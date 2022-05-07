У Миколаєві був "приліт", але не по житловому району, - мер Сєнкевич
Російські окупанти ввечері в суботу завдали ще одного удару по Миколаєву.
Про це заявив міський голова Олег Сєнкевич в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Були сьогодні прильоти. І треба сказати, що десь о 17:45 був ще один. Ще немає точної інформації, якою і в якому місці… Так, приліт був, але це не житловий район, інакше я вже мав би цю інформацію", - розповів мер.
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(У мене товариш казав - після Афгану коли нічна гроза то років п"ять прокидався і шалено шукав навкруги себе автомат)