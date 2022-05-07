Влада Італії заарештувала 140-метрову яхту "Шехерезада", яку пов'язують з Путіним

В італійському місті Марина-ді-Каррара через санкції заарештували супер'яхту "Шехерезада" (Scheherazade), яку пов'язують з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомило міністерство економіки та фінансів Італії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Чиновники не називають, кому належить яхта, і згадують лише "значні зв'язки номінального власника судна з відомими представниками уряду Росії та іншими учасниками [санкційного списку]".

Влада Італії почала розслідування, щоб встановити власника 140-метрової яхти, яка перебувала на ремонті в порту з вересня 2021 року, після російського вторгнення в Україну. Її вартість SuperYachtFan раніше оцінював у 700 млн доларів.

Капітан судна в розмові з New York Times заперечував, що "коли бачив Путіна" і що той "коли був на яхті". У травні газета писала, що суперяхту почали готувати до відплиття. Представники фінансової поліції Італії говорили, що не змогли б зупинити яхту до закінчення розслідування, якби вона вирішила залишити порт.

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