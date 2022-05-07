Радбез ООН одноголосно підтримав мирне врегулювання в Україні, - Гутерріш
Рада Безпеки ООН у п'ятницю одноголосно підтримала мирне врегулювання в Україні.
Про це у Twitter повідомив генсек ООН Антоніу Гутерріш, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вперше Рада Безпеки одноголосно висловилася за мир в Україні. Як я часто говорив, світ має об'єднатися, щоб змусити замовкнути гармати та відстоювати цінності Статуту ООН", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+65 Oleksandr Onys
показати весь коментар07.05.2022 01:18 Відповісти Посилання
+45 Женя-Женя
показати весь коментар07.05.2022 01:20 Відповісти Посилання
+36 Benjie Lucic #475977
показати весь коментар07.05.2022 01:25 Відповісти Посилання
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Жаль что кацапская ракета все же мирно не приземлилась гуттеришу на голову, когда он был в Киеве....
Як нам повернути , анексовані кацапами , наші територіі , може вони знають , а ми поки що ні ?
Як може бути "Мирне урегулювання" під час війни?
Тут по любому хтось (я знаю що це буде 3,14дерація) має отримати епічні 3,14здюлі й програти!
А ця заява, це як у кабінеті лікаря: У вас понос? То просто не треба срати...
(пардон)...
3,14дарас-небеньзя клешню свою поднял, но **** плешивая не уточнил на каких условиях 3.14дерация хочет этот "мир"...
"- Лікарю, я став погано чути, я навіть не чую власного кашлю!
- ось таблетки - пийте три рази на день;
- і я буду краще чути?
- ні -ви будете голосніше кашляти"
СБ ООН прошу проследовать за русским военным кораблем
Єдине що можуть так це змагатися у словоблуду.
Ми за мир, ми за мир
Радбез ООН
Подпись неразборчиво
Тичина
Це ООН на щось впливає? Щось вирішує? Чи це просто збіговисько ьупих бюрократів?
Це така ж радісна новина як і рішення з'їзду КПРС: "«Нынешнее поколение советских людей в ближайшие 20 лет будет жить при коммунизме».
Правління колгоспу, рardonne-moi, Радбез ООН вирішила...
"Нечувана сміливість.
Рада Безпеки ООН сподобилася вичавити зі свого колективного рота «глибоку стурбованість» - це перша (!) заява Радбезу за 72 (!) дні війни. Правда, на цьому й заціпило: жодного слова про «війну», «агресію», «рашу» і «рашизм» - не прозвучало. Прощавай, ООН. Земля пухом.
https://www.facebook.com/Grytsenko.Anatoliy?__cft__[0]=AZVDsJ_g4wxc_i9MglJtUfcKBDfe-czZBHBk-uDcVmWGqgtO_25ab4H8uA3-XdprtnZEi4HHi82atYFKY5Aj18XrLVM5T5SwrAQX0tR9OXunsoIK8xIrNkbH6t86iCwlW9uIOpaKBhF7YHn2Zip3mkUDOvfy4-8GwXLjWHfji_0iKHUOGqVN7J9iHJpFaoOaRVQ&__tn__=-UC%2CP-R Анатолій Гриценко
Що означає "проголосували за мир в Україні" (дословний переклад з твітера)???
Мир в Україні якось сам по собі зник? Чи українці самі на себе напали, чи інопланетяні напали?
Був мир, а потім чомусь не стало, так?
Редакці, цензор.нет! Ви ж якось давайте вкючайте критичне мислення, а не просто цитуйте цього Гутерріша!
Дебіли, блдь... нікчемні, ідіотичні дебіли.