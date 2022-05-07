Воины 30-й ОМБр уничтожили ПТРК "Штурм-С" российских оккупантов. ВИДЕО
Воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили ПТРК "Штурм-С" российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Где именно произошло уничтожение, не указывается. Впрочем, опубликовали видео, где зафиксирован именно этот момент.
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+20 DmitrySviridon #501268
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+10 Йцу Кенг #461207
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документальний французський фільм як в цієї красивій країні
чоловікив готують до оборони свого рідного дому. Кожного року
чоловікив призивають на 10 діб в армію на підготовку. Не всіх
відразу а групами й по родах війська. Інструктори ганяють дай Боже!
Тобто резервістів тримають в гарному тонусі! Вік від 19 до 55 років.
Кожному резервісту видається зброя,набої та уніформа.Все це він
зберігає вдома. Відкосячити нікому не вдасться.Лікарі перевірять
все! Й по першому зову швейцарці швиденько дадуть по зубах
кому завгідно бо зброю вони теж мають файну. Система працює
бездоганно! Недаремно ж Папу Римского охороняє швейцарська
гвардія!!!
https://youtu.be/fzLFK0hXOZ8