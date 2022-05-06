Зеленский предложил Шольцу и Штайнмайеру приехать в Киев 9 мая
Украинская сторона пригласила канцлера Германии Олафа Шольца и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера приехать с визитом в Киев.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Королевскому институту международных отношений (Chatham House), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Канцлер Шольц приглашен в Киев, приглашение остается в силе. Он мог бы сделать этот мощный политический шаг, приехав сюда 9 мая. Я не буду объяснять, я думаю, вы должны понимать почему. Иногда в истории мы должны делать определенные шаги ради нашего единства, даже если в отношениях есть какая-то прохлада", - отметил Зеленский.
Президент также сообщил, что вчера разговаривал со Штайнмайером и тоже пригласил его.
"Я передал через него приглашение канцлеру. Украина особенно открыта во время войны. Вы можете приехать в любое время", - добавил Зеленский.
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а то ещё попрется туда каяться перед московскими выродками-агрессорами. С социал-демократов такое станется...
бо на 9-те моцкалі можуть чимось потужним потрафіть по місту, а так - ні, бо там .... німці
"Ображена ковбаса посла Мельника"
https://www.youtube.com/watch?v=-IWTODd1Bbo
ты меня называла"(с)
Два симпатика Путіна, два Путин-ферштейна в Київ якраз 9-го травня ? Якщо б у Москву, то бігом в напів зігнутому в позі Z...
Есть 8 мая - Victory Day……
Поэтому не совсем понятно - на фига 9 мая?!……
тролінгбикування для лайків фанів 95 кварталу, а не вивірене, дипломатичне рішення Президента України.
Либо я Капитан Очевидность в смысле предложения решения, которое лежало на поверхности, либо этот форум кто-то в ОП почитывает
Но если это случится, то это будет контрольный выстрел по х*йлостану.
Наилучший в политическом плане выход для Шольца - это всё-таки прибыть в Киев с покаянием и с парой миллиардов евро финансовой помощи для Украины.
Саме 9-го і саме німців! Пуйло збирається бити масованим ударом саме 9-го травня.
Німаки - приспішники пуйла... От нехай і спробують як це!
Може тоді не по 9 гаубиць даватимуть. Так що в даному випадку я зе...ла підтримую.
учите матчасть
это норм. немецкий оборот речи
Слава України!