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Новости Санкции против России
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Власти Италии арестовали 140-метровую яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным

В итальянском городе Марина-ди-Каррара из-за санкций арестовали суперяхту "Шехерезада" (Scheherazade), которую связывают с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщило министерство экономики и финансов Италии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Чиновники не называют, кому принадлежит яхта, и упоминают только "значительные <…> связи номинального владельца судна с видными представителями правительства России и другими участниками [санкционного списка]".

Власти Италии начали расследование, чтобы установить владельца 140-метровой яхты, находившейся на ремонте в порту с сентября 2021 года, после российского вторжения в Украину. Ее стоимость SuperYachtFan ранее оценивал в 700 млн долларов.

Капитан судна в разговоре с New York Times отрицал, что "когда-либо видел Путина" и что тот "когда-либо был на яхте". В мае газета писала, что суперяхту начали готовить к отплытию. Представители финансовой полиции Италии говорили, что не смогли бы остановить яхту до окончания расследования, если бы она решила покинуть порт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суперъяхту российского миллиардера Керимова задержали на Фиджи

Автор: 

путин владимир (31544) яхта (75)


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Топ комментарии
+12
Тягніть її до острова "Зміїний"!
Там ми далі самі...
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07.05.2022 00:54 Ответить
+11
По бабкам, почти что, крейсер Москва.
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07.05.2022 00:58 Ответить
+8
140-метровый стол есть на яхте?
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07.05.2022 00:55 Ответить
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07.05.2022 00:53 Ответить
Тягніть її до острова "Зміїний"!
Там ми далі самі...
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07.05.2022 00:54 Ответить
140-метровый стол есть на яхте?
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07.05.2022 00:55 Ответить
***** она и никчему. Он уже больше года с бункера не вылазит и слушает шаги за дверью
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07.05.2022 00:57 Ответить
По бабкам, почти что, крейсер Москва.
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07.05.2022 00:58 Ответить
Думаю, з начинкою, дорожче.
Клінічні ідіоти, які бісяться з жиру.... а інші ідіоти, які унітаза не виділи і інтернет крадуть, знімаючи дроти з стовпів - мруть за них, як мухи.
Територія недолюдей.
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07.05.2022 01:32 Ответить
Фрегат Макаров
Длина 125 м. Ширина 15 м.

Шехерезада
Длина 140 м. Ширина 24 м. по стоимости крейсер (подлодка) москва
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07.05.2022 02:55 Ответить
Есть предположение, что горит все-же фрегат "Адмирал Григорович".
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07.05.2022 03:18 Ответить
А арештована яхта Усманова більша навіть за крейсер мацква за тоннажем))
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07.05.2022 08:57 Ответить
отпустят завтра, как шария, макаронники такие-же как французы, ******* - не мешки ворочать
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07.05.2022 01:00 Ответить
ну ниччо...кужугетовеч шаломову надиктует сказки тысячи и одной ночи на досуге...
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07.05.2022 01:02 Ответить
Італійцям-респект...
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07.05.2022 05:36 Ответить
Не скрепное название, надо яхта "Яга".
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07.05.2022 05:50 Ответить
- Шахерезада Ифановна
- Я готова...
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07.05.2022 09:00 Ответить
Ну не дарма ж Абрамович швиденько свою яхту вивів із Іспанії, щоб не заарештували.
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07.05.2022 10:02 Ответить
продать а деньги перевести всу!
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07.05.2022 13:10 Ответить
"Шо-хер-в-заде" (это даже не вопрос)
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07.05.2022 14:10 Ответить
 
 