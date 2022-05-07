Ворожий безпілотник "Форпост" збито в Одесі, - ОВА
Українська ППО збила в Одесі ворожий БПЛА "Форпост"
Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Одеса. "Мінус" черговий ворожий БПЛА "Форпост". Дякуємо силам ППО!", - написав він.
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