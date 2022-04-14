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Супер'яхту російського мільярдера Керімова затримали на Фіджі

яхта,керімов

Поліція Фіджі конфіскувала супер'яхту Amadea російського мільярдера Сулеймана Керімова та затримала її екіпаж.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УП.

Капітана судна Amadea допитали про те, як воно прибуло на Фіджі без митного оформлення.

Посольство США заявило, що йому відомо, що яхта пришвартувалася у фіджійському порту Лаутока, і посольство співпрацює з владою Фіджі з цього питання.

Комісар поліції бригадний генерал Ситивіні Кіліхо повідомив газеті Fiji Sun, що до Генеральної прокуратури звернувся іноземний уряд із проханням про допомогу у кримінальній справі, і Фіджі має угоди з іншими країнами щодо застосування санкцій щодо російських олігархів. За повідомленням Fiji Times, делегації ЄС на Фіджі також звернулися із проханням про співпрацю.

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ЗМІ повідомили, що Фіджі були попереджені про наближення Amadea ще до того, як вона пришвартувалася в Лаутоці.

Сайт Marine Traffic засвідчив, що Amadea покинула Мексику 18 днів тому.

Керімов потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС у зв'язку із вторгненням Росії в Україну.

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Фіджи-респект...
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14.04.2022 08:30 Відповісти
Даже маленькие Фиджи **** кацапов как могут! Респект!
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14.04.2022 08:31 Відповісти
Арія Керімова з опери "Всем ******"

...Товариш, товарищ,за что же мы сражались
За что мы проливали кровь свою...
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14.04.2022 08:32 Відповісти
Треба було ховати в Антарктиці )
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14.04.2022 08:33 Відповісти
Да сколько ж у этих тварей яхт? А ублюдочные "ваньки" собачьи будки из Украины тянут и не знают что такое унитаз. Вот это путлер нарулил страну.
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14.04.2022 08:38 Відповісти
Трохи пiзнiше ...
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14.04.2022 08:53 Відповісти
Не видали такого сроду -
Я вино превращаю в воду!
У Керимова Сулеймана
Все по-честному, без обмана )))

Прячьте свои яхты на Луне))) Дурни
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14.04.2022 08:58 Відповісти
Ну чё, ПРИПЛЫЛИ ?
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14.04.2022 10:44 Відповісти
 
 