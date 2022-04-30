Російські окупанти встановили пам’ятник Леніну у Новій Каховці. ФОТО

В окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині на центральній площі військові РФ встановили пам'ятник Володимиру Леніну.

Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніна у тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленінопад 2.0", - розповів він.

