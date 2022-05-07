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Обмежено експорт з України гречки, жита і вівса, - Мінагрополітики

гречка

В Україні обмежено експорт аграрної продукції, яка може бути в дефіциті. Зокрема, призупинено вивезення з країни гречки, жита та вівса.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"У відповідному рішенні уряду щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного часу закладена необхідність щомісяця переглядати баланси. Наше міністерство це робить. І по тих позиціях, де ми бачимо критичну ситуацію, ми будемо обмежувати експорт. Наприклад, зараз обмежений експорт гречки, важливого для хлібопекарської галузі жита, вівса", − зауважив Висоцький.

За його словами, уряд моніторить ситуацію з продуктами, експорт яких підлягає ліцензуванню. І не регулюватиме вивезення тих товарів, яких в Україні накопичились значні залишки.

"Ми слідкуємо за ситуацію по тих позиціях, на які діє ліцензування експорту − це пшениця, цукор. Щоб розуміти, скільки їх вивозиться, і не давати вивезти більше, ніж є надлишок. Щодо, наприклад, соняшникової олії чи кукурудзи, яких у нас достатньо, тут регулювання немає", − пояснив чиновник.

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Міністерство аграрної політики в щомісячному режимі оновлює баланси і виносить на розгляд Кабміну питання щодо того чи іншого регулювання, щоб фізично були доступні продукти, перш за все, для споживання українцями.

Автор: 

гречка (68) Мінагрополітики (1567) продовольство (337) Висоцький Тарас (89)


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До окончания войны его не ограничивать нужно а запретить вовсе. Пусть бабуины из племени тумба юмба содятся на пенек. По йогурту и спать😉
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07.05.2022 19:19 Відповісти
До нового урожая всё продовольствие нужно попридержать в стране. И растительное масло, и кукурузу, и прочее.
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07.05.2022 19:27 Відповісти
воно то так,але і фермерам і уряду гроші потрібні.Чим платити військовим,пенсіонерам? А фермерам за що купляти пальне чи запчастини?
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07.05.2022 19:47 Відповісти
Ответьте пожалуйста. По каналам говорят шо закрома ломятся от пшеницы, так почему самый стратегический продукт ХЛЕБ дорожает? Почему?
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07.05.2022 19:52 Відповісти
Потому что для того что бы изготовить хлеб зерно его надо привезти на мельницу подорожавшим в два раза топливом, потом муку привезти на хлебзавод где ее выпекут на подорожавшем газе, потом развести по магазинам все тем же дорогим топливом..
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07.05.2022 21:09 Відповісти
Теперь понятна истерика Лаврова
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07.05.2022 21:06 Відповісти
 
 