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У Миколаєві лунають вибухи. Мешканців просять не виходити з укриттів

укриття

У Миколаєві пролунали звуки вибухів увечері 7 травня, які чутні в різних районах міста. При цьому сигнали повітряної тривоги не звучали.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідмляє  Суспільне і місцеві пабліки.

Зазначається, що звуки вибухів чули також увечері в області.

Жителів Миколаєва просять не залишати укриття і не наближатися до вікон.

"Нам пишуть про вибухи в різних частинах міста і області, є прильоти. Залишайтеся в укритті",- йдеться в Telegram-каналі "Труха. Миколаїв".

Місцева влада поки не коментує ситуацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві був "приліт", але не по житловому району, - мер Сєнкевич

Автор: 

вибух (4521) Миколаїв (1816)


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Да ну его ... Кто хочет диктатуру и внешнее жёсткое управление может брать в руки аквафреш. После победы, как показывает история, начинается не разруха, а процветание. Даже при жутких разрушениях
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07.05.2022 23:59 Відповісти
Ага, "после пабеди" СРСР розвіктнув, а ФРН, Італія, Японія - загнили?
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08.05.2022 00:33 Відповісти
А внутрішня війна і не припинялась. Це видно по переслідуванню Пороха і відключенню трьох популярних телеканалів.
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08.05.2022 00:05 Відповісти
Гадпю це димова завіса, а не реальна внутрішня боротьба
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08.05.2022 00:19 Відповісти
Після війни з цією владою буде серйозна розмова і багато запитань ,
на які вони змушені будуть дати відповідь !

Канали - це дріб'язок , порівняно з іншими справами , але сьогодні
не на часі піднімати якісь чвари всередині краіни , так як ми повинні
бути разом , однією командою йти до перемоги 😠
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08.05.2022 00:23 Відповісти
Хто буде розмовляти???
Меньшість із більшістю?
Та ті 73% баранів тільки укріпились в думці про найвеличнішого і його неперевершену комунду слуг.
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08.05.2022 00:35 Відповісти
А які продлеми дивитися П'ятий, Прямий, 24 або Еспресо через інтернет, друже? Я, наприклад, з завжди дивився їх на титрубі. В погребі слухаю радіо, коли кацапи луплять, ось посилання на Українське Радіо по країні: http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=98082 працює навіть на совдеповських приймачах.
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08.05.2022 00:25 Відповісти
 
 