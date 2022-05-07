УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7514 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 978 22

Рашисти втратили контроль над н.п. Циркуни у Харківській області, - Генштаб ЗСУ

війна

Українські захисники здійснили наступ на Харківщині, внаслідок чого російські окупанти втратили контроль над н.п. Циркуни.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни.

Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов", - повідомили в Генштабі.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 07.05.2022

Автор: 

Генштаб ЗС (6777) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
Героям слава! Залишайтесь живими!
показати весь коментар
07.05.2022 18:50 Відповісти
+35
слава ВСУ!!)))
показати весь коментар
07.05.2022 18:50 Відповісти
+35
показати весь коментар
07.05.2022 18:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям слава! Залишайтесь живими!
показати весь коментар
07.05.2022 18:50 Відповісти
слава ВСУ!!)))
показати весь коментар
07.05.2022 18:50 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2022 18:53 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2022 18:55 Відповісти
Сьогодні потрібно Ківу відправити живцем в землю 😠
показати весь коментар
07.05.2022 18:57 Відповісти
в жомову яму
показати весь коментар
07.05.2022 19:31 Відповісти
Для ківи головне задоволення природних потреб, незалежно звідки поступають гроші, але кінець іуди буде в Пеклі.
показати весь коментар
07.05.2022 19:28 Відповісти
Ну то есть Циркуны освободили? Или это еще не считается за освобождение?
показати весь коментар
07.05.2022 18:57 Відповісти
Украинская армия уже начала применять тяжелое вооружение, полученное от Запада на Изюмском направлении, - сообщил Алексей Арестович

"Речь идет о британских ракетах Brimstone. Это противокорабельная ракета, но ее можно использовать и для поражения наземных целей. Brimstone уже активно используют наши войска", - говорит Арестович.

Кроме того, по словам Арестовича, ВСУ начинают применять американские гаубицы.
показати весь коментар
07.05.2022 19:03 Відповісти
цитировать Люсю - это моветон...
показати весь коментар
07.05.2022 19:12 Відповісти
Це ж наш Лєвітан !
показати весь коментар
07.05.2022 20:07 Відповісти
ты хоть Левитана в живую слышал...?
показати весь коментар
07.05.2022 21:47 Відповісти
Brimstone gde to 12 kilometrov streliajet na bmd ix lozit poxoze kak javelin tolko dalnost drugaja.Ocen tocnyje oni
показати весь коментар
07.05.2022 19:18 Відповісти
Смотря какая. Brimstone2 - на 60 км с самолета, 40 - с вертолета.
показати весь коментар
07.05.2022 19:50 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2022 19:17 Відповісти
Роман Донік

@donikroman

·
https://twitter.com/donikroman/status/1522854776303673345 7 ч

показати весь коментар
07.05.2022 19:21 Відповісти
По поводу арты поддерживаю!
Из Харькова наши артилеристы херачили и херачат почти беспрерывно, меняя расположение и не давая рашистам оговтатись, и практически только благодаря им Харьков устоял.
показати весь коментар
07.05.2022 19:35 Відповісти
храни их Господь!
показати весь коментар
07.05.2022 20:09 Відповісти
А не розповіли як це сталося. Їх там майже оточили і вони самі порозбігалися. Багато артилерії вони просрали.
показати весь коментар
07.05.2022 19:43 Відповісти
А не розповіли як це сталося. Їх там майже оточили і вони самі розбіглися. Орки багато арти просрали там.
показати весь коментар
07.05.2022 19:45 Відповісти
 
 