байдена не вводити санкції проти Абрамовича
2. Ветував закон про санкції щодо активів осіб пов'язаних з РФ
3. Заблокував закон про збільшення податків для фірм що працюють в РФ 4. Заблокував заборону РПЦ

А хто б це робив, якби він втік?
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06.05.2022 23:38 Відповісти
медведева и ермака?... или арахамию..
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06.05.2022 23:38 Відповісти
Tітоньку Бєтю
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07.05.2022 08:24 Відповісти
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06.05.2022 23:38 Відповісти
Ваша правда:

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06.05.2022 23:56 Відповісти
Судя по всему, Зеля взял под свой личный контроль.
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06.05.2022 23:39 Відповісти
нет, он сейчас книгоиздательством занят. Утрясает вопрос с издательством Polity Books, что бы в биографию не вошел эпизод с выступлением в Горловке в 2014-ом году. Издательство этим летом опубликует его биографию на английском языке, и будет опубликована в Великобритании 1 июля и 25 июля в США.Цена - 20 фунтов На жаль,для нас ця ціна буде значно більшою... Так що начувайтеся на другий термін...
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06.05.2022 23:52 Відповісти
ціна для країни- це оголений північний напрямок та відкрито здані південь і схід, десятки тисяч вбитих і поранених, знищена інфраструктура, третина країни окупована, і це тільки початок. Зебидло зробило самих себе, як і обіцяли. Оце і є біографія.
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07.05.2022 00:00 Відповісти
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07.05.2022 00:13 Відповісти
роту орків яка зайшла расписдячіли. половина 200, інші сидять в підвалі. а нафіг вони там потрібні.
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06.05.2022 23:41 Відповісти
Це точно. Засмерділи своїми трупаками вже всю Україну.
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07.05.2022 08:01 Відповісти
Там "посредник" может быть только один - ЗСУ.
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06.05.2022 23:42 Відповісти
ми в курсі. Єрмак Арахамія Верещук
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06.05.2022 23:43 Відповісти
И Абрамович,нужно все помнить о нашем великом деятеле
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06.05.2022 23:52 Відповісти
Після перемоги будуть звання фельдмаршалів носить. 100% Ну і Арестович тоже.
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06.05.2022 23:55 Відповісти
Ніпрощо. Аби щось казати.
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06.05.2022 23:43 Відповісти
сєва могілевічь,або ще якесь жидло типу абрамовіча ***********
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06.05.2022 23:43 Відповісти
свой пройоп офис не признает николы...
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06.05.2022 23:44 Відповісти
Зато про Іловайськ і зраду Пороха -торочили на всіх каналах цілодобово! А от і бумеранг!
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07.05.2022 07:51 Відповісти
https://streamable.com/32lndf В интернет-сети появилось видео, где показано, как украинские военные использовали импровизированную реактивную систему залпового огня - на шасси МТ-ЛБ было установлено два блока для запуска неуправляемых авиационных ракет типа С-8.

Ракетная установка B-8M1 ставится на самолеты Су-17, Су-24M, Су-25, Су-30, Су-33, Су-34, Су-35, МиГ-21, МиГ-27, МиГ-29СМТ, МиГ-29K, МиГ-35, Як-130

Есть версия, что эту импровизированную РСЗО для отстрела авиационных ракет откопали в старых запасах ВСУ или "Укроборонпрома".
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06.05.2022 23:46 Відповісти
Буба, витягнеш хлопців? - перестану бубою називать.
вони костяк, вони міць, вони майбутнє Украіньської Армії!
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06.05.2022 23:46 Відповісти
тыква у него заряжена на аплодисменты...оно и сейчас рейтингами всё меряет.
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06.05.2022 23:51 Відповісти
Саме тому й не витягне.
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07.05.2022 00:19 Відповісти
Не вірю я клоуну. Стільки раз най.пував до цього - то щоб цього разу чесним виявився? Такого не буває. Не вірю.
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07.05.2022 00:01 Відповісти
А ПІ39АНУТИ АРТИЛЕРІЄЮ, ракетами та безпілотниками по рашистами не пробували?!
Говорять, дуже допомагає у переговорах!
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07.05.2022 00:01 Відповісти
Для цього треба мати в арсеналі таке добро. Для цього потрібно було готуватися... запастись.
Чи ти пропонуєш асвальтом закидати орків?
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07.05.2022 00:12 Відповісти
Можливо це"зе" подарок куйлу на 9 - те травня - здача Маріуполя???
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07.05.2022 00:09 Відповісти
Аби не взяв на особистий контроль.
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07.05.2022 00:09 Відповісти
А Папа Римський, тримач путінського общака, не хоче посприяти в де-блокаді Маріуполя???
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07.05.2022 00:12 Відповісти
Торгуется за то что продал вчера. Когда освобождение? Заканчивай уже с торговлей
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07.05.2022 00:27 Відповісти
Чому військові у Маруполі опинились в оточенні? Хто розмінував вихід із Криму? Скільки Іловайськів у Маріуполі?
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07.05.2022 00:28 Відповісти
шефи - лишайте бубу вечері, воно скоро котитися буде...
з образом патріота в який він зараз грає колобок це не дуже ...
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07.05.2022 00:35 Відповісти
Що, нарешті цим питанням буде займатися Беня? Прикро, але виходить так. Навчився Володя втрити наріду, хоча Маріуполь на його совісті. Хто, Володя, розмінував Чонгар?
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07.05.2022 01:00 Відповісти
Медведчук? Кучма? Сивоха?
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07.05.2022 01:33 Відповісти
Немає віри йому. тільки балаканина і відосіки для рейтингу !
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07.05.2022 03:25 Відповісти
Після насміхань над Мінськими домовленностями, шельмування Меркель, Макрона, Байдена, Порошенка в країні нарешті знайшлись "ефективні" переговорники
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07.05.2022 08:55 Відповісти
Аби не мовчки...
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07.05.2022 09:16 Відповісти


що це, як не анексiя?

гiвно наришкiн мукало не даремно, ще в лютому проговорилось - присаединение к рассее.

Мобильные операторы дыныры и лыныры перейдут на рассеянскую нумерацию

жителям псевдореспублик дыныры и лыныры присвоят код мобильного номера +7, следующие цифры - 949 для дыныр и 959 для лыныры.

Последние семь цифр будут совпадать с последними цифрами действующих номеров.

Сим-карты при этом менять не нужно.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/07/05/2022/627637b59a7947ce6178be80?from=newsfeed
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07.05.2022 14:33 Відповісти
 
 