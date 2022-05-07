Воины 30-й ОМБр уничтожили ПТРК "Штурм-С" российских оккупантов. ВИДЕО

Воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили ПТРК "Штурм-С" российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Где именно произошло уничтожение, не указывается. Впрочем, опубликовали видео, где зафиксирован именно этот момент.

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