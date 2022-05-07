У Миколаєві лунають вибухи. Мешканців просять не виходити з укриттів
У Миколаєві пролунали звуки вибухів увечері 7 травня, які чутні в різних районах міста. При цьому сигнали повітряної тривоги не звучали.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідмляє Суспільне і місцеві пабліки.
Зазначається, що звуки вибухів чули також увечері в області.
Жителів Миколаєва просять не залишати укриття і не наближатися до вікон.
"Нам пишуть про вибухи в різних частинах міста і області, є прильоти. Залишайтеся в укритті",- йдеться в Telegram-каналі "Труха. Миколаїв".
Місцева влада поки не коментує ситуацію.
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на які вони змушені будуть дати відповідь !
Канали - це дріб'язок , порівняно з іншими справами , але сьогодні
не на часі піднімати якісь чвари всередині краіни , так як ми повинні
бути разом , однією командою йти до перемоги 😠
Меньшість із більшістю?
Та ті 73% баранів тільки укріпились в думці про найвеличнішого і його неперевершену комунду слуг.