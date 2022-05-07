Зеленський нагородив 219 українських захисників

Зеленський нагородив 203 військовослужбовців ЗСУ та 16 військових ГУР.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері підписав укази про нагородження наших героїв. Наших хоробрих захисників і захисниць. Тих, завдяки кому Україна вижила й міцно тримається попри все, що Росія намагається зробити, щоб зламати нас.

Тож нагородами відзначені 203 військовослужбовці Збройних Сил України та 16 військовослужбовців Головного управління розвідки", - сказав президент.

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