У Миколаєві був "приліт", але не по житловому району, - мер Сєнкевич

Російські окупанти ввечері в суботу завдали ще одного удару по Миколаєву.

Про це заявив міський голова Олег Сєнкевич в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Були сьогодні прильоти. І треба сказати, що десь о 17:45 був ще один. Ще немає точної інформації, якою і в якому місці… Так, приліт був, але це не житловий район, інакше я вже мав би цю інформацію", - розповів мер.

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