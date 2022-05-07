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Новости Война
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Рашисты потеряли контроль над н.п. Циркуны в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

війна

Украинские защитники совершили наступление на Харьковщине, в результате чего российские оккупанты потеряли контроль над н.п. Циркуны.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны.

Противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополья, успеха не имел, понес потери и отошел", - сообщили в Генштабе.

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Генштаб ВС (6465) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+42
Героям слава! Залишайтесь живими!
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07.05.2022 18:50 Ответить
+35
слава ВСУ!!)))
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07.05.2022 18:50 Ответить
+35
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07.05.2022 18:53 Ответить
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Героям слава! Залишайтесь живими!
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07.05.2022 18:50 Ответить
слава ВСУ!!)))
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07.05.2022 18:50 Ответить
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07.05.2022 18:53 Ответить
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07.05.2022 18:55 Ответить
Сьогодні потрібно Ківу відправити живцем в землю 😠
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07.05.2022 18:57 Ответить
в жомову яму
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07.05.2022 19:31 Ответить
Для ківи головне задоволення природних потреб, незалежно звідки поступають гроші, але кінець іуди буде в Пеклі.
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07.05.2022 19:28 Ответить
Ну то есть Циркуны освободили? Или это еще не считается за освобождение?
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07.05.2022 18:57 Ответить
Украинская армия уже начала применять тяжелое вооружение, полученное от Запада на Изюмском направлении, - сообщил Алексей Арестович

"Речь идет о британских ракетах Brimstone. Это противокорабельная ракета, но ее можно использовать и для поражения наземных целей. Brimstone уже активно используют наши войска", - говорит Арестович.

Кроме того, по словам Арестовича, ВСУ начинают применять американские гаубицы.
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07.05.2022 19:03 Ответить
цитировать Люсю - это моветон...
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07.05.2022 19:12 Ответить
Це ж наш Лєвітан !
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07.05.2022 20:07 Ответить
ты хоть Левитана в живую слышал...?
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07.05.2022 21:47 Ответить
Brimstone gde to 12 kilometrov streliajet na bmd ix lozit poxoze kak javelin tolko dalnost drugaja.Ocen tocnyje oni
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07.05.2022 19:18 Ответить
Смотря какая. Brimstone2 - на 60 км с самолета, 40 - с вертолета.
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07.05.2022 19:50 Ответить
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07.05.2022 19:17 Ответить
Роман Донік

@donikroman

·
https://twitter.com/donikroman/status/1522854776303673345 7 ч

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07.05.2022 19:21 Ответить
По поводу арты поддерживаю!
Из Харькова наши артилеристы херачили и херачат почти беспрерывно, меняя расположение и не давая рашистам оговтатись, и практически только благодаря им Харьков устоял.
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07.05.2022 19:35 Ответить
храни их Господь!
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07.05.2022 20:09 Ответить
А не розповіли як це сталося. Їх там майже оточили і вони самі порозбігалися. Багато артилерії вони просрали.
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07.05.2022 19:43 Ответить
А не розповіли як це сталося. Їх там майже оточили і вони самі розбіглися. Орки багато арти просрали там.
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07.05.2022 19:45 Ответить
 
 