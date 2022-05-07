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Соціал-демократична партія Німеччини, яка входить до правлячої коаліції, перегляне політику щодо Росії

німеччина

Лідер правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив, що його партія перегляне свою політику щодо Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це  він заявив виданню "Welt am Sonntag".

"Якщо в основній програмі СДПН йдеться, що безпека в Європі може бути досягнута лише з Росією, то ми бачимо, що на нинішньому фоні війни це вже не так", - сказав він.

Нові засади зовнішньої політики та політики безпеки має визначити внутрішньопартійна комісія.

"У майбутньому нам доведеться набагато тісніше співпрацювати з країнами Східної Європи", - додав Клінгбайль, відзначивши, що партія занадто багато зосереджувалася на Росії.

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Автор: 

Німеччина (7480) росія (66060)


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Топ коментарі
+16
падаждите, вы шо так резго, ннада падумать , узбагоится, пагаварить с пуцей, ой ну вы прям как не родные
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07.05.2022 23:38 Відповісти
+8
Есть немало проектов трубопроводов из ОАЭ и Аравии, ещё до 1974года.
Но, всё в том что они проходят через Сирию, а там сидит уже более 50лет
росия, и блокирует все возможные строительства. Зачем им конкуренты.
Вот основная цель присутствия. С этим сейчас столкнулась Европа. Частично решается за счёт Азербайджана и Средней Азии, через Турцию и на Балканы.
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08.05.2022 00:03 Відповісти
+4
Якщо в основній програмі СДПН йдеться, що безпека в Європі може бути досягнута лише з Росією, Джерело:
------
Повні неадеквати. Це партія Штайнмайєра? Недивно. Безпека з рашкою в їх уявленні мабуть знищення всього живого, як русня це зробила в Маріуполі.
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07.05.2022 23:40 Відповісти
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падаждите, вы шо так резго, ннада падумать , узбагоится, пагаварить с пуцей, ой ну вы прям как не родные
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07.05.2022 23:38 Відповісти
Якщо в основній програмі СДПН йдеться, що безпека в Європі може бути досягнута лише з Росією, Джерело:
------
Повні неадеквати. Це партія Штайнмайєра? Недивно. Безпека з рашкою в їх уявленні мабуть знищення всього живого, як русня це зробила в Маріуполі.
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07.05.2022 23:40 Відповісти
Кёнигсберг - это Германия!!!
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07.05.2022 23:51 Відповісти
не зовсім так,історично належала Пруссії та Польщі,та ніколи не була російською.
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08.05.2022 00:39 Відповісти
Нужно строить всей Европе новые газопроводы и нефтепроводы в ОАЭ и Саудовскую Аравию!
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07.05.2022 23:53 Відповісти
D
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07.05.2022 23:56 Відповісти
Есть немало проектов трубопроводов из ОАЭ и Аравии, ещё до 1974года.
Но, всё в том что они проходят через Сирию, а там сидит уже более 50лет
росия, и блокирует все возможные строительства. Зачем им конкуренты.
Вот основная цель присутствия. С этим сейчас столкнулась Европа. Частично решается за счёт Азербайджана и Средней Азии, через Турцию и на Балканы.
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08.05.2022 00:03 Відповісти
https://twitter.com/UAWeapons/status/1523027490230444035?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523027821525966848%7Ctwgr%5E%7Ctwc https://twitter.com/UAWeapons/status/1523027490230444035?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523027821525966848%7Ctwgr%5E%7Ctwc

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08.05.2022 00:29 Відповісти
Ловко рашка підсадила Німеччину на свою газову голку
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08.05.2022 00:33 Відповісти
Так і саме ця домінуюча партія винна ,що у ФРН закрили всі АЕС ,а могли б як французи розвиватися без російського газу та вугілля.
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08.05.2022 00:42 Відповісти
спонсор партії часом не газпром?
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08.05.2022 01:25 Відповісти
коли обісра*лися- пізно шукати клозет
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08.05.2022 05:57 Відповісти
 
 