Радбез ООН одноголосно підтримав мирне врегулювання в Україні, - Гутерріш

Рада Безпеки ООН у п'ятницю одноголосно підтримала мирне врегулювання в Україні.

Про це у Twitter повідомив генсек ООН Антоніу Гутерріш, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вперше Рада Безпеки одноголосно висловилася за мир в Україні. Як я часто говорив, світ має об'єднатися, щоб змусити замовкнути гармати та відстоювати цінності Статуту ООН", - йдеться в повідомленні.

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