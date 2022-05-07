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У Миколаєві був "приліт", але не по житловому району, - мер Сєнкевич

миколаїв

Російські окупанти ввечері в суботу завдали ще одного удару по Миколаєву.

Про це заявив міський голова Олег Сєнкевич в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Були сьогодні прильоти. І треба сказати, що десь о 17:45 був ще один. Ще немає точної інформації, якою і в якому місці… Так, приліт був, але це не житловий район, інакше я вже мав би цю інформацію", - розповів мер.

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Автор: 

Миколаїв (1816) обстріл (29181)


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Передали - у Івано-Франківську "легка паніка" - спочатку оголосили повітряну тривогу Потім "загупало" Народ "на вуха встав" Але ж гупать-гупає але ніде ніхто не бачить ушкоджень! Потім розібралися - ГРОЗА!
(У мене товариш казав - після Афгану коли нічна гроза то років п"ять прокидався і шалено шукав навкруги себе автомат)
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07.05.2022 18:46 Відповісти
А чому Франківцям боятися, у них є силач Вася від "слуг". Він же дуже багато зробив для людей, навзаєм як вони для нього. Як тільки дорвався до крісла Верховної Ради, то відразу дав по шиї слузі бувшого дупутата від "ригів" Тадєєву, щоб не закопував гроші в асфальт, та розпочав робив ракети для знищення ворожих ракет, щоб збивати, коли рашисти будуть їх направляти на Франківськ. Так Франківці? Є ракети, чи Вася привіз інструкцію, як збивати ракети кусками елітного асфальту від Вови і Бені? Головне, що не Порошенко, так? То він ЄмародеривЄ гроші на ракети, а Вова хозяйственнік, все зробив щоб родичам і друзям було добре і щоб менеше кацапів вбили.Думали коли вибирали і кого вибирали? Не думали, а точніше думали вухами, тоді ховайтеся самі і ховайте від ракет своїх дітей, може розумнішими станете на наступних виборах.
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07.05.2022 20:24 Відповісти
 
 