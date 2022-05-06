УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13448 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 957 8

Росія хоче створити глобальну продовольчу кризу, - Кислиця

оон,радбез

Створення продовольчої кризи в Україні та світі, схоже, є однією з навмисних цілей російської війни, вважає постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив у четвер під час засідання Радбезу щодо підтримання миру та безпеки України.

На сьогодні Росія викрала майже 400 тис. тонн зерна з тимчасово окупованих районів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, що становить третину всіх запасів у цих регіонах, розповів він.

"З огляду на те, що вкрадене зерно мало бути використане для наступного врожаю, це вже посилило загрозу голоду", - додав він.

Росія також нападає на зернові елеватори, сільськогосподарську інфраструктуру та склади добрив, а також продовжує розкрадати сільськогосподарський транспорт, сказав постпред.

За його словами, пограбування зерносховищ, блокада поставок з українських портів та мінування морських шляхів ставлять під загрозу глобальну продовольчу безпеку.

Він нагадав, що, за даними ООН, понад 1,7 млрд осіб у світі можуть опинитися під загрозою злиднів та голоду внаслідок збоїв у системі виробництва продовольства, спричинених повномасштабною війною Росії проти України. При цьому РФ продовжує навмисне блокувати посівну в Україні, підкреслив він.

Також читайте: Кислиця закликав виключити Росію з Радбезу ООН

Україна вимагає від Росії припинити незаконне викрадення зерна, розблокувати українські порти й відновити свободу судноплавства.

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство посилити економічні санкції проти росії, щоб зупинити її воєнну агресію проти України, запобігти гуманітарній катастрофі та світовій продовольчій кризі", - наголосив він.

Дії РФ у ході збройної агресії проти України мають на меті й умисне перешкоджання сільськогосподарській діяльності та блокування експорту зерна, що посилює ризики продовольчої кризи й глобального голоду, заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

У цьому зв’язку вона звернула увагу інших членів Радбезу на ту обставину, що війна путіна посилює ризики глобальної продовольчої кризи, яка особливо відчутно б'є по ринках Африки та Близького Сходу.

Також читайте: Через блокування портів окупантами деяким країнам загрожує голод та вимушена міграція, - ООН

Автор: 

голод (118) криза (420) росія (65974) Радбез ООН (866) Кислиця Сергій (215)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іпотентна ООН як завжди не може нічого зробити, до чого всі ці балачки, вже набридли просто.
показати весь коментар
06.05.2022 06:33 Відповісти
Ну що ж ти хочеш.
Вона при створенні 70 років назад вже мала вади, а за 70 років просто себе вижила.....
Вже давно пора радикально міняти статут.
показати весь коментар
06.05.2022 06:40 Відповісти
Конечно и немерено это делает. Чтобы стать эксклюзивным поставщиком зерна и тем самым шантажировать мир, угрожая создать голод для огромного количества людей, которых кормила Украина. Это даже не террористический акт, это акт геноцида человечества в прямом смысле этого слова. И конечно Путин на это пойдет и уже пошел. Чтобы иметь предмет шантажа, так как он использовать против Украины и цивилизованного мира уже 100% своей военной мощи и проиграл. У них и только них останется зерно, если в Украине уничтожить все запасы.

Уже нужно Российскую Федерацию не государством, спонсирующим терроризм, и даже не государством, занимающимся террором, а государством, которое хочет уничтожить человеческую цивилизацию, требуя от мира полного рабского подчинения себе как предмет шантажа. Пора уничтожить его. По-настоящему, первыми атаковав.
показати весь коментар
06.05.2022 07:17 Відповісти
какой смысл в этих разговорах пока рашка в Совбезе ООН? зачем нужна эта организация, которая потребляет огромные ресурсы, если она не в состоянии справится с вызовами ни международной безопасности, ни системе ценностей, ни с угрозами мировым поставкам продовольствия..., не помогают в случае с рашкой никакие уговоры - надо действовать максимально жестко и решительно, а не быть зрителями в 1-ых рядах...
показати весь коментар
06.05.2022 07:42 Відповісти
Капитан очевидность , я об этом написал 24-го
показати весь коментар
06.05.2022 08:08 Відповісти
В любому місці світу де у касапа є можливість він завжди насре,щось поламає або вкраде.Їх треба ізолювати.
показати весь коментар
06.05.2022 09:44 Відповісти
На­пе­ре­дод­ні, 5 трав­ня, не­ве­лич­ка сіль­ська ре­лі­гій­на гро­ма­да Ізяс­лавсь­ко­го бла­го­чин­ня зро­би­ла та­кож свій вне­сок у пе­ре­мо­гу над во­ро­гом, вий­шов­ши з під­по­ряд­ку­ван­ня мос­ковсь­ко­го пат­рі­ар­ха­ту, при­єд­на­лась до Пра­вос­лавної цер­кви Ук­ра­їни.
Але священник московського патріархату не тільки не підтримав парафіян, а ще й пограбував церкву, забравши звідти все, що тільки можливо було винести,залишилися тільки стіни!
показати весь коментар
06.05.2022 10:05 Відповісти
Зловити,відібрти,посадити,грабіжника. Катсап
показати весь коментар
06.05.2022 10:09 Відповісти
 
 