Соціал-демократична партія Німеччини, яка входить до правлячої коаліції, перегляне політику щодо Росії
Лідер правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив, що його партія перегляне свою політику щодо Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це він заявив виданню "Welt am Sonntag".
"Якщо в основній програмі СДПН йдеться, що безпека в Європі може бути досягнута лише з Росією, то ми бачимо, що на нинішньому фоні війни це вже не так", - сказав він.
Нові засади зовнішньої політики та політики безпеки має визначити внутрішньопартійна комісія.
"У майбутньому нам доведеться набагато тісніше співпрацювати з країнами Східної Європи", - додав Клінгбайль, відзначивши, що партія занадто багато зосереджувалася на Росії.
Топ коментарі
+16 шеколадный зае%ец
показати весь коментар07.05.2022 23:38 Відповісти Посилання
+8 Aleks T #464436
показати весь коментар08.05.2022 00:03 Відповісти Посилання
+4 MAKAROV #508144
показати весь коментар07.05.2022 23:40 Відповісти Посилання
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Повні неадеквати. Це партія Штайнмайєра? Недивно. Безпека з рашкою в їх уявленні мабуть знищення всього живого, як русня це зробила в Маріуполі.
Но, всё в том что они проходят через Сирию, а там сидит уже более 50лет
росия, и блокирует все возможные строительства. Зачем им конкуренты.
Вот основная цель присутствия. С этим сейчас столкнулась Европа. Частично решается за счёт Азербайджана и Средней Азии, через Турцию и на Балканы.