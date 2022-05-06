Зеленський запропонував Шольцу і Штайнмаєру приїхати до Києва 9 травня

Українська сторона запросила канцлера Німеччини Олафа Шольца і федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра приїхати з візитом до Києва.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Королівському інституту міжнародних відносин (Chatham House), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Канцлер Шольц запрошений до Києва, запрошення залишається в силі. Він міг би зробити цей потужний політичний крок, приїхавши сюди 9 травня. Я не буду пояснювати, я думаю, ви повинні розуміти чому. Іноді в історії ми маємо робити певні кроки заради нашої єдності, навіть якщо у відносинах є якась прохолода", - зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що вчора розмовляв з Штайнмаєром і теж запросив його.

"Я передав через нього запрошення канцлеру. Україна особливо відкрита під час війни. Ви можете приїхати в будь-який час", - додав Зеленський.

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