Кислица призвал исключить Россию из Совбеза ООН
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица выступил на заседании Совбеза ООН во вторник, 19 апреля, и призвал исключить Россию из Совбеза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Кислицы во время выступления в ООН.
По словам Кислицы, неспособность Совета безопасности влиять на войну России против Украины связана с тем, что "Совет Безопасности продолжает притворяться, что Россия является полноправным и легитимным постоянным членом".
"Упорно призываю Совет безопасности серьезно заняться решением проблемы сомнительного присутствия России в этом зале, препятствующей выполнению Советом его главного долга - поддержке международного мира и безопасности", - подчеркнул постпред.
Кислица также отметил, что с января Совет Безопасности провел более десятка встреч, посвященных российскому вторжению в Украину, но эти заседания не влияют ни на безопасность, ни на гуманитарную ситуацию в Украине.
"Как наши встречи влияют на занятое место в Совете Безопасности, предусмотренное Уставом ООН для другого субъекта, которого уже не существует?" – сказал постпред, имея в виду положение о том, что постоянным членом Совета безопасности определен СССР, а не РФ.
Постпред рассказал и о "героизме" российской армии, которая убивала невинных граждан, насиловала женщин и девушек, а также грабила дома украинцев.
Кислица напомнил, что в понедельник президент РФ Владимир Путин присвоил 64-й мотострелковой бригаде российской армии почетное звание гвардейской. В качестве аргумента глава Кремля сослался на "массовый героизм и доблесть, стойкость и мужество" солдат этой бригады.
Он также рассказал, что это подразделение "согласно первоначальным российским планам должно было захватить Киев" и месяц находиось в Буче под Киевом, устроив террор против гражданского населения.
"Военные этой бригады, многие из которых уже идентифицированы, понесут ответственность за массовые зверства в Буче. Такая российская интерпретация героизма и мужества - убить сотни безоружных мирных жителей, изнасиловать десятки женщин и девушек и, наконец, убежать от украинских войск", - сказал Кислица.
Он также подчеркнул, что российские военные продемонстрировали стойкость только в одном: отступая под огнем украинских войск, они сохраняли все награбленное.
"Россияне оставили боеприпасы, чтобы набить свои автомобили украденными компьютерами, телевизорами, мобильными телефонами, одеждой, коврами, стиральными машинами и даже унитазами", - отметил постпред.
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так і тут- якщо там касаби-нам немає чого робити в цьому балагані під назвою оон
вот оун- це набагато краще
ООН- это лига наций 21ого века
ООН створений по зразку колгоспу: є правління, є голова, але рішення остаточні приймають поза колгоспом...
ООНу треба тільки ліквідувати - викинути на смітник історії.
Можливо т. Сталін передбачив і НЕМОЖЛИВІСТЬ САМОЛІКВІДАЦІЇ того "світового Правління світового колгоспу"
Як пише
ООН стає потихеньку фашистською організацією прямо у столиці Америки. Дожили!"
Ні, реально РФ дійсно виключити не можна, бо її для цього треба хоча б включити. Адже ніхто в ООН ніколи не голосував за прийняття РФ в цю організацію. Не те що в радбез, а взагалі.
В совбез надо быть избранным.