Зеленський запропонував Шольцу і Штайнмаєру приїхати до Києва 9 травня
Українська сторона запросила канцлера Німеччини Олафа Шольца і федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра приїхати з візитом до Києва.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Королівському інституту міжнародних відносин (Chatham House), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Канцлер Шольц запрошений до Києва, запрошення залишається в силі. Він міг би зробити цей потужний політичний крок, приїхавши сюди 9 травня. Я не буду пояснювати, я думаю, ви повинні розуміти чому. Іноді в історії ми маємо робити певні кроки заради нашої єдності, навіть якщо у відносинах є якась прохолода", - зазначив Зеленський.
Президент також повідомив, що вчора розмовляв з Штайнмаєром і теж запросив його.
"Я передав через нього запрошення канцлеру. Україна особливо відкрита під час війни. Ви можете приїхати в будь-який час", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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а то ещё попрется туда каяться перед московскими выродками-агрессорами. С социал-демократов такое станется...
бо на 9-те моцкалі можуть чимось потужним потрафіть по місту, а так - ні, бо там .... німці
"Ображена ковбаса посла Мельника"
https://www.youtube.com/watch?v=-IWTODd1Bbo
ты меня называла"(с)
Два симпатика Путіна, два Путин-ферштейна в Київ якраз 9-го травня ? Якщо б у Москву, то бігом в напів зігнутому в позі Z...
Есть 8 мая - Victory Day……
Поэтому не совсем понятно - на фига 9 мая?!……
тролінгбикування для лайків фанів 95 кварталу, а не вивірене, дипломатичне рішення Президента України.
Либо я Капитан Очевидность в смысле предложения решения, которое лежало на поверхности, либо этот форум кто-то в ОП почитывает
Но если это случится, то это будет контрольный выстрел по х*йлостану.
Наилучший в политическом плане выход для Шольца - это всё-таки прибыть в Киев с покаянием и с парой миллиардов евро финансовой помощи для Украины.
Саме 9-го і саме німців! Пуйло збирається бити масованим ударом саме 9-го травня.
Німаки - приспішники пуйла... От нехай і спробують як це!
Може тоді не по 9 гаубиць даватимуть. Так що в даному випадку я зе...ла підтримую.
учите матчасть
это норм. немецкий оборот речи
Слава України!