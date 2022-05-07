РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12414 посетителей онлайн
Новости Война
5 596 8

Вражеский беспилотник "Форпост" сбит в Одессе, - ОВА

одеса,жукова

Украинская ПВО сбила в Одессе вражеский БПЛА "Форпост".

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Одесса. Минус очередной вражеский БПЛА "Форпост". Спасибо силам ПВО!" - написал он.

Автор: 

армия РФ (19665) беспилотник (3755) Одесса (7921) уничтожение (7238)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.05.2022 12:09 Ответить
на том рисунке надо ещё 1н квадратик нарисовать с крестиком
показать весь комментарий
07.05.2022 12:23 Ответить
Ще мінус 7 млн. доларів.

І нових Форпостів вже не буде!

Наші ППО-ники найкращі!

Слава Україні!

Смерть москалям!
показать весь комментарий
07.05.2022 12:12 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2022 12:22 Ответить
там до 2000 еще хватает, хотя и с резинкой запускают
показать весь комментарий
07.05.2022 12:36 Ответить
Слава ЗСУ‼️❤️💙💛🙏🙏🙏
показать весь комментарий
07.05.2022 12:55 Ответить
 
 