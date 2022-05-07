Согласно опросу, 66% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС, - Кулеба

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба обнародовал информацию о том, что 66% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

Он отметил: "Сейчас созидается история Европы. Последний опрос EurobarometerEU демонстрирует прочную поддержку будущего членства Украины в ЕС (66%). Европейцы также видят Украину частью европейской семьи (71%). Мы ценим эту поддержку. Время европейским политикам делать большие шаги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 66% европейцев согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС. Против только венгры, - опрос