Глава трибунала над Милошевичем призвал исключить Россию из Совбеза ООН
Прокурор на процессе над экс-президентом Сербии Слободаном Милошевичем в Международном трибунале в отношении бывшей Югославии Джеффри Найс призвал мир исключить Россию из Совбеза ООН.
Об этом он заявил в интервью Times Radio, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Очень важный шаг, который необходимо сделать, - это выгнать Россию из Совета безопасности (ООН – ред.) или отменить ее право вето. Это право (вето РФ в Совбезе – ред.) эквивалентно тому, что Гитлер получил бы право вето в 1944 году, чтобы сказать, кого будут судить в Нюрнберге в 1946 году", - сказал Найс.
По его словам, если лишить Россию права вето, то тогда она может предстать перед судом за преступления, связанные с агрессией против другой страны.
Он также подчеркнул, что другой способ привлечь рф к ответственности состоит в том, чтобы после окончания этой российско-украинской войны российские потенциальные подсудимые были бы выданы Россией.
Напомним, Международный уголовный суд в марте по обращению более 40 стран объявил о начале расследования военных преступлений РФ в Украине.
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А от повиганяти звідти кацапню - точно треба.