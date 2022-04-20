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Кислиця закликав виключити Росію з Радбезу ООН

кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислица виступив на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, 19 квітня, і закликав виключити Росію із Ради Безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Кислиці під час свого виступу в ООН.

За словами Кислиці, нездатність Ради безпеки впливати на війну Росії проти України пов'язана з тим, що "Рада Безпеки продовжує вдавати, що Росія є повноправним і легітимним постійним членом".

"Наполегливо закликаю Раду безпеки серйозно зайнятися вирішенням проблеми сумнівної присутності Росії в цій залі, яка перешкоджає виконанню Радою його головного обов'язку - підтримці міжнародного миру та безпеки", - підкреслив постпред.

Кислиця також наголосив, що із січня Рада Безпеки провела більше десятка зустрічей, присвячених російському вторгненню в Україну, але ці засідання не впливають ні на безпеку, ні на гуманітарну ситуацію в Україні.

"Як наші зустрічі впливають на зайняте місце в Раді Безпеки, передбачене Статутом ООН для іншого суб'єкта, якого вже не існує?" - сказав постпред, маючи на увазі положення про те, що постійним членом Ради безпеки визначено СРСР, а не РФ.

Постпред розповів і про "героїзм" російської армії, яка вбивала безневинних громадян, ґвалтувала жінок і дівчат, а також грабувала будинки українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН завтра обговорить гуманітарну ситуацію в Україні

Кислиця нагадав, що в понеділок президент РФ Володимир Путін присвоїв 64-й мотострілецькій бригаді російської армії почесне звання гвардійської. Як аргумент глава Кремля послався на "масовий героїзм і доблесть, стійкість і мужність" солдатів цієї бригади.

Він також розповів, що цей підрозділ "згідно з початковими російськими планами мав захопити Київ" і місяць перебував у Бучі під Києвом, влаштувавши терор проти цивільного населення.

"Військові цієї бригади, багато з яких вже ідентифіковані, понесуть відповідальність за масові звірства в Бучі. Така російська інтерпретація героїзму і мужності - вбити сотні беззбройних мирних жителів, зґвалтувати десятки жінок і дівчат і, нарешті, втекти від українських військ", - сказав Кислиця.

Також читайте: Як і її нацистські попередники, Росія розпочала політику винищення всього народу, - Кислиця

Він також підкреслив, що російські військові продемонстрували стійкість тільки в одному: відступаючи під вогнем українських військ, вони зберігали все награбоване.

"Росіяни залишили боєприпаси, щоб набити свої автомобілі вкраденими комп'ютерами, телевізорами, мобільними телефонами, одягом, килимами, пральними машинами і навіть унітазами", - зазначив постпред.

Автор: 
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Топ коментарі
+40
нікчемне збіговисько. Гірше за оон лише красньій крєст.
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20.04.2022 07:46
+33
Кацапських смердючих свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу запарєбрік в радной свінарнік.Пусть срут і смєрдят срєді радних бєрьозок...
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20.04.2022 07:46
+15
А ще існує ОБиСиЄ зі сліпими спостерігачами, на зарплаті у кремля
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20.04.2022 07:55
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нікчемне збіговисько. Гірше за оон лише красньій крєст.
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20.04.2022 07:46 Відповісти
ООН стає потихеньку фашистською організацією прямо у столиці Америки. Дожили!
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20.04.2022 07:54 Відповісти
А ще існує ОБиСиЄ зі сліпими спостерігачами, на зарплаті у кремля
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20.04.2022 07:55 Відповісти
Ще ВООЗ є
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20.04.2022 08:41 Відповісти
Кацапських смердючих свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу запарєбрік в радной свінарнік.Пусть срут і смєрдят срєді радних бєрьозок...
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20.04.2022 07:46 Відповісти
Один за всех абрестовичей тащит
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20.04.2022 07:48 Відповісти
не треба викидати з раббезу, забрати в них право вето, цього вистачить, нехай сидять та дивляться як все розвалюеться
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20.04.2022 07:50 Відповісти
й щоб від їх сморіду вивертало усіх поряд
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20.04.2022 07:54 Відповісти
Хороша заява. Жаль, що нездійсненна.
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20.04.2022 07:54 Відповісти
добра*
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20.04.2022 07:55 Відповісти
гарна а не "хороша"
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20.04.2022 07:56 Відповісти
Про синоніми чули?
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20.04.2022 12:34 Відповісти
А если сбудется?
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20.04.2022 08:23 Відповісти
Ще й як здісненна, Кислиця все правильно робить, потрібно підсилити тиск.
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20.04.2022 12:36 Відповісти
у нас кажуть- я бз таким на одному гектарі срати би не сів
так і тут- якщо там касаби-нам немає чого робити в цьому балагані під назвою оон
вот оун- це набагато краще
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20.04.2022 07:55 Відповісти
За исключение козломордых из ООН должен проголосовать сб ООН, где у козломордых вето...
ООН- это лига наций 21ого века
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20.04.2022 08:03 Відповісти
ООН это Организация Озабоченных Нахлебников. Т.е., сборище ленивых котов с жирным пайком.
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20.04.2022 08:52 Відповісти
А ти вкурсі що РФ ніколи в ООН не включали взагалі? Як вона може голосувати? Навіть в генеральній асамблеї не може, за її вступ ніколи не голосував жоден член ООН, як того вимагає статут.
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20.04.2022 10:04 Відповісти
А що вини там ше й досі роблять??
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20.04.2022 08:05 Відповісти
Сталін так надійно закріпив СССР в ООН, що виключити Росію з Радбезу ООН НЕМОЖЛИВО.

ООН створений по зразку колгоспу: є правління, є голова, але рішення остаточні приймають поза колгоспом...

ООНу треба тільки ліквідувати - викинути на смітник історії.

Можливо т. Сталін передбачив і НЕМОЖЛИВІСТЬ САМОЛІКВІДАЦІЇ того "світового Правління світового колгоспу"

Як пише

ООН стає потихеньку фашистською організацією прямо у столиці Америки. Дожили!"
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20.04.2022 08:07 Відповісти
СССР, а не Росію. Росія не проходила офіційну процедуру. За всі 30 років так і нема жодного документу і всім було зручно.
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20.04.2022 08:35 Відповісти
Закріпив за "СРСР", а виключти не можна "РФ"?
Ні, реально РФ дійсно виключити не можна, бо її для цього треба хоча б включити. Адже ніхто в ООН ніколи не голосував за прийняття РФ в цю організацію. Не те що в радбез, а взагалі.
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20.04.2022 10:07 Відповісти
Те що кацапів потрібно п*здити та викидати звідусіль де тільки можна - це факт. Але що з кацапами, що без, - ви там в ООН здатні лише збиратись щоб побазікати. Більше ні на що.
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20.04.2022 08:21 Відповісти
Радбез ООН може багато чого. Наприклад ввести миротворців.
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20.04.2022 10:09 Відповісти
Надо просто провести голосование: кто за нахождение РФ в совбезе.
В совбез надо быть избранным.
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20.04.2022 08:59 Відповісти
ООН с советом безопасности - это договорничек между "ядерным клубом", должна было стать площадкой для недопущения новой войну, но и как ЛИГА НАЦИЙ изначально была импотенской декорацией и ширмой!
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20.04.2022 09:09 Відповісти
ООН як організація з тими цілями, які були проголошені при її створені, закінчилася. Це вже зрозуміло всім. Вона перетворилася в кубло бюрократів на високи зарплатах, які роблять вигляд, що на щось впливають.
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20.04.2022 09:17 Відповісти
Насправді, формально так званої "рф" і не повинно бути в ООН ще з 1991-92р. Якщо в 2-х словах: СРСР був членом радбезу ООН з моменту заснування, окремо членами ООН були УРСР і БРСР(це було зроблено щоб тупо більше впливу на ООН мати, а не через любов комуняк до України/Білорусі); після розпаду СРСР та ж Україна правильно переоформилась в ООН без питань, а от рашка просто об'явила сама себе "наступницею СРСР" - здавалося б і де ж підступ, а він у тому що держави-"наступники" у практиці даної міжнародної організації не наслідують членство в ООН автоматично(є прецеденти), а повинні його набувати як нова держава. Чому на це закрили очі тоді? Хто їх знає, мабуть тому - чому і ядерку залишили їм тоді, хоча б могли і наполягати. Але на зараз принаймні формальний повод виключити їх звідти є(не через війну в Україні навіть, через порушення бюрократичної процедури - що напевно для євро-бюрократів може бути важливішим, якщо ткнути їх туди носом) - була б тільки політична воля.
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20.04.2022 09:27 Відповісти
кацапи що й досі там ну це ******* просто немае слів їх вже мали давно вигнати звідусіль
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20.04.2022 09:49 Відповісти
ООН давно уже себя дискредитировало, только собирают со всего мира взносы на которые отвечают очередным бла-бла и озабоченностью. Давно пора их разогнать и создать что-то действенное.
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20.04.2022 10:21 Відповісти
рф страна неизлечимых идиотов.Столько создать анекдотов про вовочку и так не осторожно, главного упомянутого героя, посадить себе на шею. Несите свой крест,вы в дерьме по самые губы,не захлебнитесь от "счастья".
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20.04.2022 10:28 Відповісти
или рашу выкидывают из ООН, или Украина сама должна уйти из этой помойки
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20.04.2022 10:29 Відповісти
Гнать их пинками в ад!
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20.04.2022 10:37 Відповісти
Я думаю, что когда россия будет подписывать капитуляцию, одним из условий будет подача ей заявления на выход из СБ ООН
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20.04.2022 10:37 Відповісти
Навіть якщо уявити, що кацапію виключили з ООН, то це ніяк не вплине на хід воєнних дій - єдине, що варте зусиль у цій ситуації.
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20.04.2022 11:05 Відповісти
Юридично московія не є членом радбезу і навіть не є членом ООН, вона - самозванець. Потрібна лише політична воля провідних країн, щоб визнати це де факто.
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20.04.2022 12:43 Відповісти
 
 