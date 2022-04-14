Суперъяхту российского миллиардера Керимова задержали на Фиджи

Полиция Фиджи конфисковала суперъяхту Amadea российского миллиардера Сулеймана Керимова и задержала ее экипаж.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УП.

Капитан судна Amadea был допрошен о том, как оно прибыло на Фиджи без таможенного оформления.

Посольство США заявило, что ему известно, что яхта пришвартовалась в фиджийском порту Лаутока, и посольство сотрудничает с властями Фиджи по этому вопросу.

Комиссар полиции бригадный генерал Ситивини Килихо сообщил газете Fiji Sun, что в Генеральную прокуратуру обратилось иностранное правительство с просьбой о помощи по уголовному делу, и у Фиджи есть соглашения с другими странами по применению санкций в отношении российских олигархов. По сообщению Fiji Times, делегации ЕС на Фиджи также обратились с просьбой о сотрудничестве.

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СМИ сообщили, что Фиджи были предупреждены о приближении Amadea еще до того, как она пришвартовалась в Лаутоке.

Сайт Marine Traffic показал, что Amadea покинула Мексику 18 дней назад.

Керимов попал под санкции США, Великобритании и ЕС в связи с вторжением России в Украину.