Зеленский предложил Шольцу и Штайнмайеру приехать в Киев 9 мая

Украинская сторона пригласила канцлера Германии Олафа Шольца и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера приехать с визитом в Киев.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Королевскому институту международных отношений (Chatham House), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Канцлер Шольц приглашен в Киев, приглашение остается в силе. Он мог бы сделать этот мощный политический шаг, приехав сюда 9 мая. Я не буду объяснять, я думаю, вы должны понимать почему. Иногда в истории мы должны делать определенные шаги ради нашего единства, даже если в отношениях есть какая-то прохлада", - отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что вчера разговаривал со Штайнмайером и тоже пригласил его.

"Я передал через него приглашение канцлеру. Украина особенно открыта во время войны. Вы можете приехать в любое время", - добавил Зеленский.

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