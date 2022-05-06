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Новости Война
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Зеленский предложил Шольцу и Штайнмайеру приехать в Киев 9 мая

шольц

Украинская сторона пригласила канцлера Германии Олафа Шольца и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера приехать с визитом в Киев.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Королевскому институту международных отношений (Chatham House), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Канцлер Шольц приглашен в Киев, приглашение остается в силе. Он мог бы сделать этот мощный политический шаг, приехав сюда 9 мая. Я не буду объяснять, я думаю, вы должны понимать почему. Иногда в истории мы должны делать определенные шаги ради нашего единства, даже если в отношениях есть какая-то прохлада", - отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что вчера разговаривал со Штайнмайером и тоже пригласил его.

"Я передал через него приглашение канцлеру. Украина особенно открыта во время войны. Вы можете приехать в любое время", - добавил Зеленский.

Читайте также: Штайнмайер и Зеленский в телефонном разговоре устранили "недоразумения из прошлого" (обновлено)

Автор: 

Германия (7064) Зеленский Владимир (20826) Штайнмайер Франк-Вальтер (521) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+44
Тут Зеленский прав. Это противовес московскому победобесию в этот день.
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06.05.2022 18:25 Ответить
+29
Малоросом як був, так і залишився. Чому не 8 травня?
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06.05.2022 18:23 Ответить
+23
А потому что кацапы собираются обстрелять Киев именно 9 мая!
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06.05.2022 18:25 Ответить
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Украина и Польша договорились о проезде грузовиков с топливом без разрешений
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06.05.2022 18:23 Ответить
без чьих разрешений? там граница забита животными-автоперекупами из малого прикордонного руху
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06.05.2022 22:08 Ответить
Малоросом як був, так і залишився. Чому не 8 травня?
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06.05.2022 18:23 Ответить
Тут Зеленский прав. Это противовес московскому победобесию в этот день.
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06.05.2022 18:25 Ответить
Противовес? Немцев пригласить именно 9 мая? И никого больше? Чтобы рашистские пропагандоны подняли вой на всю рабссеюшку? И рашоматки благословляли своих сыновей идти убивать и насиловать в Украину своих любителей унитазов? Чем плоха дата 8 мая? Или 10 мая? Что-то изменится от этого?
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06.05.2022 18:53 Ответить
А чего мы должны на каких то рашистов смотреть, нам свое робыть, и похер какую подливу они там метать себе в трусы будут
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06.05.2022 18:55 Ответить
Тем,что велика вероятность обстрела Украины именно 9 мая.Пусть прочувствуют на своей шкуре к чему привели "газовые потоки ".
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07.05.2022 11:00 Ответить
Краще б вони відмовилися, бо русня активізує всю свою агентуру, щоб виставити українців нацистами...
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06.05.2022 19:26 Ответить
Ще б військову форму 3-го рейху попросив рашиста швайнмаєра не забути одягти. Побєдобєсію в ************* не було б меж
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06.05.2022 20:27 Ответить
Если бы не братья Кличко, то политический руководитель так бы и стоял в одном из четырёх углов. Думать головой полезнее, чем играть на рояле.
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06.05.2022 20:59 Ответить
А потому что кацапы собираются обстрелять Киев именно 9 мая!
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06.05.2022 18:25 Ответить
Очнись, они и так его почти каждый день обстреливают. Сейчас немного реже но могут ударить когда угодно независимо от даты.
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06.05.2022 19:02 Ответить
Зеля, ти його ще на штурм дерев'яного Рейхстагу запроси.
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06.05.2022 18:26 Ответить
А чтобы в москву не поперся.
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06.05.2022 18:28 Ответить
Интересное предположение о том, что приглашение посетить Киев 9 мая сделано, чтобы не допустить поездки Шольца в Москву:

а то ещё попрется туда каяться перед московскими выродками-агрессорами. С социал-демократов такое станется...
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07.05.2022 02:36 Ответить
И к тому же 8 мая Шольц и Штанмайер будут у себя отмечать День Памяти. Приехать не смогут.
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06.05.2022 18:28 Ответить
тому що дбає про свою безпеку.
бо на 9-те моцкалі можуть чимось потужним потрафіть по місту, а так - ні, бо там .... німці
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07.05.2022 10:40 Ответить
Тонко!
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06.05.2022 18:24 Ответить
Тупо. Розраховано на псування відношень. Знаєте, хто в цьому зацікавлений?
"Ображена ковбаса посла Мельника"
https://www.youtube.com/watch?v=-IWTODd1Bbo
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06.05.2022 18:58 Ответить
- таки ви праві. Псування відносин з країною ,яка однією ногою ще стоїть на московії , а іншу вже забрала звідтіля...
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06.05.2022 20:40 Ответить
У Зеленатора моделі К95 яєчка заіржавіли, а по штаням потік рідкий робот Арестовіч. Джон Коннор може спати спокійно.
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06.05.2022 18:25 Ответить
троллинг засчитан!
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06.05.2022 18:26 Ответить
пока он трендит на камеру и по радио в мариуполе рубли ходят 9 мая и казаки..дописдевся..а херсоне дырляндский филлиал террористов....********..отжали юг два моря с кирилловкой а он там интервью дает
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06.05.2022 18:27 Ответить
А ти з яких фронтів пишеш - з південих чи східних?
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06.05.2022 20:23 Ответить
Ну так иди освободи. Киевская тероборона уже на передовой. Они в районе Бучи были месяц, но говорят такого ада который твориться сейчас на востоке страны не видели.
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06.05.2022 21:18 Ответить
День победы над немцами и немцы в киеве)))
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06.05.2022 18:28 Ответить
они приедут с покаянной целью, поэтому ок.
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06.05.2022 23:11 Ответить
Зеленський запропонував Шольцу і Штайнмаєру приїхати до Києва 9 травня. - "Фантазёр
ты меня называла"(с)

Два симпатика Путіна, два Путин-ферштейна в Київ якраз 9-го травня ? Якщо б у Москву, то бігом в напів зігнутому в позі Z...
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06.05.2022 18:28 Ответить
2 путінферштейера приїдуть до третього в гості, разом в дуплу хутлєру заглянти
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06.05.2022 18:33 Ответить
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06.05.2022 22:06 Ответить
Красиво. Интересно, с какими рылами откажутся
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06.05.2022 18:29 Ответить
Діпломат хренов, то когось посилає потім запрошує зенералісімус шмаклявий
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06.05.2022 18:33 Ответить
Вава, в Германии, как и во многих странах, 9 мая не отмечают……
Есть 8 мая - Victory Day……
Поэтому не совсем понятно - на фига 9 мая?!……
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06.05.2022 18:40 Ответить
Ну наверно потому что в Киев просто так не обраться и 8-го мая они не смогут участвовать в мероприятиях у себя в стране если приедут в Киев. Да и там в конце для дураков уточняется, если не хотите 9-го мая то можете приехать в любой день который вам удобен.
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06.05.2022 19:05 Ответить
А бошей кто-то на праздник приглашает? Отметить юбилейный откопанный труп в Буче? Остальные вроде тоже не на праздник приезжали...
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06.05.2022 19:34 Ответить
тупий недоактьор бидлячього кварталу.
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06.05.2022 18:43 Ответить
Буба, приймаюча сторона має гарантувати безпеку гостям. Впораешся?Німці- наші партнери в боротьбі з кацапами. Тому, це тролінг бикування для лайків фанів 95 кварталу, а не вивірене, дипломатичне рішення Президента України.
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06.05.2022 18:44 Ответить
А в чем проблема гарантировать безопасность? Сейчас возможны только ракетные удары которые все отслеживаются заблаговременно. Вон Гуттереш в бункере посидел и корона не спала.
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06.05.2022 19:09 Ответить
Приведите пример данный политическим руководителем Украины, который не стал бы брехнёй.
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06.05.2022 21:06 Ответить
посидять в бомбосховищі "союзнички", ніхєра з ними не станеться. хай відчують, як українці зараз живуть, завдяки швайнмайєру у тому числі.
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06.05.2022 19:34 Ответить
а не завдяки кловану, ні? асфальт хто купував у росії до останнього дня, штанмайер чи шольц?
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07.05.2022 01:52 Ответить
За завірянням керівництва Маріупольської "Азовсталі" там такі бункери, що можуть витримати пряме попадання ядерного боєзаряду. Що вже тоді казати про міцність бункерів в урядовій частині столиці України?
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07.05.2022 00:44 Ответить
А чому без фрау Меркель ?
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06.05.2022 18:47 Ответить
Da bude. Pusj posmotrit nalico Buchu i ostaljnije posledsvija dogovorjonki s Kremlem.
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06.05.2022 18:49 Ответить
португальский начальник ООН попередив фріців,що рашист може їх обстріляти
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06.05.2022 19:13 Ответить
З погляду дипломатії, було доречно та коректно запросити німців на 8, а не на 9 травня, яке пов'язане з не дуже приємними спогадами із історичного минулого Німеччини. На жаль, із дипломатією містечковий 95кв. не товаришує.
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06.05.2022 19:16 Ответить
Я пару дней назад на этом форуме предлагал именно такой дипломатический манёвр - чтобы и немцев успокоить (по поводу отказа Штайнмайеру), и не обламаться (Шольц до Штайнмайера ехать не хочет, а он нужен), надо пригласить обоих одновременно

Либо я Капитан Очевидность в смысле предложения решения, которое лежало на поверхности, либо этот форум кто-то в ОП почитывает
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06.05.2022 19:20 Ответить
Вельми цыкавий хід. Подивимось що німці на це зроблять.
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06.05.2022 19:21 Ответить
Зачётный троллинг кремлёвской подстилки, но шансов не больше, чем приезд в Киев х*йла.
Но если это случится, то это будет контрольный выстрел по х*йлостану.
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06.05.2022 19:31 Ответить
Вероятность приезда в Киев двух главных московских угодников, керующих Германией, всё-таки существует: хитрый ход и хитрая ловушка для Шольца. Интересно будет посмотреть, как Шольц будет выкручиваться и выбираться из этой полтическо-дипломатической ловушки.

Наилучший в политическом плане выход для Шольца - это всё-таки прибыть в Киев с покаянием и с парой миллиардов евро финансовой помощи для Украины.
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07.05.2022 02:46 Ответить
хитро. хитро і в той же час дуже доречно. але от чи вистачить сміливості у цих "союзників"? сумніваюсь.
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06.05.2022 19:32 Ответить
Ну, такого они себе точно не смогут позволить)) Ну вообще это точно потоньше чем тупо сраться в прессе. 8го точно не приехали бы. Сославшись на печальную дату. Интересно что придумают с 9м?)
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06.05.2022 19:33 Ответить
А прем'єра Ізраілю на день народження Гітлера запросити не здогадався?
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06.05.2022 19:45 Ответить
Ну он же понимает, что они НЕ ПРИЕДУТ. просто Не совсем понятен смысл этого приглашения. Зачем и для кого он это сделал.
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06.05.2022 19:50 Ответить
керівникам країн не пропонують а запрошують... (
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06.05.2022 20:11 Ответить
Потрібно було, заради сміху, надіслати запрошення путіну, офіційно, через МЗС. Цікавою б була реакція московії ...
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06.05.2022 20:20 Ответить
Красивый ход!
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06.05.2022 20:26 Ответить
Тут багато "коментаторів" розвели полеміку "чому не 8-го... маскаля нервуєте... зрада..."
Саме 9-го і саме німців! Пуйло збирається бити масованим ударом саме 9-го травня.
Німаки - приспішники пуйла... От нехай і спробують як це!
Може тоді не по 9 гаубиць даватимуть. Так що в даному випадку я зе...ла підтримую.
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06.05.2022 20:31 Ответить
Обов'язково нехай захолплять із собою меркельшу. Нехай подивиться (як шкідливу кицьку макнути мордою в нароблену нею) на наслідки своєї Ostpolitik, ххххх.
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06.05.2022 20:45 Ответить
как иронична жизнь
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06.05.2022 20:50 Ответить
у немцев за вторую мировую войну перед рф дискомфорт ****** . а перед УКРАИНОЙ у вас совесть чиста --- вермахт прошел по нашей УКРАИНЕ два раза . кому кто жил в землянках дали кусочек хлеба или подвал . или хибарку очеретянку --- немцы должны помнить что МАРИУПОЛЬ ЭТО ВАШ ДРЭЗДЭН . ТОЛЬКО В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ и изнасилованные наши девочки и убитые ЛЮДИ ---- это то что было у вас в 1945м году --- это в УКРАИНЕ в 2022 году --- ***** это ваш адольф гитлер --- как еще можно это пояснить . ***** начал НИЧЕМ НЕСПРОВОЦИРОВАННУЮ ВОЙНУ против УКРАИНЫ . ПРОСТО ЭТОМУ ***** ТАК ЗАХОТЕЛОСЬ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ . КАК АДОЛЬФУ --- ***** НАДО ДАТЬ ОТПОР ВСЕМ МИРОМ --- эта мразь не может жить на планете ЗЕМЛЯ
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06.05.2022 21:18 Ответить
Бокасу на своє мая запроси, клоун довбаний!
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06.05.2022 21:24 Ответить
Посла за образливе порівняння з ліверною ковбасою відсторонили від обов"язків чи надієтесь що вам все безкарно як в Україні.
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06.05.2022 21:42 Ответить
оно не образливе
учите матчасть
это норм. немецкий оборот речи
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06.05.2022 23:14 Ответить
Та пішов той Штангенциркуль на х*й з України
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07.05.2022 00:53 Ответить
Почитал комменты... Да, бл..., опять боты или диванные п...ры. 9 мая пригласили, чтобы ничего не прилетело на Киев, а заодно проверить фрицев "на слабо"? Если прилетит во время приезда немцев, тогда они полностью на нашей стороне будут. Что не ясно?? Тут на Цензоре опять петушня русская замечена. Неплохо бы почистить!
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07.05.2022 01:26 Ответить
пропоную зеленскому на 9 мая вылезти из бункера.
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07.05.2022 01:50 Ответить
ось не люблю Зеленського але ж це реально геніальний політичний троллінг ххх-левелу, тобто німців у день підписання своєї капітуляції майже 80 років тому (так я знаю реальні дати трошки інші але...), запрошують приїхати, куди їх спершу не звали але вони ж дуже хотіли, та тим самим капітулювати в очах росіян але ж таки реабілітуватися в очах всього світу, мля наче оту голу Серсею Ланкастер прогнали Хрещатиком... Зер гуд майн команданте
Слава України!
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07.05.2022 02:24 Ответить
Тільки от вже Макрон анонсував візит до Шольца 9го травня. Так шо то мабуть чисто поржати запрошення.
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07.05.2022 03:47 Ответить
правильно.
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07.05.2022 05:56 Ответить
 
 