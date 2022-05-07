Соціал-демократична партія Німеччини, яка входить до правлячої коаліції, перегляне політику щодо Росії

Лідер правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив, що його партія перегляне свою політику щодо Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це він заявив виданню "Welt am Sonntag".

"Якщо в основній програмі СДПН йдеться, що безпека в Європі може бути досягнута лише з Росією, то ми бачимо, що на нинішньому фоні війни це вже не так", - сказав він.

Нові засади зовнішньої політики та політики безпеки має визначити внутрішньопартійна комісія.

"У майбутньому нам доведеться набагато тісніше співпрацювати з країнами Східної Європи", - додав Клінгбайль, відзначивши, що партія занадто багато зосереджувалася на Росії.

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