Під Маріуполем окупанти знесли пам'ятник гетьману Сагайдачному
В окупованому Мангуші Донецької області російські окупанти знесли пам'ятник гетьману Петру Конашевичу-Сагайдачному.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У Мангуші сьогодні окупанти знесли пам'ятник гетьману Сагайдачному та на честь наших захисників. У Маріуполі замість всесвітньої історії та історії України - історія Росії. Все це відбувається під радянськими прапорами", - повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенка, окупанти хочуть викорчувати все, що пов'язує з Україною, - мову, історію, культуру.
Як зазначає місцеве видання 0629.com.ua, крім пам'ятника, загарбники демонтували кам'яний хрест біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні.
Російські державні пропагандистські ЗМІ подали знесення як демонтаж монументів, встановлених за участю "неонацистського "Азова".
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Доречі, Маріупіль було побудовано на місці козацького поселення Домаха, яке було центром Кальміуської паланки Війська Запорізького Низового.
Запорожців виселили на Кубань, Домаху перецменували. Заселили туди депортованих із завойованого Криму греків
Эта мразь хочет уничтожить украинскую историю и культуру. Любого, кто поимел москалей вычеркнут.
Ту саму помилку зробив останній січовий отаман Петро Калнишевський, не чинив опір руцкім вайскам, які руйнували Січ. Обидва мабуть теж хотіли побачити мир в глазах чи ще десь.
а ці дибіли затіяли війну на десятки мільярдів щоб поміняти пам'ятники і провести парад в іншій країні
що мають на увазi кацапо-ординськi шизо-фашисти коли говорять про денацифiкацiю?
знищити все українське в Українi, українцiв перетворити в хАхлiв, а краще просто в кацапiв другого гатунку, ще краще найбiльш активних знищити витiснити у сибiр, далекий схiд, забути мову заборонити ii, забути справжню iсторiю, забути про саму Україну.
просто геноцид, геноцид українцiв, який проводить москва з невеликими перервами з 1654 року...
І дуже прикро, що до стількох українців це ще не дійшло за стільки часу.
Як можна було вірити в якесь =браЦтво=, я не знаю.
Українці, вчіть історію своєї країни, щоб вам козломорді потім не розповідали "свою версію" нашої історії....