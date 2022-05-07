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Новини Війна
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Радбез ООН одноголосно підтримав мирне врегулювання в Україні, - Гутерріш

оон

Рада Безпеки ООН у п'ятницю одноголосно підтримала мирне врегулювання в Україні.

Про це у Twitter повідомив генсек ООН Антоніу Гутерріш, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вперше Рада Безпеки одноголосно висловилася за мир в Україні. Як я часто говорив, світ має об'єднатися, щоб змусити замовкнути гармати та відстоювати цінності Статуту ООН", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

ООН (3376) Радбез ООН (868) Гутерріш Антоніу (394)


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Топ коментарі
+65
Ух ти! Цікаво читати цю новину під звуки сирени за вікном. Дякую, ООН, ви створені не даремно
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07.05.2022 01:18 Відповісти
+45
охренеть новость по своему цинизму

Жаль что кацапская ракета все же мирно не приземлилась гуттеришу на голову, когда он был в Киеве....
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07.05.2022 01:20 Відповісти
+36
Если проголосовал сб ООН, значит небздензя тоже поднял за нее свое копыто. Поэтому и текст такой . Нахрена нужна такая декларация? Разве что оправдать существование этого никчемного сборища
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07.05.2022 01:25 Відповісти
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Ух ти! Цікаво читати цю новину під звуки сирени за вікном. Дякую, ООН, ви створені не даремно
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07.05.2022 01:18 Відповісти
Вони висловили "глибоке занепокоєння" подіями в Україні, ну тварюки.
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07.05.2022 09:49 Відповісти
жыдоугрофиннобуряты стоя двумя клешнями голосовали...
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07.05.2022 01:18 Відповісти
просто ******, других слов и эмоций нет.
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07.05.2022 01:20 Відповісти
охренеть новость по своему цинизму

Жаль что кацапская ракета все же мирно не приземлилась гуттеришу на голову, когда он был в Киеве....
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07.05.2022 01:20 Відповісти
Жаль с помощью систем РЭБ нельзя перехватить управление калибром и направить ракету в угорских *******
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07.05.2022 01:26 Відповісти
Я теж за мирне врегулювання в нашій краіні , але як це виглядатиме насправді ?
Як нам повернути , анексовані кацапами , наші територіі , може вони знають , а ми поки що ні ?
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07.05.2022 01:20 Відповісти
Я чи щось не розумію, чи це таки найбезглуздіше що я чув з "офіційних заяв"...
Як може бути "Мирне урегулювання" під час війни?
Тут по любому хтось (я знаю що це буде 3,14дерація) має отримати епічні 3,14здюлі й програти!
А ця заява, це як у кабінеті лікаря: У вас понос? То просто не треба срати...
(пардон)...
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07.05.2022 01:22 Відповісти
Если проголосовал сб ООН, значит небздензя тоже поднял за нее свое копыто. Поэтому и текст такой . Нахрена нужна такая декларация? Разве что оправдать существование этого никчемного сборища
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07.05.2022 01:25 Відповісти
Так я за это и говорю!
3,14дарас-небеньзя клешню свою поднял, но **** плешивая не уточнил на каких условиях 3.14дерация хочет этот "мир"...
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07.05.2022 01:41 Відповісти
Трохи не так:
"- Лікарю, я став погано чути, я навіть не чую власного кашлю!
- ось таблетки - пийте три рази на день;
- і я буду краще чути?
- ні -ви будете голосніше кашляти"
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07.05.2022 01:35 Відповісти
Ага. Резолюция, которая устраивала козломордых. Там не упоминается слово "война".
СБ ООН прошу проследовать за русским военным кораблем
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07.05.2022 01:23 Відповісти
Рік тому треба було голосувати за мирне врегулювання. Війна вже йде, зараз можна лише визначитися, на чиїму ти боці.
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07.05.2022 01:24 Відповісти
Я за мирне врегулювання в Україні тому калібри та іскандери нехай летять в інше місце напииклад в оон
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07.05.2022 01:30 Відповісти
йдіть на х"й з такими "резолюціями"
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07.05.2022 01:37 Відповісти
абсолютно безпорадна і аморфна структура, не вирішила жодного питання заради якого створювалася.
Єдине що можуть так це змагатися у словоблуду.
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07.05.2022 01:49 Відповісти
Можеш назвати хоча б одну державу, яка хоча б поривалася вийти з ООН?
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07.05.2022 07:43 Відповісти
что за бред? "мирное" - ну так теперь пусть кацапы "мирно" выведут все всойска ********* с територрии Украины - ведь ООН признает наши границы
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07.05.2022 01:59 Відповісти
У меня вопрос -голосовали ли за эту херню США и Британия.Если да, то зачем?
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07.05.2022 02:07 Відповісти
А що не так? США і Великобританія також за мир в Україні, у визнаних усім світом державних кордонах України.
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07.05.2022 04:44 Відповісти
Рада Безпеки ООН у п'ятницю одноголосно підтримала мирне врегулювання в Україні. Джерело:
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07.05.2022 09:01 Відповісти
"бодра" новина, від якої чомусь тхне лаптями...
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07.05.2022 02:11 Відповісти
Вангую, фашистська федерація буде це трактувати як заборону на постачання зброї в Україну. А рішення Радбезу ООН - обов'язкове до виконання.
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07.05.2022 02:19 Відповісти
*****. Ленд лиз открыт а кудахканье в ООН никого не гребет.
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07.05.2022 03:50 Відповісти
Lend-lease Байден ещё не подписал , обещал что 9 Мая подпишет.
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07.05.2022 09:52 Відповісти
Ну то почитай сам текст цієї резолюції. Заборон там немає, одні заклики, занепокоєності і стурбованості. Чого ще чекати від імпотентної структури.
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07.05.2022 04:38 Відповісти
Ваў! Усё? Наступіць мір цяпер? Гуцьерэш, не ганьбіся. Хаця што там, левакі яны такія, галоўнае, каб прыгожа гучала і яны будуць даваць адзін аднаму Нобэля.
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07.05.2022 02:25 Відповісти
Трактор в полі дир, дир, дир
Ми за мир, ми за мир

Радбез ООН

Подпись неразборчиво
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07.05.2022 02:33 Відповісти
Трактор у полі дир-дир-дир, хто куди А ми за мир.

Тичина
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07.05.2022 09:54 Відповісти
Трактор в поле дыр-дыр-дыр ,кто куды А мы за мир. Тичина
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07.05.2022 09:58 Відповісти
Я тоже за мир во всем мире и двухчасовой оргазм!
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07.05.2022 02:37 Відповісти
Чё за, ...уня, как они себе это представляют, Параша такая , посылая голову пеплом , мы совершили ошибку ,и уходим , со всех территорий Украины, включая Крым
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07.05.2022 02:48 Відповісти
Я думаю ***** надеется по другому. Захватить побольше нашей территории а потом сам будет просить ООН чтобы закрепить как есть на следующие 50 лет и мирно урегулировали окупацию. А Украину которая будет пытаться освобождать свою территории будут называть нарушителями *мирного плана*
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07.05.2022 08:34 Відповісти
Yadda yadda yadda bla bla bla...
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07.05.2022 02:53 Відповісти
Адчуванне гратэску цалкам не перадае ўздзеянне гэтай навіны на мой розум. Mind blown.
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07.05.2022 02:58 Відповісти
Голосуй не голосуй, все одно получиш.... РІШЕННЯ ООН))))
Це ООН на щось впливає? Щось вирішує? Чи це просто збіговисько ьупих бюрократів?
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07.05.2022 03:28 Відповісти
Оце результат приїзду головного імпотента з ООН? Охреніти!!! В сотий раз переконуюсь-вся ця "міжнародна шобла" нічого варта...
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07.05.2022 05:28 Відповісти
и как они в ООН представляют это "мирное урегулирование"? Просто взять и помирится ? Они там реальные идиоты?
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07.05.2022 06:11 Відповісти
Радбез ООН одноголосно підтримав мирне врегулювання в Україні?

Це така ж радісна новина як і рішення з'їзду КПРС: "«Нынешнее поколение советских людей в ближайшие 20 лет будет жить при коммунизме».

Правління колгоспу, рardonne-moi, Радбез ООН вирішила...
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07.05.2022 06:33 Відповісти
Оце ще імпотенти👎
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07.05.2022 06:34 Відповісти
ООН - это никому не нужная организация... как и гуттаперчевый малыш... прозаседавшиеся проголосовали... о чем... задвинули умняка, а дальше?
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07.05.2022 06:39 Відповісти
И как они себе это представляют??....
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07.05.2022 06:52 Відповісти
"Жодного слова про «війну», «агресію», «рашу» і «рашизм»...

"Нечувана сміливість.

Рада Безпеки ООН сподобилася вичавити зі свого колективного рота «глибоку стурбованість» - це перша (!) заява Радбезу за 72 (!) дні війни. Правда, на цьому й заціпило: жодного слова про «війну», «агресію», «рашу» і «рашизм» - не прозвучало. Прощавай, ООН. Земля пухом.
https://www.facebook.com/Grytsenko.Anatoliy?__cft__[0]=AZVDsJ_g4wxc_i9MglJtUfcKBDfe-czZBHBk-uDcVmWGqgtO_25ab4H8uA3-XdprtnZEi4HHi82atYFKY5Aj18XrLVM5T5SwrAQX0tR9OXunsoIK8xIrNkbH6t86iCwlW9uIOpaKBhF7YHn2Zip3mkUDOvfy4-8GwXLjWHfji_0iKHUOGqVN7J9iHJpFaoOaRVQ&__tn__=-UC%2CP-R Анатолій Гриценко
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07.05.2022 06:53 Відповісти
Те, що підтримала рф і китай - не варті навіть паперу, на якому надрукують цю "резолюцію". Навіть розмноженому у тисячі примірників.
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07.05.2022 07:29 Відповісти
І? Все, розходимось?
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07.05.2022 07:44 Відповісти
Ну, проголосували ви. Що далі? Яким чином будете втілювати в життя результат голосування? Чи це ще не обговорювалося? ))
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07.05.2022 08:13 Відповісти
Це буде обговорюватися після сплати внесків країнами-учасниками ОО..х якої чудової організації.
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07.05.2022 08:43 Відповісти
Тупий Гутерріш, тупе його висловлювання в твітері і тупа стаття!

Що означає "проголосували за мир в Україні" (дословний переклад з твітера)???

Мир в Україні якось сам по собі зник? Чи українці самі на себе напали, чи інопланетяні напали?
Був мир, а потім чомусь не стало, так?

Редакці, цензор.нет! Ви ж якось давайте вкючайте критичне мислення, а не просто цитуйте цього Гутерріша!
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07.05.2022 08:25 Відповісти
А ну все. Раз ООН проголосовала значит война закончилась
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07.05.2022 08:29 Відповісти
Ла-ла-ла.
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07.05.2022 08:47 Відповісти
Гітлер також в свій час мирно врегулював Чехію, Польщу, Францію, він окупував ці території і там війна закінчилась настав МИР
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07.05.2022 09:42 Відповісти
Смело, смело...
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07.05.2022 09:45 Відповісти
Это насмешка?
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07.05.2022 09:52 Відповісти
ООН як і Червоний Хрест - організації які треба поховати разом з Путіним в одній могилі. Їхні декларації не варті навіть паперу на яких їх публікують. Стільки країн не можуть нічого зробити з однією, яка безжально знищує іншу. То просто ганьба!!!!
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07.05.2022 10:08 Відповісти
Радбез ООН нагадує мені старенького немічного чоловіка, який хоче, але нічого вже не може. Він, якби, теж за секс у всьому світі.
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07.05.2022 10:09 Відповісти
Пора вже розганяти корумповану і абсолютно неефективну ООН і на її обломках будувати принципово нову систему світової безпеки!
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07.05.2022 10:11 Відповісти
Мирне врегулювання? Это как понять? Сдался врагу без боя это тоже фирне врегулювання! Маразм! Только полное восстановление территориальной целостности в границах 1991 года и выплаты Россией репараций за весь ущерб нанесенный с 2014 года! Только так , а не какие не врегулювання!
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07.05.2022 10:15 Відповісти
ООН - это самая ненужная организация в мире. Шарашкина контора.
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07.05.2022 10:27 Відповісти
Війна, стій! Раз, два!

Дебіли, блдь... нікчемні, ідіотичні дебіли.
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07.05.2022 11:16 Відповісти
Цинізм сягнув своєї стелі: країна агресор разом з усією РБ ООН висловлює діп консьйорн стосовно миру і безпеки в країні жертві.
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07.05.2022 13:15 Відповісти
Давно - даже уже не смешно....
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07.05.2022 16:15 Відповісти
 
 