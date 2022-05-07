Під Маріуполем окупанти знесли пам'ятник гетьману Сагайдачному

В окупованому Мангуші Донецької області російські окупанти знесли пам'ятник гетьману Петру Конашевичу-Сагайдачному.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У Мангуші сьогодні окупанти знесли пам'ятник гетьману Сагайдачному та на честь наших захисників. У Маріуполі замість всесвітньої історії та історії України - історія Росії. Все це відбувається під радянськими прапорами", - повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, окупанти хочуть викорчувати все, що пов'язує з Україною, - мову, історію, культуру.

Як зазначає місцеве видання 0629.com.ua, крім пам'ятника, загарбники демонтували кам'яний хрест біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні.

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Російські державні пропагандистські ЗМІ подали знесення як демонтаж монументів, встановлених за участю "неонацистського "Азова".