Зеленський нагородив 219 українських захисників
Зеленський нагородив 203 військовослужбовців ЗСУ та 16 військових ГУР.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ввечері підписав укази про нагородження наших героїв. Наших хоробрих захисників і захисниць. Тих, завдяки кому Україна вижила й міцно тримається попри все, що Росія намагається зробити, щоб зламати нас.
Тож нагородами відзначені 203 військовослужбовці Збройних Сил України та 16 військовослужбовців Головного управління розвідки", - сказав президент.
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Сегодня прилетело на ж\д станцию Молочанска. *********** кучу брони при разгрузке. Инструменты гуглмап в помощь, и смотрим расстояние, откуда могло прилететь ))) Вопрос присутствия обещанного оружия отпадает сам собой. Возникает новый вопрос - что это было?
Ні сіло, ні впало по небу пливло.