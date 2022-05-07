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Согласно опросу, 66% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС, - Кулеба

кулеба

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба обнародовал информацию о том, что 66% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

Он отметил: "Сейчас созидается история Европы. Последний опрос EurobarometerEU демонстрирует прочную поддержку будущего членства Украины в ЕС (66%). Европейцы также видят Украину частью европейской семьи (71%). Мы ценим эту поддержку. Время европейским политикам делать большие шаги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 66% европейцев согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС. Против только венгры, - опрос

опрос (2854) Евросоюз (17267) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Прийняти воюючу країну в ЄС? Танунах.
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07.05.2022 19:54 Ответить
+2
тільки 66?а інші хочуть в таежний союз до путлера-
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07.05.2022 19:54 Ответить
+1
ты не баранов ты кацапов.
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07.05.2022 19:48 Ответить
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ты не баранов ты кацапов.
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07.05.2022 19:48 Ответить
Прийняти воюючу країну в ЄС? Танунах.
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07.05.2022 19:54 Ответить
Ти не просто "5 копійок", а 5 кацапських копійок.
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07.05.2022 20:07 Ответить
тільки 66?а інші хочуть в таежний союз до путлера-
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07.05.2022 19:54 Ответить
Якби ти не був хахало-кацапом, то не писав би хню, а переглянув би всі дані дослідження https://twitter.com/EurobarometerEU EurobarometerEU , а тоді вже розкидався лайном.
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07.05.2022 20:10 Ответить
Надо, пока война, Беню легализировать, под шумок.
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07.05.2022 20:07 Ответить
Я тоже -- всеми руками за Украину в Европе!
Но, звыняйтэ, Пановэ -- без жуликов, воров и парашников.
...можно и без Кулебы -- он флюгер у марионетки...
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07.05.2022 20:11 Ответить
ЦЕНЗОР!!!Тормози с такими новостями!!!нах Украина никому не нужна!!!!!!!!Только для поля БОЯ!!!!!МЕЖДУ СВЕРХ АМЕРИКОЙ ДЕРЖАВОЙ!!!НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ!!!И ПОРАШЕЙ КОТОРОЙ ПРАВИТ КОНЬЧЕННЫЙ ПЛЕШИВЫЙ ДЫБИЛ МАРОЗМАТИК СТАДОМ ЗОМБИРОВАННОГО СТАДА БЕЗМОЗЛОГО МЯСА!!!СКОЛЬКО ПРАВДЫ О БЕЖЕНУАХ ВЫ НЕ ПЕРЕДАДИТЕ!!!И ВОЗВРАЩАТСЯ ОНИ НЕ ХОТЯТ!!!
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07.05.2022 20:30 Ответить
беженцы конечно не хотят возвращаться-но это пока действуют льготы по беженству,когда их снимут -либо придется стать реальным документированным беженцем(с кучей ограничений),либо интегрироваться на общих основаниях (без льгот-что довольно тяжело оплачивая все самостоятельно,уча язык,сдавая его и т.п.)
Конечно кому уже некуда возвращаться изза разрушенного жилья -будут всячески пытаться остаться
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07.05.2022 21:00 Ответить
 
 