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Суперъяхту российского миллиардера Керимова задержали на Фиджи

яхта,керімов

Полиция Фиджи конфисковала суперъяхту Amadea российского миллиардера Сулеймана Керимова и задержала ее экипаж.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УП.

Капитан судна Amadea был допрошен о том, как оно прибыло на Фиджи без таможенного оформления.

Посольство США заявило, что ему известно, что яхта пришвартовалась в фиджийском порту Лаутока, и посольство сотрудничает с властями Фиджи по этому вопросу.

Комиссар полиции бригадный генерал Ситивини Килихо сообщил газете Fiji Sun, что в Генеральную прокуратуру обратилось иностранное правительство с просьбой о помощи по уголовному делу, и у Фиджи есть соглашения с другими странами по применению санкций в отношении российских олигархов. По сообщению Fiji Times, делегации ЕС на Фиджи также обратились с просьбой о сотрудничестве.

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СМИ сообщили, что Фиджи были предупреждены о приближении Amadea еще до того, как она пришвартовалась в Лаутоке.

Сайт Marine Traffic показал, что Amadea покинула Мексику 18 дней назад.

Керимов попал под санкции США, Великобритании и ЕС в связи с вторжением России в Украину.
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Фіджи-респект...
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14.04.2022 08:30 Ответить
Даже маленькие Фиджи **** кацапов как могут! Респект!
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14.04.2022 08:31 Ответить
Арія Керімова з опери "Всем ******"

...Товариш, товарищ,за что же мы сражались
За что мы проливали кровь свою...
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14.04.2022 08:32 Ответить
Треба було ховати в Антарктиці )
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14.04.2022 08:33 Ответить
Да сколько ж у этих тварей яхт? А ублюдочные "ваньки" собачьи будки из Украины тянут и не знают что такое унитаз. Вот это путлер нарулил страну.
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14.04.2022 08:38 Ответить
Трохи пiзнiше ...
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14.04.2022 08:53 Ответить
Не видали такого сроду -
Я вино превращаю в воду!
У Керимова Сулеймана
Все по-честному, без обмана )))

Прячьте свои яхты на Луне))) Дурни
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14.04.2022 08:58 Ответить
Ну чё, ПРИПЛЫЛИ ?
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14.04.2022 10:44 Ответить
 
 