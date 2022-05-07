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Новини Війна
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Зеленський нагородив 219 українських захисників

зеленський

Зеленський нагородив 203 військовослужбовців ЗСУ та 16 військових ГУР.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері підписав укази про нагородження наших героїв. Наших хоробрих захисників і захисниць. Тих, завдяки кому Україна вижила й міцно тримається попри все, що Росія намагається зробити, щоб зламати нас.

Тож нагородами відзначені 203 військовослужбовці Збройних Сил України та 16 військовослужбовців Головного управління розвідки", - сказав президент.

Також читайте: Зеленський присвоїв спеціальну відзнаку "За мужність та відвагу" 7 бригадам ЗСУ

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) нагорода (1279)


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тут некоторые истерили по поводу"игде ж обещанные супер-пупер импортные гаубицы?"
Сегодня прилетело на ж\д станцию Молочанска. *********** кучу брони при разгрузке. Инструменты гуглмап в помощь, и смотрим расстояние, откуда могло прилететь ))) Вопрос присутствия обещанного оружия отпадает сам собой. Возникает новый вопрос - что это было?
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07.05.2022 02:24 Відповісти
Шо то було? Мабуть НЛО
Ні сіло, ні впало по небу пливло.
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07.05.2022 07:42 Відповісти
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07.05.2022 11:33 Відповісти
 
 