За опитуванням 66% європейців підтримують вступ України до ЄС, - Кулеба
Керівник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба оприлюднив інформацію про те, що 66% європейців підтримують вступ України до ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
Він зазначив: "Зараз твориться історія Європи. Останнє опитування EurobarometerEU демонструє міцну підтримку майбутнього членства України в ЄС (66 %). Європейці також бачать Україну частиною європейської родини (71%). Ми цінуємо цю підтримку. Час європейським політикам робити великі кроки".
Читайте на "Цензор.НЕТ": 66% європейців згодні, що Україна має вступити в ЄС. Проти лише угорці, - опитування.
Топ коментарі
+2 5 копійок
показати весь коментар07.05.2022 19:54 Відповісти Посилання
+2 Болунгарвік Віталій
показати весь коментар07.05.2022 19:54 Відповісти Посилання
+1 сидней
показати весь коментар07.05.2022 19:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но, звыняйтэ, Пановэ -- без жуликов, воров и парашников.
...можно и без Кулебы -- он флюгер у марионетки...
Конечно кому уже некуда возвращаться изза разрушенного жилья -будут всячески пытаться остаться