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Новини Війна
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Прошу всіх - особливо цими днями - не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав українців цими днями не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив глава держави, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Не можна однією рукою запроваджувати санкції, а іншою підписувати нові контракти з РФ, – Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24332)


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Топ коментарі
+12
Каракай

@KarakaiRevenant

·
https://twitter.com/KarakaiRevenant/status/1522597689476751360 4h

«Статус Херсонской области определят ее жители, заявил Турчак. Он также отметил, что "Россия здесь навсегда"…» «Росію навсєгда» запустив сюди особисто Зеленський, а відхаркувати це будемо ми, кровью. І дуже довго.
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06.05.2022 23:27 Відповісти
+10
Отже, зеленський:
1. Попросив Байдена не вводити санкції проти Абрамовича
2. Ветував закон про санкції щодо активів осіб пов'язаних з РФ
3. Заблокував закон про збільшення податків для фірм що працюють в РФ 4. Заблокував заборону РПЦ

А хто б це робив, якби він втік?
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06.05.2022 23:36 Відповісти
+9
"Просимо пана зеленського дістати з під асвальта ПВО і ПРО і закрити нічні гоцалки в столиці.."
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07.05.2022 00:15 Відповісти
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Що таки нелигітимне ***** хоче ядеркою вдарити ?
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06.05.2022 23:26 Відповісти
Каракай

@KarakaiRevenant

·
https://twitter.com/KarakaiRevenant/status/1522597689476751360 4h

«Статус Херсонской области определят ее жители, заявил Турчак. Он также отметил, что "Россия здесь навсегда"…» «Росію навсєгда» запустив сюди особисто Зеленський, а відхаркувати це будемо ми, кровью. І дуже довго.
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06.05.2022 23:27 Відповісти
НЕ ДОЛГО , НЕ НАДЕЙСЯ.
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06.05.2022 23:32 Відповісти
Статус українських територій має право визначати лише Всеукраїнський референдум. Конституція йому в поміч.
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06.05.2022 23:33 Відповісти
Питання територіальної цілісності, згідно Конституції, не можуть виноситись на референдум.
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07.05.2022 07:51 Відповісти
это не работает...молодняк бежит в подвал,остальным по цимбалам...
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06.05.2022 23:33 Відповісти
Підвали завалює.
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06.05.2022 23:36 Відповісти
в багатьох компаніях діє інструкція. реве, бігти. в мене перед вікном по сотні людей бігають цілий день туди сюди. напевно це правильно.
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06.05.2022 23:54 Відповісти
я кажу за простих мешканців...у мене з 17-ти квартир ховаються дві сім'ї...і то через малих дітей.
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07.05.2022 00:05 Відповісти
Отже, зеленський:
1. Попросив Байдена не вводити санкції проти Абрамовича
2. Ветував закон про санкції щодо активів осіб пов'язаних з РФ
3. Заблокував закон про збільшення податків для фірм що працюють в РФ 4. Заблокував заборону РПЦ

А хто б це робив, якби він втік?
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06.05.2022 23:36 Відповісти
власникі цапських активів ліца єврейської національності.
Тому і ветував. В своїх не краде.
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07.05.2022 09:00 Відповісти
"Просимо пана зеленського дістати з під асвальта ПВО і ПРО і закрити нічні гоцалки в столиці.."
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07.05.2022 00:15 Відповісти
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07.05.2022 01:55 Відповісти
Ті ж бабки обирали Кучму, Симоненка, Яніка. Купу зрадників у парламент та місцеву владу.
Добровільно, без примусу.
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07.05.2022 09:08 Відповісти
"Просто нам нужна была помощь, срочная. Чтобы не потерять много крови".
15-летняя украинская девочка из Попасной пыталась уехать из города, но машину, в которой они ехали, обстреляли. Водитель был ранен, девочке пришлось самой сесть за руль и вести машину по заминированной дороге.
https://twitter.com/i/status/1522646318308630529
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07.05.2022 00:23 Відповісти
Спасибо Вова
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07.05.2022 00:41 Відповісти
лучше б ты сбежал, и без тебя бы справились
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07.05.2022 01:49 Відповісти
Ок, так і запишемо: починає піворити сирена - негайно в калідор.
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07.05.2022 06:50 Відповісти
Не треба вже нагнітати. В Киеве ночью раза три волала? Ты невтік? Обоснуй смысл. Мы устали и хотим выспаться и нам на шашлыки.
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07.05.2022 09:00 Відповісти
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07.05.2022 09:13 Відповісти
 
 