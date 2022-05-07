Рашисты потеряли контроль над н.п. Циркуны в Харьковской области, - Генштаб ВСУ
Украинские защитники совершили наступление на Харьковщине, в результате чего российские оккупанты потеряли контроль над н.п. Циркуны.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны.
Противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополья, успеха не имел, понес потери и отошел", - сообщили в Генштабе.
Топ комментарии
+42 Сум
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+35 Алина Иванова #501428
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+35 Максім ХОЙ #398010
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"Речь идет о британских ракетах Brimstone. Это противокорабельная ракета, но ее можно использовать и для поражения наземных целей. Brimstone уже активно используют наши войска", - говорит Арестович.
Кроме того, по словам Арестовича, ВСУ начинают применять американские гаубицы.
@donikroman
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https://twitter.com/donikroman/status/1522854776303673345 7 ч
Из Харькова наши артилеристы херачили и херачат почти беспрерывно, меняя расположение и не давая рашистам оговтатись, и практически только благодаря им Харьков устоял.