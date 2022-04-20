РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10353 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
11 532 36
россия (92987) Совбез ООН (1093) Кислица (169)

Кислица призвал исключить Россию из Совбеза ООН

кислиця

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица выступил на заседании Совбеза ООН во вторник, 19 апреля, и призвал исключить Россию из Совбеза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Кислицы во время выступления в ООН.

По словам Кислицы, неспособность Совета безопасности влиять на войну России против Украины связана с тем, что "Совет Безопасности продолжает притворяться, что Россия является полноправным и легитимным постоянным членом".

"Упорно призываю Совет безопасности серьезно заняться решением проблемы сомнительного присутствия России в этом зале, препятствующей выполнению Советом его главного долга - поддержке международного мира и безопасности", - подчеркнул постпред.

Кислица также отметил, что с января Совет Безопасности провел более десятка встреч, посвященных российскому вторжению в Украину, но эти заседания не влияют ни на безопасность, ни на гуманитарную ситуацию в Украине.

"Как наши встречи влияют на занятое место в Совете Безопасности, предусмотренное Уставом ООН для другого субъекта, которого уже не существует?" – сказал постпред, имея в виду положение о том, что постоянным членом Совета безопасности определен СССР, а не РФ.

Постпред рассказал и о "героизме" российской армии, которая убивала невинных граждан, насиловала женщин и девушек, а также грабила дома украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава трибунала над Милошевичем призвал исключить Россию из Совбеза ООН

Кислица напомнил, что в понедельник президент РФ Владимир Путин присвоил 64-й мотострелковой бригаде российской армии почетное звание гвардейской. В качестве аргумента глава Кремля сослался на "массовый героизм и доблесть, стойкость и мужество" солдат этой бригады.

Он также рассказал, что это подразделение "согласно первоначальным российским планам должно было захватить Киев" и месяц находиось в Буче под Киевом, устроив террор против гражданского населения.

"Военные этой бригады, многие из которых уже идентифицированы, понесут ответственность за массовые зверства в Буче. Такая российская интерпретация героизма и мужества - убить сотни безоружных мирных жителей, изнасиловать десятки женщин и девушек и, наконец, убежать от украинских войск", - сказал Кислица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как и ее нацистские предшественники, Россия начала политику истребления всего народа, - Кислица

Он также подчеркнул, что российские военные продемонстрировали стойкость только в одном: отступая под огнем украинских войск, они сохраняли все награбленное.

"Россияне оставили боеприпасы, чтобы набить свои автомобили украденными компьютерами, телевизорами, мобильными телефонами, одеждой, коврами, стиральными машинами и даже унитазами", - отметил постпред.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+40
нікчемне збіговисько. Гірше за оон лише красньій крєст.
показать весь комментарий
20.04.2022 07:46
+33
Кацапських смердючих свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу запарєбрік в радной свінарнік.Пусть срут і смєрдят срєді радних бєрьозок...
показать весь комментарий
20.04.2022 07:46
+15
А ще існує ОБиСиЄ зі сліпими спостерігачами, на зарплаті у кремля
показать весь комментарий
20.04.2022 07:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нікчемне збіговисько. Гірше за оон лише красньій крєст.
показать весь комментарий
20.04.2022 07:46 Ответить
ООН стає потихеньку фашистською організацією прямо у столиці Америки. Дожили!
показать весь комментарий
20.04.2022 07:54 Ответить
А ще існує ОБиСиЄ зі сліпими спостерігачами, на зарплаті у кремля
показать весь комментарий
20.04.2022 07:55 Ответить
Ще ВООЗ є
показать весь комментарий
20.04.2022 08:41 Ответить
Кацапських смердючих свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу запарєбрік в радной свінарнік.Пусть срут і смєрдят срєді радних бєрьозок...
показать весь комментарий
20.04.2022 07:46 Ответить
Один за всех абрестовичей тащит
показать весь комментарий
20.04.2022 07:48 Ответить
не треба викидати з раббезу, забрати в них право вето, цього вистачить, нехай сидять та дивляться як все розвалюеться
показать весь комментарий
20.04.2022 07:50 Ответить
й щоб від їх сморіду вивертало усіх поряд
показать весь комментарий
20.04.2022 07:54 Ответить
Хороша заява. Жаль, що нездійсненна.
показать весь комментарий
20.04.2022 07:54 Ответить
добра*
показать весь комментарий
20.04.2022 07:55 Ответить
гарна а не "хороша"
показать весь комментарий
20.04.2022 07:56 Ответить
Про синоніми чули?
показать весь комментарий
20.04.2022 12:34 Ответить
А если сбудется?
показать весь комментарий
20.04.2022 08:23 Ответить
Ще й як здісненна, Кислиця все правильно робить, потрібно підсилити тиск.
показать весь комментарий
20.04.2022 12:36 Ответить
у нас кажуть- я бз таким на одному гектарі срати би не сів
так і тут- якщо там касаби-нам немає чого робити в цьому балагані під назвою оон
вот оун- це набагато краще
показать весь комментарий
20.04.2022 07:55 Ответить
За исключение козломордых из ООН должен проголосовать сб ООН, где у козломордых вето...
ООН- это лига наций 21ого века
показать весь комментарий
20.04.2022 08:03 Ответить
ООН это Организация Озабоченных Нахлебников. Т.е., сборище ленивых котов с жирным пайком.
показать весь комментарий
20.04.2022 08:52 Ответить
А ти вкурсі що РФ ніколи в ООН не включали взагалі? Як вона може голосувати? Навіть в генеральній асамблеї не може, за її вступ ніколи не голосував жоден член ООН, як того вимагає статут.
показать весь комментарий
20.04.2022 10:04 Ответить
А що вини там ше й досі роблять??
показать весь комментарий
20.04.2022 08:05 Ответить
Сталін так надійно закріпив СССР в ООН, що виключити Росію з Радбезу ООН НЕМОЖЛИВО.

ООН створений по зразку колгоспу: є правління, є голова, але рішення остаточні приймають поза колгоспом...

ООНу треба тільки ліквідувати - викинути на смітник історії.

Можливо т. Сталін передбачив і НЕМОЖЛИВІСТЬ САМОЛІКВІДАЦІЇ того "світового Правління світового колгоспу"

Як пише

ООН стає потихеньку фашистською організацією прямо у столиці Америки. Дожили!"
показать весь комментарий
20.04.2022 08:07 Ответить
СССР, а не Росію. Росія не проходила офіційну процедуру. За всі 30 років так і нема жодного документу і всім було зручно.
показать весь комментарий
20.04.2022 08:35 Ответить
Закріпив за "СРСР", а виключти не можна "РФ"?
Ні, реально РФ дійсно виключити не можна, бо її для цього треба хоча б включити. Адже ніхто в ООН ніколи не голосував за прийняття РФ в цю організацію. Не те що в радбез, а взагалі.
показать весь комментарий
20.04.2022 10:07 Ответить
Те що кацапів потрібно п*здити та викидати звідусіль де тільки можна - це факт. Але що з кацапами, що без, - ви там в ООН здатні лише збиратись щоб побазікати. Більше ні на що.
показать весь комментарий
20.04.2022 08:21 Ответить
Радбез ООН може багато чого. Наприклад ввести миротворців.
показать весь комментарий
20.04.2022 10:09 Ответить
Надо просто провести голосование: кто за нахождение РФ в совбезе.
В совбез надо быть избранным.
показать весь комментарий
20.04.2022 08:59 Ответить
ООН с советом безопасности - это договорничек между "ядерным клубом", должна было стать площадкой для недопущения новой войну, но и как ЛИГА НАЦИЙ изначально была импотенской декорацией и ширмой!
показать весь комментарий
20.04.2022 09:09 Ответить
ООН як організація з тими цілями, які були проголошені при її створені, закінчилася. Це вже зрозуміло всім. Вона перетворилася в кубло бюрократів на високи зарплатах, які роблять вигляд, що на щось впливають.
показать весь комментарий
20.04.2022 09:17 Ответить
Насправді, формально так званої "рф" і не повинно бути в ООН ще з 1991-92р. Якщо в 2-х словах: СРСР був членом радбезу ООН з моменту заснування, окремо членами ООН були УРСР і БРСР(це було зроблено щоб тупо більше впливу на ООН мати, а не через любов комуняк до України/Білорусі); після розпаду СРСР та ж Україна правильно переоформилась в ООН без питань, а от рашка просто об'явила сама себе "наступницею СРСР" - здавалося б і де ж підступ, а він у тому що держави-"наступники" у практиці даної міжнародної організації не наслідують членство в ООН автоматично(є прецеденти), а повинні його набувати як нова держава. Чому на це закрили очі тоді? Хто їх знає, мабуть тому - чому і ядерку залишили їм тоді, хоча б могли і наполягати. Але на зараз принаймні формальний повод виключити їх звідти є(не через війну в Україні навіть, через порушення бюрократичної процедури - що напевно для євро-бюрократів може бути важливішим, якщо ткнути їх туди носом) - була б тільки політична воля.
показать весь комментарий
20.04.2022 09:27 Ответить
кацапи що й досі там ну це ******* просто немае слів їх вже мали давно вигнати звідусіль
показать весь комментарий
20.04.2022 09:49 Ответить
ООН давно уже себя дискредитировало, только собирают со всего мира взносы на которые отвечают очередным бла-бла и озабоченностью. Давно пора их разогнать и создать что-то действенное.
показать весь комментарий
20.04.2022 10:21 Ответить
рф страна неизлечимых идиотов.Столько создать анекдотов про вовочку и так не осторожно, главного упомянутого героя, посадить себе на шею. Несите свой крест,вы в дерьме по самые губы,не захлебнитесь от "счастья".
показать весь комментарий
20.04.2022 10:28 Ответить
или рашу выкидывают из ООН, или Украина сама должна уйти из этой помойки
показать весь комментарий
20.04.2022 10:29 Ответить
Гнать их пинками в ад!
показать весь комментарий
20.04.2022 10:37 Ответить
Я думаю, что когда россия будет подписывать капитуляцию, одним из условий будет подача ей заявления на выход из СБ ООН
показать весь комментарий
20.04.2022 10:37 Ответить
Навіть якщо уявити, що кацапію виключили з ООН, то це ніяк не вплине на хід воєнних дій - єдине, що варте зусиль у цій ситуації.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:05 Ответить
Юридично московія не є членом радбезу і навіть не є членом ООН, вона - самозванець. Потрібна лише політична воля провідних країн, щоб визнати це де факто.
показать весь комментарий
20.04.2022 12:43 Ответить
 
 