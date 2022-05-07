Вражеский беспилотник "Форпост" сбит в Одессе, - ОВА
Украинская ПВО сбила в Одессе вражеский БПЛА "Форпост".
Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Одесса. Минус очередной вражеский БПЛА "Форпост". Спасибо силам ПВО!" - написал он.
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Наші ППО-ники найкращі!
Слава Україні!
Смерть москалям!