Глава трибуналу над Мілошевичем Найс закликав вигнати росію з Радбезу ООН

Прокурор на процесі над експрезидентом Сербії Слободаном Мілошевичем у Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії Джеффрі Найс закликав світ виключити Росію з Ради безпеки ООН.

Про це він заявив в інтерв’ю Times Radio, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Дуже важливий крок, який слід зробити, - це вигнати Росію з Ради безпеки (ООН. – Ред.) або скасувати її право вето. Це право (вето РФ у Радбезі. - Ред.) еквівалентне тому, що Гітлер отримав би право вето в 1944 році, щоб сказати, кого судитимуть у Нюрнберзі в 1946 році", - сказав Найс.

За його словами, якщо позбавити Росію права вето, то тоді вона може постати перед судом за злочини, пов’язані з агресією проти іншої країни.

Він також зазначив, що інший спосіб притягнути РФ до відповідальності полягає в тому, щоб після закінчення цієї російсько-української війни російські потенційні підсудні були би видані Росією.

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Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у березні за зверненням понад 40 країн оголосив про початок розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.