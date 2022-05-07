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Новини Санкції проти Росії
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Влада Італії заарештувала 140-метрову яхту "Шехерезада", яку пов'язують з Путіним

В італійському місті Марина-ді-Каррара через санкції заарештували супер'яхту "Шехерезада" (Scheherazade), яку пов'язують з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомило міністерство економіки та фінансів Італії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Чиновники не називають, кому належить яхта, і згадують лише "значні зв'язки номінального власника судна з відомими представниками уряду Росії та іншими учасниками [санкційного списку]".

Влада Італії почала розслідування, щоб встановити власника 140-метрової яхти, яка перебувала на ремонті в порту з вересня 2021 року, після російського вторгнення в Україну. Її вартість SuperYachtFan раніше оцінював у 700 млн доларів.

Капітан судна в розмові з New York Times заперечував, що "коли бачив Путіна" і що той "коли був на яхті". У травні газета писала, що суперяхту почали готувати до відплиття. Представники фінансової поліції Італії говорили, що не змогли б зупинити яхту до закінчення розслідування, якби вона вирішила залишити порт.

Читайте: Американці перевіряють яхту "Шехерезада" за 700 мільйонів, яка може належати Путіну

Автор: 

путін володимир (24111) яхта (152)


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Топ коментарі
+12
Тягніть її до острова "Зміїний"!
Там ми далі самі...
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07.05.2022 00:54 Відповісти
+11
По бабкам, почти что, крейсер Москва.
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07.05.2022 00:58 Відповісти
+8
140-метровый стол есть на яхте?
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07.05.2022 00:55 Відповісти
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07.05.2022 00:53 Відповісти
Тягніть її до острова "Зміїний"!
Там ми далі самі...
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07.05.2022 00:54 Відповісти
140-метровый стол есть на яхте?
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07.05.2022 00:55 Відповісти
***** она и никчему. Он уже больше года с бункера не вылазит и слушает шаги за дверью
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07.05.2022 00:57 Відповісти
По бабкам, почти что, крейсер Москва.
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07.05.2022 00:58 Відповісти
Думаю, з начинкою, дорожче.
Клінічні ідіоти, які бісяться з жиру.... а інші ідіоти, які унітаза не виділи і інтернет крадуть, знімаючи дроти з стовпів - мруть за них, як мухи.
Територія недолюдей.
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07.05.2022 01:32 Відповісти
Фрегат Макаров
Длина 125 м. Ширина 15 м.

Шехерезада
Длина 140 м. Ширина 24 м. по стоимости крейсер (подлодка) москва
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07.05.2022 02:55 Відповісти
Есть предположение, что горит все-же фрегат "Адмирал Григорович".
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07.05.2022 03:18 Відповісти
А арештована яхта Усманова більша навіть за крейсер мацква за тоннажем))
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07.05.2022 08:57 Відповісти
отпустят завтра, как шария, макаронники такие-же как французы, ******* - не мешки ворочать
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07.05.2022 01:00 Відповісти
ну ниччо...кужугетовеч шаломову надиктует сказки тысячи и одной ночи на досуге...
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07.05.2022 01:02 Відповісти
Італійцям-респект...
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07.05.2022 05:36 Відповісти
Не скрепное название, надо яхта "Яга".
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07.05.2022 05:50 Відповісти
- Шахерезада Ифановна
- Я готова...
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07.05.2022 09:00 Відповісти
Ну не дарма ж Абрамович швиденько свою яхту вивів із Іспанії, щоб не заарештували.
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07.05.2022 10:02 Відповісти
продать а деньги перевести всу!
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07.05.2022 13:10 Відповісти
"Шо-хер-в-заде" (это даже не вопрос)
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07.05.2022 14:10 Відповісти
 
 