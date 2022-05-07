Ограничен экспорт из Украины гречихи, ржи и овса, - Минагрополитики

В Украине ограничен экспорт аграрной продукции, которая может оказаться в дефиците. В частности, приостановлены вывозы из страны гречки, ржи и овса.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"В соответствующем решении правительства по обеспечению продовольственной безопасности в условиях военного времени заложена необходимость ежемесячно пересматривать балансы. Наше министерство это делает. И по тем позициям, где мы видим критическую ситуацию, мы будем ограничивать экспорт. Например, сейчас ограничен экспорт гречки, важного для хлебопекарной ветви ржи, овса", – отметил Высоцкий.

По его словам, правительство мониторит ситуацию с продуктами, экспорт которых подлежит лицензированию. И не регулировать вывоз тех товаров, которых в Украине накопились значительные остатки.

"Мы следим за ситуацией по тем позициям, на которые действует лицензирование экспорта – это пшеница, сахар. Чтобы понимать, сколько их вывозится, и не давать вывезти больше, чем есть избыток. Что касается, например, подсолнечного масла или кукурузы, которых у нас достаточно, здесь регулирования нет", – объяснил чиновник.

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Министерство аграрной политики в ежемесячном режиме обновляет балансы и выносит на рассмотрение Кабмина вопрос о том или ином регулировании, чтобы физически были доступны продукты, прежде всего, для потребления украинцами.