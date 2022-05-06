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Зеленський присвоїв спеціальну відзнаку "За мужність та відвагу" 7 бригадам ЗСУ

указ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв спеціальну відзнаку "За мужність та відвагу" кільком бригадам ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському указі №315/2022, розміщеному на офіційному сайті Глави держави.

В указі зазначається: "З метою відзначення мужності та героїзму особового складу військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, а також з нагоди Дня піхоти постановляю:

1. Відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" такі військові частини Сухопутних військ Збройних Сил України:

24 окрема механізована бригада імені короля Данила;

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка;

93 окрема механізована бригада "Холодний Яр";

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вручив нагороди військовим і членам родин загиблих захисників, яким присвоєно звання Героя України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) нагорода (1277) 24 омб імені князя Данила Галицького (260) 28 окрема механізована бригада (190) 30 окрема механізована бригада (155) 72 окрема механізована бригада (247) 92 окрема штурмова бригада (256) 93 окрема механізована бригада (298) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154)


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да ты касок лучше привези. аккумуляторов. чтобы волонтеры не собирали.
совок дикий
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06.05.2022 20:11 Відповісти
потрібна й патріотична відзнака.
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06.05.2022 20:44 Відповісти
 
 