Власти Италии арестовали 140-метровую яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным
В итальянском городе Марина-ди-Каррара из-за санкций арестовали суперяхту "Шехерезада" (Scheherazade), которую связывают с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщило министерство экономики и финансов Италии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.
Чиновники не называют, кому принадлежит яхта, и упоминают только "значительные <…> связи номинального владельца судна с видными представителями правительства России и другими участниками [санкционного списка]".
Власти Италии начали расследование, чтобы установить владельца 140-метровой яхты, находившейся на ремонте в порту с сентября 2021 года, после российского вторжения в Украину. Ее стоимость SuperYachtFan ранее оценивал в 700 млн долларов.
Капитан судна в разговоре с New York Times отрицал, что "когда-либо видел Путина" и что тот "когда-либо был на яхте". В мае газета писала, что суперяхту начали готовить к отплытию. Представители финансовой полиции Италии говорили, что не смогли бы остановить яхту до окончания расследования, если бы она решила покинуть порт.
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Клінічні ідіоти, які бісяться з жиру.... а інші ідіоти, які унітаза не виділи і інтернет крадуть, знімаючи дроти з стовпів - мруть за них, як мухи.
Територія недолюдей.
Длина 125 м. Ширина 15 м.
Шехерезада
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