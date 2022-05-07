Согласно опросу, 66% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС, - Кулеба
Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба обнародовал информацию о том, что 66% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.
Он отметил: "Сейчас созидается история Европы. Последний опрос EurobarometerEU демонстрирует прочную поддержку будущего членства Украины в ЕС (66%). Европейцы также видят Украину частью европейской семьи (71%). Мы ценим эту поддержку. Время европейским политикам делать большие шаги".
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Но, звыняйтэ, Пановэ -- без жуликов, воров и парашников.
...можно и без Кулебы -- он флюгер у марионетки...
Конечно кому уже некуда возвращаться изза разрушенного жилья -будут всячески пытаться остаться