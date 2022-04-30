Російські окупанти встановили пам’ятник Леніну у Новій Каховці. ФОТО
В окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині на центральній площі військові РФ встановили пам'ятник Володимиру Леніну.
Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніна у тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленінопад 2.0", - розповів він.
Короче, тот сумасшедший взгляд на известной фотографии был, скорей всего, не от сифилиса. А от осознания своей судьбы и количества крови, которая будет в будущем из-за его деятельности.
знайшли "проізвєдєніє іскусства"
Все естественно это будет после войны удалено ,...
Завтра они если захотят то и Сталина воскресят
а то шо вони ***** тут нікому не нужні так це нікого не їбе - ні їбе -Байрактарa
Членінці довбані..
Світогляд касабів.
Пі....ц
Це у них замість автомобільних іконок...
Точніше, у доповнення до них.
Больше никакой жалости - уничтожать ********************** вдребезги сразу на пьедесталах
Пам"ятник кати прокляті встановили
Історії не знають прокляті потвори
недорозвиток той хід історії змінив
Всю росію повністю розвалив
тепер інший вовік - шизофренік
Добити вщент своїх захотів
25 ТИСЯЧ вже в могили положив .
Кстати урок усвоили. Теперь этих истуканов после снятия сразу в дробильную машину и переплавку.
Интимная переписка Ленина и Зиновьева в интернете есть.
Путин тоже не прочь бы оприходовать Володеньку Ульянова-Бланка,
но тот слегка завонялся. Потому - хотя бы памятник.