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Глава трибунала над Милошевичем призвал исключить Россию из Совбеза ООН

найс

Прокурор на процессе над экс-президентом Сербии Слободаном Милошевичем в Международном трибунале в отношении бывшей Югославии Джеффри Найс призвал мир исключить Россию из Совбеза ООН.

Об этом он заявил в интервью Times Radio, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Очень важный шаг, который необходимо сделать, - это выгнать Россию из Совета безопасности (ООН – ред.) или отменить ее право вето. Это право (вето РФ в Совбезе – ред.) эквивалентно тому, что Гитлер получил бы право вето в 1944 году, чтобы сказать, кого будут судить в Нюрнберге в 1946 году", - сказал Найс.

По его словам, если лишить Россию права вето, то тогда она может предстать перед судом за преступления, связанные с агрессией против другой страны.

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Он также подчеркнул, что другой способ привлечь рф к ответственности состоит в том, чтобы после окончания этой российско-украинской войны российские потенциальные подсудимые были бы выданы Россией.

Напомним, Международный уголовный суд в марте по обращению более 40 стран объявил о начале расследования военных преступлений РФ в Украине.

Автор: 

ООН (4165) россия (95454) Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+29
Давно пора
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10.04.2022 18:11
+13
Важко вигнати з Радбезу ООН країну, яка навіть не є членом ООН.
А от повиганяти звідти кацапню - точно треба.
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10.04.2022 18:22
+10
Звідки? З департаменту з прав людини? Права людини і ерефія? Це типу щоб посміятися зробили?
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10.04.2022 18:24
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Давно пора
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10.04.2022 18:11 Ответить
А как это сделать он знает?
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10.04.2022 18:13 Ответить
Прокисшими ссаными тряпками. Под свист и улюлюканье.
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10.04.2022 18:23 Ответить
Точно так же как выгнали Тайвань...и посадили на его место Китай...
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10.04.2022 18:27 Ответить
Tak vygnali uzhe !
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10.04.2022 18:14 Ответить
Звідки? З департаменту з прав людини? Права людини і ерефія? Це типу щоб посміятися зробили?
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10.04.2022 18:24 Ответить
пут1нський рейх буде знищений.Дякцю непереможн1й укра1нськ1й арм11!Слава во1нам-героям,захисникам-визволителям! хай живе В1льна Укра1на!
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10.04.2022 18:16 Ответить
Найс!
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10.04.2022 18:19 Ответить
Важко вигнати з Радбезу ООН країну, яка навіть не є членом ООН.
А от повиганяти звідти кацапню - точно треба.
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10.04.2022 18:22 Ответить
Московія - самозванець і аферист. Не існує жодного документу ООН, який визнавав би московію правонаступницею срср у Раді безпеки ООН. Треба просто сказати це вголос на весь світ провідним країнам, починаючи зі США, а потім поставити крапку на генасамблеї ООН.
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10.04.2022 18:38 Ответить
Вони самі себе проголосили і всі це кацапське гівно з*їли.
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10.04.2022 19:15 Ответить
бляха муха а що кацапстан досі там ***** за корабликом
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10.04.2022 18:48 Ответить
наконец-то раздуплились (хоть от каккого-то официального лица) послать кацапстан из совбеза оон в эротическое путешествие вслед за кацапстанским кораблем.
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10.04.2022 19:41 Ответить
Пора, давно пора. Но технически это сделать сложно. Все должно быть сделано точно также, как в свое время совок выпинали из Лиги Наций.
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10.04.2022 20:32 Ответить
 
 