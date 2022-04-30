Российские оккупанты установили памятник Ленину в Новой Каховке. ФОТО

В оккупированной россиянами Новой Каховке в Херсонской области на центральной площади военные РФ установили памятник Владимиру Ленину.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленина во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны - будет ленинопад 2.0", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Геническе рашисты вывесили советское знамя и восстановили памятник Ленину. ФОТО