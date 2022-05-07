Рашисти втратили контроль над н.п. Циркуни у Харківській області, - Генштаб ЗСУ

Українські захисники здійснили наступ на Харківщині, внаслідок чого російські окупанти втратили контроль над н.п. Циркуни.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни.

Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов", - повідомили в Генштабі.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 07.05.2022