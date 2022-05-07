Рашисти втратили контроль над н.п. Циркуни у Харківській області, - Генштаб ЗСУ
Українські захисники здійснили наступ на Харківщині, внаслідок чого російські окупанти втратили контроль над н.п. Циркуни.
Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В результаті наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни.
Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов", - повідомили в Генштабі.
Топ коментарі
+42 Сум
показати весь коментар07.05.2022 18:50 Відповісти Посилання
+35 Алина Иванова #501428
показати весь коментар07.05.2022 18:50 Відповісти Посилання
+35 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар07.05.2022 18:53 Відповісти Посилання
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"Речь идет о британских ракетах Brimstone. Это противокорабельная ракета, но ее можно использовать и для поражения наземных целей. Brimstone уже активно используют наши войска", - говорит Арестович.
Кроме того, по словам Арестовича, ВСУ начинают применять американские гаубицы.
@donikroman
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https://twitter.com/donikroman/status/1522854776303673345 7 ч
Из Харькова наши артилеристы херачили и херачат почти беспрерывно, меняя расположение и не давая рашистам оговтатись, и практически только благодаря им Харьков устоял.