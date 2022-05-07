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Ворожий безпілотник "Форпост" збито в Одесі, - ОВА

одеса,жукова

Українська ППО збила в Одесі ворожий БПЛА "Форпост"

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеса. "Мінус" черговий ворожий БПЛА "Форпост". Дякуємо силам ППО!", - написав він.

Автор: 

армія рф (17816) безпілотник (4326) Одеса (5499) знищення (7551)


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07.05.2022 12:09 Відповісти
на том рисунке надо ещё 1н квадратик нарисовать с крестиком
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07.05.2022 12:23 Відповісти
Ще мінус 7 млн. доларів.

І нових Форпостів вже не буде!

Наші ППО-ники найкращі!

Слава Україні!

Смерть москалям!
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07.05.2022 12:12 Відповісти
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07.05.2022 12:22 Відповісти
там до 2000 еще хватает, хотя и с резинкой запускают
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07.05.2022 12:36 Відповісти
Слава ЗСУ‼️❤️💙💛🙏🙏🙏
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07.05.2022 12:55 Відповісти
 
 