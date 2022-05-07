Воїни 30-ї ОМБр знищили ПТРК "Штурм-С" російських окупантів. ВIДЕО

Воїни 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ПТРК "Штурм-С" російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Де саме відбулося знищення, не зазначається. Втім, Генштаб ЗСУ опублікував відео, де зафіксовано саме цей момент.

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