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Новини Війна
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Під Маріуполем окупанти знесли пам'ятник гетьману Сагайдачному

мангуш

В окупованому Мангуші Донецької області російські окупанти знесли пам'ятник гетьману Петру Конашевичу-Сагайдачному.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У Мангуші сьогодні окупанти знесли пам'ятник гетьману Сагайдачному та на честь наших захисників. У Маріуполі замість всесвітньої історії та історії України - історія Росії. Все це відбувається під радянськими прапорами", - повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, окупанти хочуть викорчувати все, що пов'язує з Україною, - мову, історію, культуру.

Як зазначає місцеве видання 0629.com.ua, крім пам'ятника, загарбники демонтували кам'яний хрест біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти встановили пам’ятник Леніну у Новій Каховці. ФОТО

Російські державні пропагандистські ЗМІ подали знесення як демонтаж монументів, встановлених за участю "неонацистського "Азова".

Автор: 

Маріуполь (3243) окупація (6748) пам’ятник (931)


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Топ коментарі
+38
А де підори, яки пишуть в твітері, що пам'ятник російській шалаві Єкатеріні 2 в Одесі не можна демонтувати?
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07.05.2022 23:31 Відповісти
+16
Они хоть знают кто такой Сагайдачный?? Они ****** ленина от сталина отличить не могут.
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07.05.2022 23:32 Відповісти
+14
да какая им разница, не ленин и не сталин - значит надо сносить
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07.05.2022 23:34 Відповісти
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Знову плєшивого ілліча поставлять? Гавнюки.
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07.05.2022 23:25 Відповісти
А де підори, яки пишуть в твітері, що пам'ятник російській шалаві Єкатеріні 2 в Одесі не можна демонтувати?
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07.05.2022 23:31 Відповісти
Расєйські "історики",особливо під час правління цієї пруської курви Софії Ангальт-Цербстської шо звала себе Катериною ІІ, так спотворили часопис українських земель, що деякі дєбіли й досі мають за чисту монету міф про заснування нею Одеси. Типу не було до того грецького поселення, фортеці Гаджибей, не було ніякого порту... Ця розбещена пруська лярва шо від своєї нестримної хтивості перлась навіть із конякою, була справжнім катом України, і найкраще місце її пам'яті - на звалищі чи то пак на смітнику історії!!
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08.05.2022 00:10 Відповісти
Гаджибей - не "грецьке поселення! Зараз навіть не відома його назва А от укріплений порт-поселення "Кацюбіїв" що належав Великому князівству Литовському відомий у літописах 15 ст Зафіксований факт прибуття туди посольства Патріарха Константинопольського шо прибуло в Європу "Хаджибей (Гаджибей) - спотворене "Кацюбіїв"
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08.05.2022 00:25 Відповісти
VI- III вв. до н.е. - "Гавань істріян", колонія м.Істрія. Знаходилась на місці теперішньої Одеської затоки. Назву підтверджено двома джерелами античного часу.
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08.05.2022 01:06 Відповісти
Мабуть, назва була Істріан або Істріон (слово "лімне" - гавань - могло випасти з часом).
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08.05.2022 01:21 Відповісти
Фортеця турків Хаджибей з'явилась коли вони захопили замок литовських князів Куцюбіїв.

Доречі, Маріупіль було побудовано на місці козацького поселення Домаха, яке було центром Кальміуської паланки Війська Запорізького Низового.
Запорожців виселили на Кубань, Домаху перецменували. Заселили туди депортованих із завойованого Криму греків
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08.05.2022 01:35 Відповісти
Они хоть знают кто такой Сагайдачный?? Они ****** ленина от сталина отличить не могут.
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07.05.2022 23:32 Відповісти
да какая им разница, не ленин и не сталин - значит надо сносить
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07.05.2022 23:34 Відповісти
Сегодня, некоторые эксперты начали обговаривать такой интересный момент - Помните какой подарок сделало ***** Байдену, когда он давал пресс-конференцию в Польше? Вы думаете Байден забыл о таком подарке от *****? Конечно же нет и подготовил очень интересный подарок бункерному нацисту на 9 мая. Поэтому, берегите себя - скоро начнется самое интересное для Украины и украинцев и очень печальное для рашистов.
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07.05.2022 23:32 Відповісти
окупанти знімають "масове святкування" 9 травня на Херсонщині ну дуже масове)))





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07.05.2022 23:34 Відповісти
Петушиная тусовка
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07.05.2022 23:35 Відповісти
Невже і "гости" є?
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07.05.2022 23:39 Відповісти
****, рідний Скадовськ, їх там 600 штук засіло, ******* кацапів
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07.05.2022 23:47 Відповісти
Головне, що буде ансабєль пєсні і тряскі.
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08.05.2022 00:35 Відповісти
невже "хор александровского"?
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08.05.2022 08:31 Відповісти
Тут на Бандеру или нацистов не спишешь.
Эта мразь хочет уничтожить украинскую историю и культуру. Любого, кто поимел москалей вычеркнут.
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07.05.2022 23:38 Відповісти
Мавпи!
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07.05.2022 23:38 Відповісти
восстановим в москве
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07.05.2022 23:42 Відповісти
Надо же куда то унитаз водрузить. Вот место и готовят.
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07.05.2022 23:44 Відповісти
А у нас "не на часі"
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07.05.2022 23:45 Відповісти
А тут в нас дехто скиглить : "ні -зззя трогать пам'ятнікі вілікім рюсськім паєтам і дєятєлям іскусства!" А орки тим часом "нічтожє сумняшєся" нищать усе що хоч якось пов'язане з Україною та усім українським!! І негайно встановлюють свої виродкові "манумєнти" та перейменовують на свій збочений лад назви наших міст, селищ та наших вулиць! Бо головна їх мета - ПОВНЕ ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ЯВИЩА!!! Взагалі! А ви й далі читайте "вілікага" пушкіна та толстого(праонук якого сидить у госдурі параші та усім чим може допомагає нищити Україну)😡
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07.05.2022 23:48 Відповісти
Обманкручивание - это задача номер один у кремлядей.
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07.05.2022 23:54 Відповісти
Амеры дали нам арту способную окупантов в Мариуполе забыть что они захватили город. Почему до сих пор не слышно чтобы наша арта работала по окупантах? Или будем наблюдать как в Донецке рашисты устраивали свои порядки и вырезали проукраинских людей. Патамушта низзя стрелять по окупантам захватившим город, мыженетакиекакани....
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07.05.2022 23:56 Відповісти
Не добъет
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08.05.2022 00:23 Відповісти
Байданенко підкидає чергову партію снарядів 155 калібру. На все свій час
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08.05.2022 08:32 Відповісти
Дарма Сагайдачний свого часу не зруйнував мацкву, пожалів "православних".
Ту саму помилку зробив останній січовий отаман Петро Калнишевський, не чинив опір руцкім вайскам, які руйнували Січ. Обидва мабуть теж хотіли побачити мир в глазах чи ще десь.
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08.05.2022 00:19 Відповісти
Про "пожалів маскву" - то міф, схожий на кацапський фейк, Сагайдачний був не з того тіста, аби жаліть когось, тим паче кацапів. Похід був спільний з поляками, причина була радше прагматичного характеру, через військові чи політичні обставини. І не факт, що звичайне зруйнування маскви суттєво змінило б хід подій.
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08.05.2022 00:31 Відповісти
ну гірше би то напевно не стало би, як би її таки зруйнували би.
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08.05.2022 01:04 Відповісти
Не надо воевать с памятниками, говорили они.
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08.05.2022 00:23 Відповісти
Сагайдачний їм фігурних #іздюлєй виписував на їхніх територіях, от вони досі обісрані й лазять.
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08.05.2022 00:25 Відповісти
А чого ви від кончених кацапів чекали.
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08.05.2022 00:30 Відповісти
Уйопкі одічалиє вже не знають, як їм деукраїнізувати Україну.
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08.05.2022 00:32 Відповісти
Сагайдачному нужно памятник в каждом городе, наш гетьман который стучал в ворота москвы и любезно просил открыть и выйти.
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08.05.2022 01:22 Відповісти
москалі в лаптях на мордорі не бачили асфальту і унітазів, хіба що в телевізорі

а ці дибіли затіяли війну на десятки мільярдів щоб поміняти пам'ятники і провести парад в іншій країні
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08.05.2022 01:37 Відповісти

що мають на увазi кацапо-ординськi шизо-фашисти коли говорять про денацифiкацiю?


знищити все українське в Українi, українцiв перетворити в хАхлiв, а краще просто в кацапiв другого гатунку, ще краще найбiльш активних знищити витiснити у сибiр, далекий схiд, забути мову заборонити ii, забути справжню iсторiю, забути про саму Україну.


просто геноцид, геноцид українцiв, який проводить москва з невеликими перервами з 1654 року...
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08.05.2022 01:38 Відповісти
На жаль, так.
І дуже прикро, що до стількох українців це ще не дійшло за стільки часу.

Як можна було вірити в якесь =браЦтво=, я не знаю.
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08.05.2022 02:10 Відповісти
Ну що,грьобані зебобіли,важливе тільки та що можно на хліб намазати.
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08.05.2022 07:37 Відповісти
Ця наволоч завжди зносить все те, що підтримує національний дух українців....
Українці, вчіть історію своєї країни, щоб вам козломорді потім не розповідали "свою версію" нашої історії....
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08.05.2022 09:15 Відповісти
 
 