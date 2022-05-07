У Миколаєві лунають вибухи. Мешканців просять не виходити з укриттів

У Миколаєві пролунали звуки вибухів увечері 7 травня, які чутні в різних районах міста. При цьому сигнали повітряної тривоги не звучали.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідмляє Суспільне і місцеві пабліки.

Зазначається, що звуки вибухів чули також увечері в області.

Жителів Миколаєва просять не залишати укриття і не наближатися до вікон.

"Нам пишуть про вибухи в різних частинах міста і області, є прильоти. Залишайтеся в укритті",- йдеться в Telegram-каналі "Труха. Миколаїв".

Місцева влада поки не коментує ситуацію.

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