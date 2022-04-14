Супер'яхту російського мільярдера Керімова затримали на Фіджі
Поліція Фіджі конфіскувала супер'яхту Amadea російського мільярдера Сулеймана Керімова та затримала її екіпаж.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УП.
Капітана судна Amadea допитали про те, як воно прибуло на Фіджі без митного оформлення.
Посольство США заявило, що йому відомо, що яхта пришвартувалася у фіджійському порту Лаутока, і посольство співпрацює з владою Фіджі з цього питання.
Комісар поліції бригадний генерал Ситивіні Кіліхо повідомив газеті Fiji Sun, що до Генеральної прокуратури звернувся іноземний уряд із проханням про допомогу у кримінальній справі, і Фіджі має угоди з іншими країнами щодо застосування санкцій щодо російських олігархів. За повідомленням Fiji Times, делегації ЄС на Фіджі також звернулися із проханням про співпрацю.
ЗМІ повідомили, що Фіджі були попереджені про наближення Amadea ще до того, як вона пришвартувалася в Лаутоці.
Сайт Marine Traffic засвідчив, що Amadea покинула Мексику 18 днів тому.
Керімов потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС у зв'язку із вторгненням Росії в Україну.
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...Товариш, товарищ,за что же мы сражались
За что мы проливали кровь свою...
Я вино превращаю в воду!
У Керимова Сулеймана
Все по-честному, без обмана )))
Прячьте свои яхты на Луне))) Дурни