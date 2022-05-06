Зеленський присвоїв спеціальну відзнаку "За мужність та відвагу" 7 бригадам ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв спеціальну відзнаку "За мужність та відвагу" кільком бригадам ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському указі №315/2022, розміщеному на офіційному сайті Глави держави.

В указі зазначається: "З метою відзначення мужності та героїзму особового складу військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, а також з нагоди Дня піхоти постановляю:

1. Відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" такі військові частини Сухопутних військ Збройних Сил України:

24 окрема механізована бригада імені короля Данила;

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка;

93 окрема механізована бригада "Холодний Яр";

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада".

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