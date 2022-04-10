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Глава трибуналу над Мілошевичем Найс закликав вигнати росію з Радбезу ООН

найс

Прокурор на процесі над експрезидентом Сербії Слободаном Мілошевичем у Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії Джеффрі Найс закликав світ виключити Росію з Ради безпеки ООН.

Про це він заявив в інтерв’ю Times Radio, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Дуже важливий крок, який слід зробити, - це вигнати Росію з Ради безпеки (ООН. – Ред.) або скасувати її право вето. Це право (вето РФ у Радбезі. - Ред.) еквівалентне тому, що Гітлер отримав би право вето в 1944 році, щоб сказати, кого судитимуть у Нюрнберзі в 1946 році", - сказав Найс.

За його словами, якщо позбавити Росію права вето, то тоді вона може постати перед судом за злочини, пов’язані з агресією проти іншої країни.

Він також зазначив, що інший спосіб притягнути РФ до відповідальності полягає в тому, щоб після закінчення цієї російсько-української війни російські потенційні підсудні були би видані Росією.

Читайте: Представник РФ визнав, що Росія веде війну проти України, - Кислиця на Радбезі ООН

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у березні за зверненням понад 40 країн оголосив про початок розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Автор: 

ООН (3344) росія (65052) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+29
Давно пора
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10.04.2022 18:11
+13
Важко вигнати з Радбезу ООН країну, яка навіть не є членом ООН.
А от повиганяти звідти кацапню - точно треба.
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10.04.2022 18:22
+10
Звідки? З департаменту з прав людини? Права людини і ерефія? Це типу щоб посміятися зробили?
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10.04.2022 18:24
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10.04.2022 18:11 Відповісти
А как это сделать он знает?
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10.04.2022 18:13 Відповісти
Прокисшими ссаными тряпками. Под свист и улюлюканье.
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10.04.2022 18:23 Відповісти
Точно так же как выгнали Тайвань...и посадили на его место Китай...
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10.04.2022 18:27 Відповісти
Tak vygnali uzhe !
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10.04.2022 18:14 Відповісти
Звідки? З департаменту з прав людини? Права людини і ерефія? Це типу щоб посміятися зробили?
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10.04.2022 18:24 Відповісти
пут1нський рейх буде знищений.Дякцю непереможн1й укра1нськ1й арм11!Слава во1нам-героям,захисникам-визволителям! хай живе В1льна Укра1на!
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10.04.2022 18:16 Відповісти
Найс!
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10.04.2022 18:19 Відповісти
Важко вигнати з Радбезу ООН країну, яка навіть не є членом ООН.
А от повиганяти звідти кацапню - точно треба.
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10.04.2022 18:22 Відповісти
Московія - самозванець і аферист. Не існує жодного документу ООН, який визнавав би московію правонаступницею срср у Раді безпеки ООН. Треба просто сказати це вголос на весь світ провідним країнам, починаючи зі США, а потім поставити крапку на генасамблеї ООН.
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10.04.2022 18:38 Відповісти
Вони самі себе проголосили і всі це кацапське гівно з*їли.
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10.04.2022 19:15 Відповісти
бляха муха а що кацапстан досі там ***** за корабликом
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10.04.2022 18:48 Відповісти
наконец-то раздуплились (хоть от каккого-то официального лица) послать кацапстан из совбеза оон в эротическое путешествие вслед за кацапстанским кораблем.
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10.04.2022 19:41 Відповісти
Пора, давно пора. Но технически это сделать сложно. Все должно быть сделано точно также, как в свое время совок выпинали из Лиги Наций.
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10.04.2022 20:32 Відповісти
 
 