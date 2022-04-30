Российские оккупанты установили памятник Ленину в Новой Каховке. ФОТО
В оккупированной россиянами Новой Каховке в Херсонской области на центральной площади военные РФ установили памятник Владимиру Ленину.
Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленина во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны - будет ленинопад 2.0", - рассказал он.
Короче, тот сумасшедший взгляд на известной фотографии был, скорей всего, не от сифилиса. А от осознания своей судьбы и количества крови, которая будет в будущем из-за его деятельности.
знайшли "проізвєдєніє іскусства"
Все естественно это будет после войны удалено ,...
Завтра они если захотят то и Сталина воскресят
а то шо вони ***** тут нікому не нужні так це нікого не їбе - ні їбе -Байрактарa
Членінці довбані..
Світогляд касабів.
Пі....ц
Це у них замість автомобільних іконок...
Точніше, у доповнення до них.
Больше никакой жалости - уничтожать ********************** вдребезги сразу на пьедесталах
Пам"ятник кати прокляті встановили
Історії не знають прокляті потвори
недорозвиток той хід історії змінив
Всю росію повністю розвалив
тепер інший вовік - шизофренік
Добити вщент своїх захотів
25 ТИСЯЧ вже в могили положив .
Кстати урок усвоили. Теперь этих истуканов после снятия сразу в дробильную машину и переплавку.
Интимная переписка Ленина и Зиновьева в интернете есть.
Путин тоже не прочь бы оприходовать Володеньку Ульянова-Бланка,
но тот слегка завонялся. Потому - хотя бы памятник.