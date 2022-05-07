За опитуванням 66% європейців підтримують вступ України до ЄС, - Кулеба

Керівник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба оприлюднив інформацію про те, що 66% європейців підтримують вступ України до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

Він зазначив: "Зараз твориться історія Європи. Останнє опитування EurobarometerEU демонструє міцну підтримку майбутнього членства України в ЄС (66 %). Європейці також бачать Україну частиною європейської родини (71%). Ми цінуємо цю підтримку. Час європейським політикам робити великі кроки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 66% європейців згодні, що Україна має вступити в ЄС. Проти лише угорці, - опитування.