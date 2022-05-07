Обмежено експорт з України гречки, жита і вівса, - Мінагрополітики

В Україні обмежено експорт аграрної продукції, яка може бути в дефіциті. Зокрема, призупинено вивезення з країни гречки, жита та вівса.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"У відповідному рішенні уряду щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного часу закладена необхідність щомісяця переглядати баланси. Наше міністерство це робить. І по тих позиціях, де ми бачимо критичну ситуацію, ми будемо обмежувати експорт. Наприклад, зараз обмежений експорт гречки, важливого для хлібопекарської галузі жита, вівса", − зауважив Висоцький.

За його словами, уряд моніторить ситуацію з продуктами, експорт яких підлягає ліцензуванню. І не регулюватиме вивезення тих товарів, яких в Україні накопичились значні залишки.

"Ми слідкуємо за ситуацію по тих позиціях, на які діє ліцензування експорту − це пшениця, цукор. Щоб розуміти, скільки їх вивозиться, і не давати вивезти більше, ніж є надлишок. Щодо, наприклад, соняшникової олії чи кукурудзи, яких у нас достатньо, тут регулювання немає", − пояснив чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через війну залишаться незасіяними 3,5 млн гектарів землі, - Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики в щомісячному режимі оновлює баланси і виносить на розгляд Кабміну питання щодо того чи іншого регулювання, щоб фізично були доступні продукти, перш за все, для споживання українцями.