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За опитуванням 66% європейців підтримують вступ України до ЄС, - Кулеба

кулеба

Керівник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба оприлюднив інформацію про те, що 66% європейців підтримують вступ України до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері. 

Він зазначив: "Зараз твориться історія Європи. Останнє опитування EurobarometerEU демонструє міцну підтримку майбутнього членства України в ЄС (66 %). Європейці також бачать Україну частиною європейської родини (71%). Ми цінуємо цю підтримку. Час європейським політикам робити великі кроки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 66% європейців згодні, що Україна має вступити в ЄС. Проти лише угорці, - опитування.

Автор: 

опитування (1969) Євросоюз (13656) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Прийняти воюючу країну в ЄС? Танунах.
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07.05.2022 19:54 Відповісти
+2
тільки 66?а інші хочуть в таежний союз до путлера-
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07.05.2022 19:54 Відповісти
+1
ты не баранов ты кацапов.
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07.05.2022 19:48 Відповісти
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ты не баранов ты кацапов.
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07.05.2022 19:48 Відповісти
Прийняти воюючу країну в ЄС? Танунах.
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07.05.2022 19:54 Відповісти
Ти не просто "5 копійок", а 5 кацапських копійок.
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07.05.2022 20:07 Відповісти
тільки 66?а інші хочуть в таежний союз до путлера-
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07.05.2022 19:54 Відповісти
Якби ти не був хахало-кацапом, то не писав би хню, а переглянув би всі дані дослідження https://twitter.com/EurobarometerEU EurobarometerEU , а тоді вже розкидався лайном.
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07.05.2022 20:10 Відповісти
Надо, пока война, Беню легализировать, под шумок.
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07.05.2022 20:07 Відповісти
Я тоже -- всеми руками за Украину в Европе!
Но, звыняйтэ, Пановэ -- без жуликов, воров и парашников.
...можно и без Кулебы -- он флюгер у марионетки...
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07.05.2022 20:11 Відповісти
ЦЕНЗОР!!!Тормози с такими новостями!!!нах Украина никому не нужна!!!!!!!!Только для поля БОЯ!!!!!МЕЖДУ СВЕРХ АМЕРИКОЙ ДЕРЖАВОЙ!!!НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ!!!И ПОРАШЕЙ КОТОРОЙ ПРАВИТ КОНЬЧЕННЫЙ ПЛЕШИВЫЙ ДЫБИЛ МАРОЗМАТИК СТАДОМ ЗОМБИРОВАННОГО СТАДА БЕЗМОЗЛОГО МЯСА!!!СКОЛЬКО ПРАВДЫ О БЕЖЕНУАХ ВЫ НЕ ПЕРЕДАДИТЕ!!!И ВОЗВРАЩАТСЯ ОНИ НЕ ХОТЯТ!!!
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07.05.2022 20:30 Відповісти
беженцы конечно не хотят возвращаться-но это пока действуют льготы по беженству,когда их снимут -либо придется стать реальным документированным беженцем(с кучей ограничений),либо интегрироваться на общих основаниях (без льгот-что довольно тяжело оплачивая все самостоятельно,уча язык,сдавая его и т.п.)
Конечно кому уже некуда возвращаться изза разрушенного жилья -будут всячески пытаться остаться
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07.05.2022 21:00 Відповісти
 
 