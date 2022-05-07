Рашисты потеряли контроль над н.п. Циркуны в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

Украинские защитники совершили наступление на Харьковщине, в результате чего российские оккупанты потеряли контроль над н.п. Циркуны.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны.

Противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополья, успеха не имел, понес потери и отошел", - сообщили в Генштабе.

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