14 576 82

Российские оккупанты установили памятник Ленину в Новой Каховке. ФОТО

В оккупированной россиянами Новой Каховке в Херсонской области на центральной площади военные РФ установили памятник Владимиру Ленину.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленина во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны - будет ленинопад 2.0", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Геническе рашисты вывесили советское знамя и восстановили памятник Ленину. ФОТО

Российские оккупанты установили памятник Ленину в Новой Каховке 01

армия РФ (20375) Ленин Владимир (574) Новая Каховка (155) памятник (2244) россия (96953) Федоров Михаил (526)
+56
оце дебіли
30.04.2022 14:57 Ответить
+38
ну...каждому свои памятники )))

Минус С-300 врага: Защитники Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс С-300. Вражеская техника была поражена с помощью ударного турецкого беспилотника Bayraktar и благодаря мастерству его украинского оператора.

Ролик http://t.me/AFUStratCom/1064 опубликован на Facebook-странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины
30.04.2022 15:05 Ответить
+35
Так я сколько говорил что нужно было не на хранения ето говно тащить а на утилизацию. Вот вам и результат нашего идиотизма и либеральности в етом смысле. Сепары втихаря ходили молились на ето говно а теперь наконец то дождались и вытащили обратно.
30.04.2022 15:07 Ответить
30.04.2022 14:57 Ответить
кінчені дебіли, дозвольте додати
30.04.2022 15:01 Ответить
Смешная новость👍 С памятником это они классно придумали ❗
30.04.2022 15:37 Ответить
Це якійсь ...здець. Ось чого вони хочуть. І їм допомогають місцеві комуністи - колобаранти.
30.04.2022 16:46 Ответить
А рядом надо памятник путину установить.
30.04.2022 15:00 Ответить
В виде дряблого фаллоса.
30.04.2022 15:22 Ответить
V vide kuci govna.
30.04.2022 15:58 Ответить
Тобто якесь падло місцеве десь сберігало цього бетонного істукана?
30.04.2022 15:00 Ответить
ну вони ж його зняли з того ж постаменту під час декомунізації і сховали до кращих часів, ось дочекалися
30.04.2022 15:02 Ответить
Так я сколько говорил что нужно было не на хранения ето говно тащить а на утилизацию. Вот вам и результат нашего идиотизма и либеральности в етом смысле. Сепары втихаря ходили молились на ето говно а теперь наконец то дождались и вытащили обратно.
30.04.2022 15:07 Ответить
де візовий режим з парашкою і розрив дип відносин що повинно було бути на наступний день після того як Крим захопили... де укріплені кордони з військовими частинами пво артилерією по всьому кордону... де заборона всього російського... ото ж бо...
30.04.2022 15:12 Ответить
Согласен на 100%. Зло нужно утилизировать сразу. Иначе оно притягивает еще большее Зло. Вот и имеем последствия к сожалению
30.04.2022 15:13 Ответить
Так они из навоза сделают копию за полтора часа. И будут в дождь зонтики над ним держать. Они конченые
30.04.2022 15:37 Ответить
А зірку хто поцепив?
30.04.2022 16:38 Ответить
Куди? На лоба?
30.04.2022 16:48 Ответить
Спочатку дивимось уважно фото, а потім КУДИ.
30.04.2022 19:52 Ответить
так членин же придумал Украину, ведь так сказал великий *****...ничего не понимаю. что у кацапов в голове...
30.04.2022 15:00 Ответить
Найцікавішим є те що возвеличуючи царя-імператора Миколу 2 в РФії ставлять памятники його вбивцеві Леніну. Тут або труси треба одягати або хрестик знімати
30.04.2022 17:38 Ответить
Орест Лютий - Звалили Бюста
30.04.2022 15:00 Ответить
тьху, *****, щоб ви здохли підари смердючі
30.04.2022 15:00 Ответить
30.04.2022 15:01 Ответить
А на Галапагосских островах обезьяны установили памятник Дарвину (новости культуры).
30.04.2022 16:05 Ответить
Ето ради того десятки тысяч русофашистов пустили под утилизацию чтобы Членина притащить и поставить ради посмешища? Ой дебилы. Завтра етого упыря Членина будем за голову тащить на мусорку
30.04.2022 15:01 Ответить
Кацапи , ну ви кончені ідіоти і тупі потвори
30.04.2022 15:02 Ответить
Никто и не сомневается
30.04.2022 16:12 Ответить
Некроманія
30.04.2022 15:03 Ответить
я думав свого привезуть.. він на жарі засмердиться і викинуть
30.04.2022 15:03 Ответить
Херсонська область завжди відрізнялася значним відсотком кацапськоі вати ще за мирних часів. Нічого, скоро все зміниться на краще. А того мерця клятого поховають на смитнику десь біля сраної москви. Його вже давно Господь прокляв, цю москальську наволоч. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
30.04.2022 15:04 Ответить
І нічого дивного нема що хочуть на колишньму татарському кладовищі в Севастополі парк влаштувати. Он у Маскві коло цвинтаря кілька разів на рік паради влаштовують ( на Красній площі біля МАвзолея і цвинтаря коло стіни Кремля)
30.04.2022 17:42 Ответить
Неутиліізація трупів: - отруплює
30.04.2022 15:04 Ответить
30.04.2022 15:05 Ответить
если не открылось )
https://news.obozrevatel.com/tv/zrk-mp4.htm https://news.obozrevatel.com/tv/zrk-mp4.htm

30.04.2022 15:07 Ответить
К сожалению, не весь С-300, а только одну из пусковых.
30.04.2022 15:26 Ответить
Остальные в ожидании своей ракеты или снаряда 15,5 см
30.04.2022 16:17 Ответить
Жаль что нельзя было захватить.
30.04.2022 17:09 Ответить
Це той самий, що створив Нацистську Україну?
30.04.2022 15:07 Ответить
***** має надати наказ на знищення тих, хто наказав встановити членіна.
30.04.2022 15:13 Ответить
он советскую Украину сделал, а хохлы ее превратили в нацистскую-бандеровскую. Что ты дурака из себя строишь идиотскими вопросами?
01.05.2022 05:03 Ответить
Надо вложить ему в руку чёрную метку и делать ставки, сколько простоит. Я даю не больше трёх недель...
30.04.2022 15:12 Ответить
православні сатаністи
30.04.2022 15:14 Ответить
Вот же Ленину достаётся в последние годы. Мало того, что в Мавзолее его бренное тело мучают- не дают захоронится нормально. Так ещё, то ставят, то убирают- наверное Бог наказывает дедка из-за своего атеизма, который он в нёс в массы. Хотя всем на самом деле насрать по большому счёту на него. Теперь это уже символ курса страны. Уверен, что скоро опять на свалку.
Короче, тот сумасшедший взгляд на известной фотографии был, скорей всего, не от сифилиса. А от осознания своей судьбы и количества крови, которая будет в будущем из-за его деятельности.
30.04.2022 15:14 Ответить
А где толпы ликующих по данному поводу украинцев?
30.04.2022 15:15 Ответить
У ***** дідусь був кухарем членіна,потім сраліна...
30.04.2022 15:15 Ответить
Не факт-підтвердження ніде немає,вся його біографія-брехня,хз звідки воно вилізло
30.04.2022 16:24 Ответить
*************** на ютубе частично восполнит информацию
30.04.2022 16:40 Ответить
ото ж треба було знищити, а не по ничках ховати
знайшли "проізвєдєніє іскусства"
30.04.2022 15:16 Ответить
а что оно бы поменялось, если в мозгах ветер, привезли бы с днр, если хотят то сделают
Все естественно это будет после войны удалено ,...
Завтра они если захотят то и Сталина воскресят
30.04.2022 15:34 Ответить
Е*анутым нет покоя )
30.04.2022 15:16 Ответить
"Срущий мир" не способен нести развитие и цивилизацию. Он способен только навязывать говно, выброшенное на свалку Истории, никому на хрен не нужное и забытое.
30.04.2022 15:18 Ответить
ленінці до України прийшли...
а то шо вони ***** тут нікому не нужні так це нікого не їбе - ні їбе -Байрактарa
30.04.2022 15:19 Ответить
всі такі пам'ятники на балансі і у дворах підприємств ЖКХ ..Чи законне буде знищення юредично? В законі ,що прописано чи вони підоягають знищенню чи що яка їх доля по закону ?
30.04.2022 15:20 Ответить
І де вони його взяли ?
Членінці довбані..
30.04.2022 15:21 Ответить
нон стоп будемо вас ********* лапті вонючі - не всі поранені відповзуть це як у Віті настромленіе буде....
30.04.2022 15:23 Ответить
РАШИЗМ...Комунізм.
Світогляд касабів.
Пі....ц
30.04.2022 15:27 Ответить
Знести разом з постаментом, а в акті написати: " Самртужки злазив з постаменту, послизнувся, впав і т.д."
30.04.2022 15:27 Ответить
Сук, знову прийдеться цю ***** знімати
30.04.2022 15:30 Ответить
Цим недоумкам комунізму вже й психушка не допоможе, тільки шнурок на шию.
30.04.2022 15:30 Ответить
Послідовники секти московського православного ленінізму.
30.04.2022 15:30 Ответить
які кончені, цікаво а чому не путлеру?
30.04.2022 15:39 Ответить
Підари встановили пам'ятник підару.
30.04.2022 15:42 Ответить
Робота для однієї ракети
30.04.2022 15:43 Ответить
Та не переймайтесь.
Це у них замість автомобільних іконок...
Точніше, у доповнення до них.
30.04.2022 15:51 Ответить
Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни ..... поки поряд з "членіном" не будуть висіти зрадники,котрі здали Південь України все, що навішує на вуха віцепремєр (коли дикуни заберуться,,,,,а їх тепер сраною мітлою хер виженеш) тільки війсковими діями , є звичайне бла -бла - бла
30.04.2022 15:52 Ответить
Отсталые неандертальцы - сектанты.
30.04.2022 15:53 Ответить
Где они эти памятники берут ?

Больше никакой жалости - уничтожать ********************** вдребезги сразу на пьедесталах
30.04.2022 15:57 Ответить
а памятник януковощу?
30.04.2022 16:03 Ответить
ідолу своєму - вбивці Мільйонів

Пам"ятник кати прокляті встановили

Історії не знають прокляті потвори

недорозвиток той хід історії змінив

Всю росію повністю розвалив

тепер інший вовік - шизофренік

Добити вщент своїх захотів

25 ТИСЯЧ вже в могили положив .
30.04.2022 16:12 Ответить
🤪🤪🤪😂🤕🤕
30.04.2022 16:24 Ответить
Вот видите, ватникам, которые говорят, что нет разницы, кому памятник, на самом деле есть разница. Сразу ленина воткнули.
30.04.2022 16:25 Ответить
уроды кацапские!
30.04.2022 16:30 Ответить
им не мешают вот и ставят
30.04.2022 16:40 Ответить
Кацапье скрізь своїх істуканів розставляють та моляться на них.
30.04.2022 16:40 Ответить
придурки
30.04.2022 17:01 Ответить
У рабов истукан ихнего господина всегда должен быть на центральном месте. Только столетие перепутали. Теперь надо было сразу ставить памятник Путину.

Кстати урок усвоили. Теперь этих истуканов после снятия сразу в дробильную машину и переплавку.
30.04.2022 17:13 Ответить
І накуя він нам? Чи будуть тікати, з собою заберуть?
30.04.2022 17:26 Ответить
в Киеве предлагают музеи строить с такими памятниками.... ну ну надеюсь уже всем адекватным людям понятно, что нужно уничтожать их под ноль
30.04.2022 17:52 Ответить
На наступній неділі цей пам'ятник сам навернеться і ще придушить москаля.
30.04.2022 18:21 Ответить
Де вони його взяли?
30.04.2022 19:26 Ответить
Памятник пассивному *********, партнёру Зиновьева и других.
Интимная переписка Ленина и Зиновьева в интернете есть.
Путин тоже не прочь бы оприходовать Володеньку Ульянова-Бланка,
но тот слегка завонялся. Потому - хотя бы памятник.
30.04.2022 19:32 Ответить
Пам'ятник Лєніну в Польщі. Оригінальне рішення проблеми декомунізації.

30.04.2022 19:42 Ответить
Дедушка скончался.
30.04.2022 23:06 Ответить
 
 