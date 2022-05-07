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Воины 30-й ОМБр уничтожили ПТРК "Штурм-С" российских оккупантов. ВИДЕО

Воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили ПТРК "Штурм-С" российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Где именно произошло уничтожение, не указывается. Впрочем, опубликовали видео, где зафиксирован именно этот момент.

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армия РФ (19665) Генштаб ВС (6465) уничтожение (7238) техника (1748) 30 отдельная механизированная бригада (154) ПТРК (92)


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Топ комментарии
+20
По тв должно идти обучение всего населения военному делу и все население должно защищать страну, как в Швейцарии! Всем оружие раздать и тогда нигде не будут происходить больше того, что происходило в Буче и Ирпине и т.д. И оккупанты будут получать пули в жбан!
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07.05.2022 16:23 Ответить
+19
Файно *******.
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07.05.2022 16:25 Ответить
+10
Fallout 2022: S.P.E.C.I.A.L. Military Operation... )
https://youtu.be/fzLFK0hXOZ8
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07.05.2022 16:27 Ответить
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По тв должно идти обучение всего населения военному делу и все население должно защищать страну, как в Швейцарии! Всем оружие раздать и тогда нигде не будут происходить больше того, что происходило в Буче и Ирпине и т.д. И оккупанты будут получать пули в жбан!
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07.05.2022 16:23 Ответить
Для України прикладом є Швейцарія! Пару років тому бачив
документальний французський фільм як в цієї красивій країні
чоловікив готують до оборони свого рідного дому. Кожного року
чоловікив призивають на 10 діб в армію на підготовку. Не всіх
відразу а групами й по родах війська. Інструктори ганяють дай Боже!
Тобто резервістів тримають в гарному тонусі! Вік від 19 до 55 років.
Кожному резервісту видається зброя,набої та уніформа.Все це він
зберігає вдома. Відкосячити нікому не вдасться.Лікарі перевірять
все! Й по першому зову швейцарці швиденько дадуть по зубах
кому завгідно бо зброю вони теж мають файну. Система працює
бездоганно! Недаремно ж Папу Римского охороняє швейцарська
гвардія!!!
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07.05.2022 17:40 Ответить
всім та не кожному, послухай трохи новини, мало кожен день різних дурнів затримують, то за стрілянину з автомата то ще якусь фігню зі зброєю, і все по буху. Немає культури поводженння зі зброєю, був такий час, що роздавали всім і впринципі на той момент це було правильно, але тепер те все треба приводити в порядок, якісь курси, провести перевірку тих кому роздали, у алконавтів і нарколиг чи психів забрати, поки біди багато не наробили, хоча не про все і повідомляють.
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07.05.2022 19:03 Ответить
Файно *******.
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07.05.2022 16:25 Ответить
Краще і не скажеш.
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07.05.2022 16:39 Ответить
Fallout 2022: S.P.E.C.I.A.L. Military Operation... )
https://youtu.be/fzLFK0hXOZ8
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07.05.2022 16:27 Ответить
Биг-бада-бум! Мульти-паспорт,мульти-виза.
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07.05.2022 16:31 Ответить
Красівоє
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07.05.2022 16:33 Ответить
По дрібним перемогам,українцям нема рівних. А діяти в тилу ворога вбиваючі смердючих кацапів,то нема кому,взяти хоча б Херсон.
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07.05.2022 16:37 Ответить
З тилу ворога пишете?
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07.05.2022 16:43 Ответить
З чого саме ви так вирішили? Партизанська війна та підпільна робота завжди ведуться без зайвого розголосу. Прикладом того є те, що багато французів дізналися про роботу підпілля лише після закінчення другої світової. Люди ризикують власним життям не для того щоб створювати гарну картинку.
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07.05.2022 17:43 Ответить
хлопком удовлетворен
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07.05.2022 16:51 Ответить
... по ходу шифєр нє помог...
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07.05.2022 16:53 Ответить
Красівая "бавовна".
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07.05.2022 18:15 Ответить
похрен кто и что скажет!! но мне оооочееееень!! понравилось!! (не каждый день такой ШЕДЕВР увидиш!!) откровенно впечатляющие кадры!!
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07.05.2022 23:15 Ответить
 
 